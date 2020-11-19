تقارير تدين جنودا من القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان بـ"جرائم حرب"، وفي أكسفورد نتائج إيجابية للقاح جديد ضد فيروس كورونا

أظهر لقاح أكسفورد لفيروس كورونا استجابة مناعية قوية لدى البالغين في
الستينيات والسبعينيات من العمر، ويزيد هذا الآمال في أنه يمكن أن يحمي من هم أكثر
عرضة لخطر الفيروس في هذه الفئات العمرية.
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تقارير تدين جنودا من القوات الخاصة الأسترالية في أقغانستان بـ"جرائم حرب"
أقرّ
قائد الجيش الأسترالي الخميس بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة
الأسترالية " في أقغانستان قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقل عن 39 مواطنا أفغانيا من المدنيين وغير المحاربين، استنادا إلى
تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.
وقال
الجنرال أنغوس كامبل "أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري إلى الشعب
الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".
وأشار
إلى أنه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.
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أظهر لقاح أكسفورد لفيروس كورونا استجابة مناعية قوية لدى البالغين في الستينيات والسبعينيات من العمر، ويزيد هذا الآمال في أنه يمكن أن يحمي من هم أكثر عرضة لخطر الفيروس في هذه الفئات العمرية.
تقارير تدين جنودا من القوات الخاصة الأسترالية في أقغانستان بـ"جرائم حرب"
أقرّ قائد الجيش الأسترالي الخميس بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة الأسترالية " في أقغانستان قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقل عن 39 مواطنا أفغانيا من المدنيين وغير المحاربين، استنادا إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.
وقال الجنرال أنغوس كامبل "أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".
وأشار إلى أنه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.