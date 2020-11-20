الانتخابات الأمريكية: جو بايدن لا يستبعد اللجوء إلى القانون، والمكسيك قد تصبح أكبر سوق لإنتاج القنب

أكد الجيش الأذربيجاني دخول قواته محافظة أغدام في اقليم ناغورنوكاراباخ، وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية ، بأن وحدات من الجيش الأذربيجاني، دخلت محافظة أغدام وفقاً للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.

محافظة أغدام التي كانت تحت السيطرة الأرمينية لأكثر من 27 عاما، هي الأولى من بين ثلاث مناطق تعيدها أرمينيا كجزء من اتفاق سلام بوساطة روسية لإنهاء حرب استمرت أربعة وأربعين يومًا في إقليم ناغورنو كاراباخ.

و بالفعل غادر الآلاف من السكان الأرمن في المنطقة، و تم إضرام النار في عدد كبير من البيوت قبل مغادرتها ، ومن المقرر أن تعيد أرمينيا منطقتين أخريين إلى أذربيجان بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه زعماء كل من أذربيجان وأرمينيا.

مازال اتفاق الهدنة مثار خلافات داخلية في أرمينيا حيث تتهم المعارضة التي ترفض الاتفاق رئيس الوزراء الارميني نيكولا باشنينان بالخيانة .يث تتهم المعارضة التي ترفض الاتفاق رئيس الوزراء الارميني نيكولا باشنينان بالخيانة .

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