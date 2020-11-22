إثيوبيا
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غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع، وإثيوبيا لن تسمح لمبعوثين أفارقة بزيارة تيغراي

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  1. الصراع في تيغراي: الحكومة الإثيوبية ترفض زيارة مبعوثي الاتحاد الإفريقي للإقليم

    قالت الحكومة الإثيوبية إن المبعوثين الثلاثة الذي بعث بهم الاتحاد الأفريقي لمناقشة الصراع في إقليم تيغراي لن يسمح لهم بزيارة الإقليم.

    ويشهد الإقليم مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين لقادة الإقليم المحليين.

    وقال مستشار تابع لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن على مبعوثي الاتحاد الأفريقي الاجتماع مع رئيس الوزراء فقط.

    ويرفض قادة الإقليم السياسة المركزية لرئيس الوزراء بينما يصر الأخير على استسلامهم.

    ولقي المئات مصرعهم من جراء الصراع الدائر في تيغراي منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الحالي، وعبر أكثر من ثلاثين ألفا الحدود من إثيوبيا إلى السودان.

    تيغراي
    Copyright: Reuters

  2. غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

    أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوّية على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في غزة، ردا على صاروخ أُطلق ليلا من القطاع باتّجاه إسرائيل.

    وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن الغارات أحدثت أضرارًا في خمسة مواقع ونقاط تابعة لحماس دون أن تسفر عن سقوط أي إصابات.

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخا أُطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية من غزة مساء السبت.

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