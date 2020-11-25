ناقلة النفط إف أس أو سيفر

قنبلة موقوتة قبالة اليمن في البحر الأحمر، و من هو ثاني أغنى رجل في العالم

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  1. يوتيوب توقف بث محطة تلفزيونية متعاطفة مع ترامب

    أعلنت شركة "يوتيوب" أنّها منعت محطة "أو إيه إن" التلفزيونية المؤيّدة للرئيس دونالد ترامب من بثّ أيّ فيديو جديد على موقعها لمدّة أسبوع، مع حرمانها من العوائد المالية لصفحتها، لبثها معلومات مضللة عن كوفيد-19.

    وقالت آيفي تشوي المتّحدثة باسم يوتيوب في بيان لها "منذ بداية انتشار الوباء، عملنا على منع انتشار المعلومات الخاطئة المرتبطة بكوفيد-19 على يوتيوب.

    وهذا أول إنذار يوجّهه يوتيوب إلى هذه القناة، ويعني هذا أنها إذا أنذرت مرتين أخريين فسوف تحذف تلقائيا من الموقع.

    وترفض محطة "أو إيه إن"، وهي إحدى القنوات التلفزيونية الصغيرة في الولايات المتّحدة الإقرار بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وتروج باستمرار لإشاعات لا أساس لها من الصحة عن عمليات تزوير واسعة النطاق شابت الانتخابات الرئاسية.

    يوتيوب
    Copyright: Getty Images

  2. إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم

    قفزت ثروة رجل الأعمال إيلون ماسك صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية بمقدار 7.2 مليار دولار، واحتل بهذا المرتبة الثانية في قائمة الأغنياء في العالم، متقدما بذلك على بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.

    وبلغت ثروة ماسك 128مليار دولار بعد ارتفاع الأسهم في شركته. ويأتي ترتيبه الآن

    بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس الأكثر ثراء، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

    صاحب شركة تسلا الكهربائية
    Copyright: Getty Images

  3. اتفاق بشأن ناقلة نفط مهجورة قبالة اليمن منذ خمس سنوات

    سمح الحوثيون لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفتيش وتأمين ناقلة نفط مهجورة قبالة ساحل البحر الأحمر.

    وتبلغ حمولة السفينة "إف إس أو سيفر" مليون برميل من النفط الخام تقريبا. وحذر خبراء من حدوث كارثة بيئية إذا تحطمت السفينة، إذ لم تتم صيانتها منذ خمس سنوات، عند اندلاع الحرب الأهلية في اليمن.

    وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن تفتيش السفينة وتأمينها قد يبدأ في أوائل العام المقبل.

    وكانت الأمم المتحدة قد توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين يمنح فريقا من المنظمة الدولية حق الوصول إلى الناقلة في يوليو/تموز، لكن القرار لم ينفذ. وتمثل الاتفاقية الجديدة التي أعلن عنها في رسالة رسمية من الحوثيين السبت، خطوة مهمة لتأمين السفينة.

    ناقلة نفط مهجورة ومحملة بمليون برميل من النفط الخام
    Copyright: Getty Images
    Image caption: ناقلة نفط مهجورة ومحملة بمليون برميل من النفط الخام
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