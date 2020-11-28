اكتشاف نبتة نادرة في بركة الأشباح في بريطانيا، و 5 تواريخ مهمة أمام ترامب بعد نكسة بينسلفانيا

من المقرر\nأن يبدأ حزب "البديل من أجل\nألمانيا" اليميني المتطرف مؤتمره الذي يستمر لمدة يومين، وسيحضر المؤتمر 600 مندوب، على الرغم من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وكانت المحكمة قد قضت بوجوب ارتداء الكمامة لكن العديد من أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا والسياسيين رفضوا القيام بذلك.
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تجمعات مؤتمر حزب "البديل من أجل ألمانيا " اليميني تبدأ رغم التحذيرات
من المقرر أن يبدأ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف مؤتمره الذي يستمر لمدة يومين، وسيحضر المؤتمر 600 مندوب، على الرغم من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت المحكمة قد قضت بوجوب ارتداء الكمامة لكن العديد من أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا والسياسيين رفضوا القيام بذلك.
ترامب: نكسة جديدة للرئيس و5 تواريخ مهمة قبل تنصيب بايدن
رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية رفضا قاطعا مساعي حملة ترامب لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من إعلان فوزه في ولاية بنسلفانيا.
ورأت المحكمة أن القضية لا أساس لها، وأن الادعاءات لم تكن محددة ولم تساندها أدلة.
ويمثل هذا الحكم نكسة كبيرة جديدة للرئيس ترامب في محاولاته لإلغاء انتخابات 3 نوفمبر.
فما الذي يتوقع حدوثه بالرغم من ادعاءات ترامب المستمرة بتزوير الانتخابات؟
لايزال هناك خمسة تواريخ مهمة في الانتخابات الأمريكية قبل تنصيب بايدن:
·8 ديسمبر/كانون الأول – انتهاء البت في أي إعادة للفرز في الولايات، أو أي نزاعات قانونية
·14 ديسمبر/كانون الأول – في هذا التاريخ يصوت أعضاء المجمعات الانتخابية لاختيار الفائز في الانتخابات الرئاسية
·23ديسمبر/كانون الأول – آخر موعد لتلقي الكونغرس لنتيجة تصويت المجمع الانتخابي
·6 يناير/كانون الثاني – يعد الكونغرس أصوات المجمع الانتخابي ويصدق عليها
·20يناير/كانون الثاني – أداء الرئيس المنتخب لليمين لتولي منصبه
اكتشاف نبتة نادرة في بركة الأشباح في بريطانيا
نبتة نادرة اختبأت 100 عام ثم عادت للظهور. عثر على النبتة، وهي وردة زهرية اللون تعرف باسم "غراس بولي"، على ضفة بركة زراعية قديمة في بريطانيا.
استفاقت النبتة النائمة عندما استيقظت بذورها الغارقة في الوحل أثناء ترميم البركة.
ويقول العلماء إن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى إعادة عدد كبير من النباتات المنسية منذ سنين.
وذهل الدكتور كارل ساير، الأستاذ في كلية يونيفيرستي كوليدج لندن، عندما عثر على الكنز الدفين خلال تفقده للبركة.
فالتقط صورة وأرسلها لعالمة النباتات الدكتورة جو بارمينتر، التي حددت نوع النبتة، وقالت إنه من أندر النباتات في بريطانيا.
وأضافت: "لم أتوقع أبدا أن أراها في نورفولك. رأيت الصورة وقلت لها عرفتك، عرفتك".