غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع، وإثيوبيا لن تسمح لمبعوثين أفارقة بزيارة تيغراي

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوّية على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في غزة، ردا على صاروخ أُطلق ليلا من القطاع باتّجاه إسرائيل.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن الغارات أحدثت أضرارًا في خمسة مواقع ونقاط تابعة لحماس دون أن تسفر عن سقوط أي إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخا أُطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية من غزة مساء السبت.