الاتحاد للطيران تعلن عن تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب، وتظاهرة في باكستان للمطالبة بطرد السفير الفرنسي

التطبيع: "الاتحاد للطيران" تسير رحلات بين أبوظبي وتل أبيب اعتبارا من نهاية مارس
أعلنت شركة "الاتحاد
للطيران"، المملوكة لدولة الإمارات، تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب
اعتبارا من نهاية مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد نحو أكثر من ستة أشهر من توقيع
اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.
وجاء إعلان الشركة قبل نحو عشرة أيام
على انطلاق أول رحلات يومية منتظمة ومباشرة بين إمارة دبي المجاورة ومطار بن
غوريون بواسطة شركة "فلاي دبي" منخفضة التكلفة.
وتفرض أبوظبي منذ أشهر قيودا أكثر
صرامة على الدخول إليها مقارنة بالإمارات المجاورة وبينها دبي، وذلك على خلفية
مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتتطلّع الإمارات وإسرائيل إلى جني
ثمار اتفاق تطبيع العلاقات سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة، خصوصا
وأن الدولتين تشهدان مصاعب اقتصادية بسبب الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
واتفقت الإمارات وإسرائيل في 20أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول
دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول اسرائيل.
والإمارات هي أول دولة خليجية، وثالث
دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.
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أزمة رسوم النبي محمد: تظاهرة في باكستان تطالب بطرد السفير الفرنسي
احتشد
نحو ثلاثة آلاف متظاهر في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الباكستانية، إسلام
أباد، مطالبين بطرد السفير الفرنسي، في أحدث تظاهرة في سلسلة الاحتجاجات التي
أعقبت إعادة نشر المجلة الفرنسية الساخرة، شارلي إيبدو، للرسوم الكاريكاتورية،
التي اعتُبرت مسيئة للنبي محمد.
وأفاد
مراسل بي بي سي في إسلام أباد بأن التظاهرة التي نظمها حزب سياسي متشدد
"مناهض للتجديف" شهدت حضورا أمنيا مكثفا.
وكانت مجلة شارلي إيبدو قد أعادت نشر
الرسوم المثيرة للجدل، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتزامن مع بدء محاكمة شركاء
الجهاديين الذين نفذوا الاعتداء الإرهابي الذي أوقع 12 قتيلا من أعضاء هيئة تحرير
المجلة في باريس، عام 2015.
وأثار إعادة نشر الرسوم نقاشات حول
حرية التعبير والموقف من الإسلام داخل فرنسا وخارجها خاصة مع مقتل مدرس أعاد نشر
الرسوم في فصل دراسي بالقرب من العاصمة باريس.
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ناغورنو كاراباخ: إرجاء تنفيذ اتفاق السلام
وافقت أذربيجان على إرجاء تنفيذ اتفاق السلام قبيل ساعات من بدء
النقل الأوليّ للسلطة على الأراضي من سيطرة أرمينيا إلى أذربيجان.
وكان من المقرر، بموجب شروط الاتفاق الذي توسطت روسيا في التوصل
إليه، أن تنسحب أرمينيا من منطقة كالباغار الأحد. وقال أحد مساعدي الرئيس
الأذربيجاني إن الموعد النهائي مدد لعشرة أيام لدواع إنسانية.
وجاء التأجيل، الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب من
أرمينيا، إذ أضرم بعض السكان النار في منازلهم بدلا من تسليمها للآذريين. ومن
المقرر تسليم منطقتين أخريين، هما أغدام ولاشين، خلال الأسابيع المقبلة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رحلات ناسا للفضاء: أطول رحلة إلى محظة الفضاء الدولية
انطلق اليوم فريق سبيس إكس على متن المركبة الفضائية دراغون إلى محطة الفضاء الدولية.
وهذه أول مهمة طويلة الأمد ترسل إلى محطة الفضاء الدولية. وكان من المقرر أن ترسل ناسا وسبيس إكس أربعة من رواد الفضاء إلى المحطة الدولية في وقت متأخر من يوم السبت - لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجيل المهمة .
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التطبيع: "الاتحاد للطيران" تسير رحلات بين أبوظبي وتل أبيب اعتبارا من نهاية مارس
أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، المملوكة لدولة الإمارات، تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب اعتبارا من نهاية مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد نحو أكثر من ستة أشهر من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.
وجاء إعلان الشركة قبل نحو عشرة أيام على انطلاق أول رحلات يومية منتظمة ومباشرة بين إمارة دبي المجاورة ومطار بن غوريون بواسطة شركة "فلاي دبي" منخفضة التكلفة.
وتفرض أبوظبي منذ أشهر قيودا أكثر صرامة على الدخول إليها مقارنة بالإمارات المجاورة وبينها دبي، وذلك على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتتطلّع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار اتفاق تطبيع العلاقات سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة، خصوصا وأن الدولتين تشهدان مصاعب اقتصادية بسبب الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
واتفقت الإمارات وإسرائيل في 20أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول اسرائيل.
والإمارات هي أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.
أزمة رسوم النبي محمد: تظاهرة في باكستان تطالب بطرد السفير الفرنسي
احتشد نحو ثلاثة آلاف متظاهر في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، مطالبين بطرد السفير الفرنسي، في أحدث تظاهرة في سلسلة الاحتجاجات التي أعقبت إعادة نشر المجلة الفرنسية الساخرة، شارلي إيبدو، للرسوم الكاريكاتورية، التي اعتُبرت مسيئة للنبي محمد.
وأفاد مراسل بي بي سي في إسلام أباد بأن التظاهرة التي نظمها حزب سياسي متشدد "مناهض للتجديف" شهدت حضورا أمنيا مكثفا.
وكانت مجلة شارلي إيبدو قد أعادت نشر الرسوم المثيرة للجدل، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتزامن مع بدء محاكمة شركاء الجهاديين الذين نفذوا الاعتداء الإرهابي الذي أوقع 12 قتيلا من أعضاء هيئة تحرير المجلة في باريس، عام 2015.
وأثار إعادة نشر الرسوم نقاشات حول حرية التعبير والموقف من الإسلام داخل فرنسا وخارجها خاصة مع مقتل مدرس أعاد نشر الرسوم في فصل دراسي بالقرب من العاصمة باريس.
ناغورنو كاراباخ: إرجاء تنفيذ اتفاق السلام
وافقت أذربيجان على إرجاء تنفيذ اتفاق السلام قبيل ساعات من بدء النقل الأوليّ للسلطة على الأراضي من سيطرة أرمينيا إلى أذربيجان.
وكان من المقرر، بموجب شروط الاتفاق الذي توسطت روسيا في التوصل إليه، أن تنسحب أرمينيا من منطقة كالباغار الأحد. وقال أحد مساعدي الرئيس الأذربيجاني إن الموعد النهائي مدد لعشرة أيام لدواع إنسانية.
وجاء التأجيل، الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب من أرمينيا، إذ أضرم بعض السكان النار في منازلهم بدلا من تسليمها للآذريين. ومن المقرر تسليم منطقتين أخريين، هما أغدام ولاشين، خلال الأسابيع المقبلة.
رحلات ناسا للفضاء: أطول رحلة إلى محظة الفضاء الدولية
انطلق اليوم فريق سبيس إكس على متن المركبة الفضائية دراغون إلى محطة الفضاء الدولية.
وهذه أول مهمة طويلة الأمد ترسل إلى محطة الفضاء الدولية. وكان من المقرر أن ترسل ناسا وسبيس إكس أربعة من رواد الفضاء إلى المحطة الدولية في وقت متأخر من يوم السبت - لكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجيل المهمة .