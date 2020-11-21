قمة العشرين: السعودية تستضيف القمة لأول مرة وتواجه موجة من الدعوات للإفراج عن النشطاء المحتجزين لديها، وفي العراق بدء انسحاب أول دفعة من الجيش الأمريكي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق الجمعة انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق، وفقا للاتفاق المبرم مع واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إن "القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية، مضيفا: "لدينا فقط من يلبون الدعم بالضربات الجوية لاستهداف فلول داعش، والدعم اللوجستي والاستشارة".

وأضاف: "اليوم بدأت القوات الأمريكية في الانسحاب، والعدد هو 500 فرد أعلن عنهم وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثا".