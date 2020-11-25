قنبلة موقوتة قبالة اليمن في البحر الأحمر، و من هو ثاني أغنى رجل في العالم

أعلنت شركة "يوتيوب" أنّها منعت محطة "أو إيه إن" التلفزيونية المؤيّدة للرئيس دونالد ترامب من بثّ أيّ فيديو جديد على موقعها لمدّة أسبوع، مع حرمانها من العوائد المالية لصفحتها، لبثها معلومات مضللة عن كوفيد-19.

وقالت آيفي تشوي المتّحدثة باسم يوتيوب في بيان لها "منذ بداية انتشار الوباء، عملنا على منع انتشار المعلومات الخاطئة المرتبطة بكوفيد-19 على يوتيوب.

وهذا أول إنذار يوجّهه يوتيوب إلى هذه القناة، ويعني هذا أنها إذا أنذرت مرتين أخريين فسوف تحذف تلقائيا من الموقع.

وترفض محطة "أو إيه إن"، وهي إحدى القنوات التلفزيونية الصغيرة في الولايات المتّحدة الإقرار بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وتروج باستمرار لإشاعات لا أساس لها من الصحة عن عمليات تزوير واسعة النطاق شابت الانتخابات الرئاسية.