قمة العشرين: السعودية تستضيف القمة لأول مرة وتواجه موجة من الدعوات للإفراج عن النشطاء المحتجزين لديها، وفي العراق بدء انسحاب أول دفعة من الجيش الأمريكي

القوات الأمركية: بدء انسحاب أول دفعة من الجيش الأمريكي من العراق
أعلنت قيادة العمليات
المشتركة في العراق الجمعة انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق، وفقا
للاتفاق المبرم مع واشنطن.
وقال المتحدث الرسمي
باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إن "القوات
الأمريكية في العراق ليست قتالية، مضيفا: "لدينا فقط من يلبون الدعم بالضربات
الجوية لاستهداف فلول داعش، والدعم اللوجستي والاستشارة".
وأضاف: "اليوم بدأت
القوات الأمريكية في الانسحاب، والعدد هو 500 فرد أعلن عنهم وفق الاتفاق بين بغداد
وواشنطن حديثا".
السعودية وتركيا: إبقاء قنوات الحوار مفتوحة
في اتصال هاتفي بين
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق الزعيمان على
إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل.
وذكر بيان أن الرئيس
أردوغان والملك سلمان بحثا العلاقات الثنائية، وتناولا قضية قمة العشرين التي
تستضيفها الرياض افتراضيا السبت.
قمة العشرين: السعودية تستضيف القمة لأول مرة وتواجه موجة من الدعوات للإفراج عن النشطاء المحتجزين لديها
لأول مرة تستضيف دولة
عربية قمة العشرين للاقتصاديات الرائدة في العالم. وبالرغم من اتساع جدول الأعمال،
خاصة في ظل وباء كورونا، فقد طغت عليه أسئلة حول سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وقلل وزير الدولة للشؤون
الخارجية السعودي، عادل الجبير، من شأن دعوات المقاطعة للقمة من مجموعات دولية في
مجال حقوق الإنسان للإفراج عن النشطاء المحتجزين في السعودية. وقال الجبير لبي بي
سي إن المملكة لن تسمح للناس بإلقاء محاضرات عليها.
وأرادت السعودية استغلال
هذه المرحلة العالمية لعرض إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية الواسعة النطاق. لكن
دعوات المقاطعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي طغت على الأجواء.
وتجددت نداءات الإفراج عن النشطاء المسجونين، ومن هؤلاء لجين الهذلول
البالغة من العمر 31 عاما التي أمضت نحو ثلاث سنوات في سجن شديد
الحراسة دون إدانة.
وقد تساعد القمة الافتراضية قادة العالم على تجنب هذه القضايا المحرجة إذ إن لديهم العديد من الأزمات الأخرى على جدول أعمالهم، بما في ذلك وباء كورونا القاتل وتبعاته الاقتصادية.
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القوات الأمركية: بدء انسحاب أول دفعة من الجيش الأمريكي من العراق
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق الجمعة انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق، وفقا للاتفاق المبرم مع واشنطن.
وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إن "القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية، مضيفا: "لدينا فقط من يلبون الدعم بالضربات الجوية لاستهداف فلول داعش، والدعم اللوجستي والاستشارة".
وأضاف: "اليوم بدأت القوات الأمريكية في الانسحاب، والعدد هو 500 فرد أعلن عنهم وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن حديثا".
السعودية وتركيا: إبقاء قنوات الحوار مفتوحة
في اتصال هاتفي بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق الزعيمان على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل.
وذكر بيان أن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا العلاقات الثنائية، وتناولا قضية قمة العشرين التي تستضيفها الرياض افتراضيا السبت.
قمة العشرين: السعودية تستضيف القمة لأول مرة وتواجه موجة من الدعوات للإفراج عن النشطاء المحتجزين لديها
لأول مرة تستضيف دولة عربية قمة العشرين للاقتصاديات الرائدة في العالم. وبالرغم من اتساع جدول الأعمال، خاصة في ظل وباء كورونا، فقد طغت عليه أسئلة حول سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وقلل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، من شأن دعوات المقاطعة للقمة من مجموعات دولية في مجال حقوق الإنسان للإفراج عن النشطاء المحتجزين في السعودية. وقال الجبير لبي بي سي إن المملكة لن تسمح للناس بإلقاء محاضرات عليها.
وأرادت السعودية استغلال هذه المرحلة العالمية لعرض إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية الواسعة النطاق. لكن دعوات المقاطعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي طغت على الأجواء. وتجددت نداءات الإفراج عن النشطاء المسجونين، ومن هؤلاء لجين الهذلول البالغة من العمر 31 عاما التي أمضت نحو ثلاث سنوات في سجن شديد الحراسة دون إدانة.
وقد تساعد القمة الافتراضية قادة العالم على تجنب هذه القضايا المحرجة إذ إن لديهم العديد من الأزمات الأخرى على جدول أعمالهم، بما في ذلك وباء كورونا القاتل وتبعاته الاقتصادية.