أزمة تيغراي: رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بشن هجوم نهائي على الإقليم، وفلاي دبي تسير أول رحلات طيران رخيصة بين دبي وتل أبيب

بدأت
شركة طيران "فلاي دبي"، التي تنظم رحلات رخيصة الثمن، أولى رحلاتها
المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية
الولايات المتحدة.
وأكد
متحدث باسم مطار دبي الدولي، أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس أن
الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلة تستغرق نحو أربع ساعات.
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أزمة تيغراي: رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بشن هجوم نهائي على الإقليم.
مع
انقضاء الموعد النهائي الجديد لاستسلام زعماء إقليم تيغراي الأربعاء، قالت الحكومة
الإثيوبية إنها ستشن الهجوم الأخير على ميكيلي عاصمة الإقليم.
وكانت
القوات الإثيوبية قد انتشرات على طول الحدود مع السودان للحد من تدفق اللاجئين،
بحسب ماقاله اللاجئون من ولاية تيغراي الشمالية.
ومن
المتوقع وصول ثلاثة قادة أفارقة سابقين إلى إثيوبيا الخميس مع انتهاء مهلة
الإنذار.
وقال
رئيس الوزراء، أبي أحمد، إنه سيلتقي بمبعوثي الاتحاد الأفريقي، لكنه وصف الجهود
الدولية لإنهاء الصراع بأنها تدخل غير مرحب به. وأضاف "القوات الإثيوبية
تستعد لشن هجوم على ميكيلي عاصمة تيغراي بمجرد انتهاء المهلة".
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فلاي دبي تبدأ رحلات طيران منتظمة بين دبي وتل أبيب
بدأت شركة طيران "فلاي دبي"، التي تنظم رحلات رخيصة الثمن، أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي، أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلة تستغرق نحو أربع ساعات.
أزمة تيغراي: رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بشن هجوم نهائي على الإقليم.
مع انقضاء الموعد النهائي الجديد لاستسلام زعماء إقليم تيغراي الأربعاء، قالت الحكومة الإثيوبية إنها ستشن الهجوم الأخير على ميكيلي عاصمة الإقليم.
وكانت القوات الإثيوبية قد انتشرات على طول الحدود مع السودان للحد من تدفق اللاجئين، بحسب ماقاله اللاجئون من ولاية تيغراي الشمالية.
ومن المتوقع وصول ثلاثة قادة أفارقة سابقين إلى إثيوبيا الخميس مع انتهاء مهلة الإنذار.
وقال رئيس الوزراء، أبي أحمد، إنه سيلتقي بمبعوثي الاتحاد الأفريقي، لكنه وصف الجهود الدولية لإنهاء الصراع بأنها تدخل غير مرحب به. وأضاف "القوات الإثيوبية تستعد لشن هجوم على ميكيلي عاصمة تيغراي بمجرد انتهاء المهلة".