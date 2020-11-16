الاتحاد للطيران تعلن عن تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب، وتظاهرة في باكستان للمطالبة بطرد السفير الفرنسي

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، المملوكة لدولة الإمارات، تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب اعتبارا من نهاية مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد نحو أكثر من ستة أشهر من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء إعلان الشركة قبل نحو عشرة أيام على انطلاق أول رحلات يومية منتظمة ومباشرة بين إمارة دبي المجاورة ومطار بن غوريون بواسطة شركة "فلاي دبي" منخفضة التكلفة.

وتفرض أبوظبي منذ أشهر قيودا أكثر صرامة على الدخول إليها مقارنة بالإمارات المجاورة وبينها دبي، وذلك على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتتطلّع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار اتفاق تطبيع العلاقات سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة، خصوصا وأن الدولتين تشهدان مصاعب اقتصادية بسبب الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

واتفقت الإمارات وإسرائيل في 20أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول اسرائيل.

والإمارات هي أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.