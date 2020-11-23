الحوثيون يعلنون استهداف محطة تابعة لأرامكو في جدة، ولقاح أوكسفورد المضاد لكورونا فعال بنسبة 70 بالمائة

فيروس كورونا: الصحة المصرية تعلن بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس
أعلنت وزارة الصحة المصرية مراجعة المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الأدوية المستخدمة للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء موجة ثانية من انتشار الفيروس في مصر.
وتعد هذه هي المرة الأولى التى تعلن فيها وزارة الصحة عن بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الأحد تسجيل351 حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة عليها ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس المسجلين في مصر حتى يوم الأحد إلى113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.
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الحرب في اليمن: الحوثيون يعلنون استهداف محطة تابعة لأرامكو في جدة
قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن إنها أطلقت
صاروخا على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة.
وقال المتحدث باسم القوات الحوثية، يحيى عسير، إن "الضربة كانت دقيقة للغاية وهرعت سيارات الاسعاف
وعربات الاطفاء الى المكان المستهدف."
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحكومة السعودية.
وتدعم
السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على
العاصمة صنعاء.
لقاح فيروس كورونا: عقار جامعة أوكسفورد فعال بنسبة 70 بالمائة
أعلنت
شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" أن الاختبارات التي تجريها على
اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد أثبتت فعاليته
في مكافحة المرض بنسبة 70 بالمائة.
وقالت
الشركة أن هذه النتائج مؤقتة وإنها خلاصة تجارب سريرية أجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل
مشيرة إلى أن نسبة الفعالية قد ترتفع إلى 90 بالمائة.
وكانت
شركتا فايزر ومودرينا قد أعلنتا في وقت سابق من الشهر الجاري عن عقارين مكافحين لفيروس كورونا
بنسبة فعالية تصل إلى 95 بالمائة.
إلا أن عقار أوكسفورد يستخدم تقنيةً تقليدية أكثر من اللقاحين
المنافسين، ما يجعله أقلّ كلفةً وأكثر سهولةً للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ
في درجة حرارة منخفضة.
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فيروس كورونا: الصحة المصرية تعلن بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس
أعلنت وزارة الصحة المصرية مراجعة المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الأدوية المستخدمة للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء موجة ثانية من انتشار الفيروس في مصر.
وتعد هذه هي المرة الأولى التى تعلن فيها وزارة الصحة عن بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الأحد تسجيل351 حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة عليها ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس المسجلين في مصر حتى يوم الأحد إلى113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.
الحرب في اليمن: الحوثيون يعلنون استهداف محطة تابعة لأرامكو في جدة
قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة.
وقال المتحدث باسم القوات الحوثية، يحيى عسير، إن "الضربة كانت دقيقة للغاية وهرعت سيارات الاسعاف وعربات الاطفاء الى المكان المستهدف."
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحكومة السعودية.
وتدعم السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
لقاح فيروس كورونا: عقار جامعة أوكسفورد فعال بنسبة 70 بالمائة
أعلنت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" أن الاختبارات التي تجريها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد أثبتت فعاليته في مكافحة المرض بنسبة 70 بالمائة.
وقالت الشركة أن هذه النتائج مؤقتة وإنها خلاصة تجارب سريرية أجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل مشيرة إلى أن نسبة الفعالية قد ترتفع إلى 90 بالمائة.
وكانت شركتا فايزر ومودرينا قد أعلنتا في وقت سابق من الشهر الجاري عن عقارين مكافحين لفيروس كورونا بنسبة فعالية تصل إلى 95 بالمائة.
إلا أن عقار أوكسفورد يستخدم تقنيةً تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقلّ كلفةً وأكثر سهولةً للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.