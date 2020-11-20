الانتخابات الأمريكية: جو بايدن لا يستبعد اللجوء إلى القانون، والمكسيك قد تصبح أكبر سوق لإنتاج القنب

ناغورنو كاراباخ: تنفيذا لاتفاق الهدنة الجيش الأذربيجاني يدخل محافظة أغدام لأول مرة منذ 27 عاما
أكد الجيش الأذربيجاني دخول قواته محافظة أغدام في اقليم
ناغورنوكاراباخ، وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية ، بأن وحدات من
الجيش الأذربيجاني، دخلت محافظة أغدام وفقاً للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان
بوساطة روسية.
محافظة أغدام التي كانت تحت السيطرة الأرمينية لأكثر من 27 عاما،
هي الأولى من بين ثلاث مناطق تعيدها أرمينيا كجزء من اتفاق سلام بوساطة روسية
لإنهاء حرب استمرت أربعة وأربعين يومًا في إقليم ناغورنو كاراباخ.
و بالفعل غادر الآلاف من السكان الأرمن في المنطقة، و تم إضرام
النار في عدد كبير من البيوت قبل مغادرتها ، ومن المقرر أن تعيد أرمينيا منطقتين
أخريين إلى أذربيجان بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه زعماء
كل من أذربيجان وأرمينيا.
مازال اتفاق الهدنة مثار خلافات داخلية في أرمينيا حيث تتهم
المعارضة التي ترفض الاتفاق رئيس الوزراء الارميني نيكولا باشنينان بالخيانة .يث تتهم المعارضة التي ترفض الاتفاق رئيس الوزراء الارميني نيكولا
باشنينان بالخيانة .
.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الانتخابات الأمريكية: بايدن لا يستبعد اللجوء للقضاء وصبغة شعر رودي جولياني تضعه في موقف حرج
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه لا يستبعد خيار اللجوء
للقضاء مع استمرار إدارة ترامب في عرقلة عملية انتقال السلطة، مضيفا أنه يعتقد أن
الأمر قد يستغرق الكثير من الوقت. وخلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الخميس، في ويلمنغتون،
صعّد بايدن من حدة انتقاده للرئيس ترامب، وأشار إلى أن ترامب سيُذكر بوصفه
"أحد أكثر الرؤساء إهمالا للمسؤولية في التاريخ الأمريكي ".
وفي الوقت الذي ركز فيه الرئيس المنتخب، بايدن، على معالجة أزمة
تفشي فيروس كورونا في البلاد، يكثف الرئيس ترامب جهوده لتحدي نتائج الانتخابات.
وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن، تعرّض عمدة نيويورك السابق وممثل حملة
ترامب، رودي جولياني، لموقف حرج؛ إذ أطل على الحضور وقد بدا وكأن صبغة شعره سالت على
وجهه.
وفي خطابه، زعم جولياني أن هناك "18 طريقة مختلفة"، يمكن
أن يثبت بها فوز الرئيس ترامب في الانتخابات.
المكسيك قد تكون قريبا أكبر سوق قانوني لإنتاج القنب
وافق مجلس الشيوخ في
المكسيك على تشريع قد يمهد الطريق أمام تأسيس أحد أكبر أسواق القنب، الماريوانا،
في العالم.
وإذا أقر مجلس
النواب في البرلمان المشروع فسيصبح بالإمكان استخدام القتب في المجالات
الطبية والعلمية والترفيهية.
ويطلق بعض الخبراء على نبتة القنب "المعجزة الخضراء"، إذ إن فوائدها تتعدى تأثيرها
المخدر إلى فوائد علمية كبيرة ومتعددة.
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ناغورنو كاراباخ: تنفيذا لاتفاق الهدنة الجيش الأذربيجاني يدخل محافظة أغدام لأول مرة منذ 27 عاما
أكد الجيش الأذربيجاني دخول قواته محافظة أغدام في اقليم ناغورنوكاراباخ، وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية ، بأن وحدات من الجيش الأذربيجاني، دخلت محافظة أغدام وفقاً للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.
محافظة أغدام التي كانت تحت السيطرة الأرمينية لأكثر من 27 عاما، هي الأولى من بين ثلاث مناطق تعيدها أرمينيا كجزء من اتفاق سلام بوساطة روسية لإنهاء حرب استمرت أربعة وأربعين يومًا في إقليم ناغورنو كاراباخ.
و بالفعل غادر الآلاف من السكان الأرمن في المنطقة، و تم إضرام النار في عدد كبير من البيوت قبل مغادرتها ، ومن المقرر أن تعيد أرمينيا منطقتين أخريين إلى أذربيجان بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه زعماء كل من أذربيجان وأرمينيا.
مازال اتفاق الهدنة مثار خلافات داخلية في أرمينيا حيث تتهم المعارضة التي ترفض الاتفاق رئيس الوزراء الارميني نيكولا باشنينان بالخيانة .يث تتهم المعارضة التي ترفض الاتفاق رئيس الوزراء الارميني نيكولا باشنينان بالخيانة .
.
الانتخابات الأمريكية: بايدن لا يستبعد اللجوء للقضاء وصبغة شعر رودي جولياني تضعه في موقف حرج
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه لا يستبعد خيار اللجوء للقضاء مع استمرار إدارة ترامب في عرقلة عملية انتقال السلطة، مضيفا أنه يعتقد أن الأمر قد يستغرق الكثير من الوقت. وخلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الخميس، في ويلمنغتون، صعّد بايدن من حدة انتقاده للرئيس ترامب، وأشار إلى أن ترامب سيُذكر بوصفه "أحد أكثر الرؤساء إهمالا للمسؤولية في التاريخ الأمريكي ".
وفي الوقت الذي ركز فيه الرئيس المنتخب، بايدن، على معالجة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، يكثف الرئيس ترامب جهوده لتحدي نتائج الانتخابات.
وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن، تعرّض عمدة نيويورك السابق وممثل حملة ترامب، رودي جولياني، لموقف حرج؛ إذ أطل على الحضور وقد بدا وكأن صبغة شعره سالت على وجهه.
وفي خطابه، زعم جولياني أن هناك "18 طريقة مختلفة"، يمكن أن يثبت بها فوز الرئيس ترامب في الانتخابات.
المكسيك قد تكون قريبا أكبر سوق قانوني لإنتاج القنب
وافق مجلس الشيوخ في المكسيك على تشريع قد يمهد الطريق أمام تأسيس أحد أكبر أسواق القنب، الماريوانا، في العالم.
وإذا أقر مجلس النواب في البرلمان المشروع فسيصبح بالإمكان استخدام القتب في المجالات الطبية والعلمية والترفيهية.
ويطلق بعض الخبراء على نبتة القنب "المعجزة الخضراء"، إذ إن فوائدها تتعدى تأثيرها المخدر إلى فوائد علمية كبيرة ومتعددة.