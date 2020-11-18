تبادل لإطلاق النار بين البوليساريو والمغرب، وفي إثيوبيا القوات الحكومية " تتقدم" نحو عاصمة إقليم تيغراي

أزمة تيغراي: رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقدم قواته نحو عاصمة الأقليم
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن القوات الحكومية
تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي.
واتهمت الحكومة قوات تيغراي بتدمير الجسور المؤدية لمدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم، لوقف زحف القوات الحكومية.
وتسبب القتال الدائر بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات
جبهة تحرير تيغراي في مقتل المئات، ونزوح آلاف المدنيين إلى السودان المجاور.
وكان الصراع
قد بدأ قبل أسبوعين مع تصاعد التوتر بين حكومة إثيوبيا الاتحادية ومسؤولي تيغراي.
وترى جبهة
تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، أن حكومة آبي هي حكومة غير شرعية؛
لإرجائها الانتخابات العامة التي كان من المقرر أن تجرى في أغسطس/ آب الماضي.
وتجدر
الإشارة إلى صعوبة التأكد من صحة الأنباء الواردة من تيغراي بسبب حجب معظم شبكات
الاتصالات.
هجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد
أعلنت خلية الإعلام
الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، سقوط أربعة صواريخ على
المنطقة الخضراء في بغداد. وذكر البيان أن الصواريخ انطلقت من شرقي بغداد.
وسمعت أصوات انفجارات
داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها، ودوى صوت صافرات الإنذار في محيط السفارة
الأمريكية. واعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة القذائف قبل وصولها.
وأدى الهجوم إلى إصابة
ثلاثة مدنيين، بينهم طفلة وصفت حالتها بالحرجة، بحسب ما قاله مصدر موثوق به في
وزارة الصحة العراقية لبي بي سي.
تتبادل لإطلاق النار بين البوليساريو والمغرب
قال مسؤول كبير في حركة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، إن منطقة الإقليم المتنازع
عليها شهدت خلال الليل إطلاقا للنار والمدفعية واسع النطاق بين قوات الحركة
والقوات التابعة للحكومة المغربية.
وحمل ممثل المجموعة لدى
الأمم المتحدة، سيدي عمر، في حديثه إلى بي بي سي المغرب مسؤولية خرق وقف إطلاق نار
من جانب واحد، بعد ثلاثين عاما. وأرسل المغرب – بحسب ما قاله – قواته العسكرية
لإعادة فتح طريق سريع رئيسي.
ووصف الوضع بأنه حالة
حرب.
ويقول المغرب إن الطريق
(إلى موريتانيا المجاورة) هو طريق تجاري رئيسي.
وحثت الأمم المتحدة
الجانبين على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر.
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أزمة تيغراي: رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقدم قواته نحو عاصمة الأقليم
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن القوات الحكومية تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي.
واتهمت الحكومة قوات تيغراي بتدمير الجسور المؤدية لمدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم، لوقف زحف القوات الحكومية.
وتسبب القتال الدائر بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي في مقتل المئات، ونزوح آلاف المدنيين إلى السودان المجاور.
وكان الصراع قد بدأ قبل أسبوعين مع تصاعد التوتر بين حكومة إثيوبيا الاتحادية ومسؤولي تيغراي.
وترى جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، أن حكومة آبي هي حكومة غير شرعية؛ لإرجائها الانتخابات العامة التي كان من المقرر أن تجرى في أغسطس/ آب الماضي.
وتجدر الإشارة إلى صعوبة التأكد من صحة الأنباء الواردة من تيغراي بسبب حجب معظم شبكات الاتصالات.
هجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد
أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد. وذكر البيان أن الصواريخ انطلقت من شرقي بغداد.
وسمعت أصوات انفجارات داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها، ودوى صوت صافرات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية. واعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة القذائف قبل وصولها.
وأدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم طفلة وصفت حالتها بالحرجة، بحسب ما قاله مصدر موثوق به في وزارة الصحة العراقية لبي بي سي.
تتبادل لإطلاق النار بين البوليساريو والمغرب
قال مسؤول كبير في حركة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، إن منطقة الإقليم المتنازع عليها شهدت خلال الليل إطلاقا للنار والمدفعية واسع النطاق بين قوات الحركة والقوات التابعة للحكومة المغربية.
وحمل ممثل المجموعة لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، في حديثه إلى بي بي سي المغرب مسؤولية خرق وقف إطلاق نار من جانب واحد، بعد ثلاثين عاما. وأرسل المغرب – بحسب ما قاله – قواته العسكرية لإعادة فتح طريق سريع رئيسي.
ووصف الوضع بأنه حالة حرب.
ويقول المغرب إن الطريق (إلى موريتانيا المجاورة) هو طريق تجاري رئيسي.
وحثت الأمم المتحدة الجانبين على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر.