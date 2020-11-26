أزمة تيغراي: رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بشن هجوم نهائي على الإقليم، وفلاي دبي تسير أول رحلات طيران رخيصة بين دبي وتل أبيب

بدأت شركة طيران "فلاي دبي"، التي تنظم رحلات رخيصة الثمن، أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي، أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلة تستغرق نحو أربع ساعات.