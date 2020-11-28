اكتشاف نبتة نادرة في بركة الأشباح في بريطانيا، و 5 تواريخ مهمة أمام ترامب بعد نكسة بينسلفانيا

نبتة نادرة اختبأت 100 عام ثم عادت للظهور. عثر على النبتة، وهي وردة زهرية اللون تعرف باسم "غراس بولي"، على ضفة بركة زراعية قديمة في بريطانيا.

استفاقت النبتة النائمة عندما استيقظت بذورها الغارقة في الوحل أثناء ترميم البركة.

ويقول العلماء إن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى إعادة عدد كبير من النباتات المنسية منذ سنين.

وذهل الدكتور كارل ساير، الأستاذ في كلية يونيفيرستي كوليدج لندن، عندما عثر على الكنز الدفين خلال تفقده للبركة.

فالتقط صورة وأرسلها لعالمة النباتات الدكتورة جو بارمينتر، التي حددت نوع النبتة، وقالت إنه من أندر النباتات في بريطانيا.

وأضافت: "لم أتوقع أبدا أن أراها في نورفولك. رأيت الصورة وقلت لها عرفتك، عرفتك".

CARL SAYER Copyright: CARL SAYER نبتة اكتشفت بعد 100 عام على نومها Image caption: نبتة اكتشفت بعد 100 عام على نومها