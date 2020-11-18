تبادل لإطلاق النار بين البوليساريو والمغرب، وفي إثيوبيا القوات الحكومية " تتقدم" نحو عاصمة إقليم تيغراي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن القوات الحكومية تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي.

واتهمت الحكومة قوات تيغراي بتدمير الجسور المؤدية لمدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم، لوقف زحف القوات الحكومية.

وتسبب القتال الدائر بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي في مقتل المئات، ونزوح آلاف المدنيين إلى السودان المجاور.

وكان الصراع قد بدأ قبل أسبوعين مع تصاعد التوتر بين حكومة إثيوبيا الاتحادية ومسؤولي تيغراي.

وترى جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، أن حكومة آبي هي حكومة غير شرعية؛ لإرجائها الانتخابات العامة التي كان من المقرر أن تجرى في أغسطس/ آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى صعوبة التأكد من صحة الأنباء الواردة من تيغراي بسبب حجب معظم شبكات الاتصالات.