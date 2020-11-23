الحوثيون يعلنون استهداف محطة تابعة لأرامكو في جدة، ولقاح أوكسفورد المضاد لكورونا فعال بنسبة 70 بالمائة

أعلنت وزارة الصحة المصرية مراجعة المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الأدوية المستخدمة للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء موجة ثانية من انتشار الفيروس في مصر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى تعلن فيها وزارة الصحة عن بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الأحد تسجيل351 حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة عليها ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس المسجلين في مصر حتى يوم الأحد إلى113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.