مجلس الأمن يناقش الصراع في إثيوبيا، والصحة العالمية تدعو لتجنب التجمعات العائلية أثناء احتفالات عيد الميلاد

يعقد مجلس الأمن أول اجتماع له حول الصراع الذي يدور في إقليم تيغراي بين القوات الحكومية الإثيوبية والمسلحين التابعين لقادة الإقليم.

وسيأتي الاجتماع، الذي سيعقد عبر الفيديو، قبل انتهاء المهلة التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.

وأسفر القتال الدائر في البلاد عن مقتل المئات وتشريد الآلاف منذ اندلاعه قبل ثلاثة أسابيع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الصراع الحالي في إثيوبيا قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.