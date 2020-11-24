مجلس الأمن يناقش الصراع في إثيوبيا، والصحة العالمية تدعو لتجنب التجمعات العائلية أثناء احتفالات عيد الميلاد

دعت\nمنظمة الصحة العالمية إلى تجنب التجمعات العائلية الكبيرة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد\nلمنع تفشي فيروس كورونا. وقالت\nالمسؤولية في المنظمة، ماريا فان كيركوف، إن الأمر سيكون بالغ الصعوبة "لأنّنا\nخصوصاً في فترة الأعياد، نريد حقّاً أن نكون مع عائلتنا. لكن في حالات معيّنة، عدم\nإقامة تجمّع عائلي هو الخيار الأمثل". واعتبرت\nفان كيركوف أنّ الحلّ قد يكون باجتماع العائلة عبر الفيديو للاحتفال بالأعياد.
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فيروس كورونا: الصحة العالمية تدعو إلى تجنب التجمعات العائلية الكبيرة أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد
دعت منظمة الصحة العالمية إلى تجنب التجمعات العائلية الكبيرة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقالت المسؤولية في المنظمة، ماريا فان كيركوف، إن الأمر سيكون بالغ الصعوبة "لأنّنا خصوصاً في فترة الأعياد، نريد حقّاً أن نكون مع عائلتنا. لكن في حالات معيّنة، عدم إقامة تجمّع عائلي هو الخيار الأمثل".
واعتبرت فان كيركوف أنّ الحلّ قد يكون باجتماع العائلة عبر الفيديو للاحتفال بالأعياد.
الصراع في تيغراي: مجلس الأمن يعقد أول اجتماع حول المواجهات التي يشهدها الإقليم الإثيوبي
يعقد مجلس الأمن أول اجتماع له حول الصراع الذي يدور في إقليم تيغراي بين القوات الحكومية الإثيوبية والمسلحين التابعين لقادة الإقليم.
وسيأتي الاجتماع، الذي سيعقد عبر الفيديو، قبل انتهاء المهلة التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.
وأسفر القتال الدائر في البلاد عن مقتل المئات وتشريد الآلاف منذ اندلاعه قبل ثلاثة أسابيع.
وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الصراع الحالي في إثيوبيا قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.
التطبيع: نتنياهو يقول إنه سيزور البحرين قريبا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيزور البحرين " قريبا" بناء على دعوة من ولي عهد المملكة الخليجية سلمان بن حمد آل خليفة.
ويأتي حديث نتنياهو بعد أكثر من شهرين من اتفاق التطبيع الذي أبرمته كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل في البيت الأبيض.
كما تأتي تصريحات نتنياهو غداة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن زيارة قام بها أمس الأول إلى السعودية حيث ألتقى ولي العهد السعودي، وهي التقارير التي نفتها الرياض.