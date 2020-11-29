الناصرية
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تحقيق حكومي عراقي في أحداث الناصرية، وهجوم انتحاري يودي بحياة 30 من قوات الأمن الأفغانية

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  1. مقتل لا يقل عن 30 من عناصر الأمن الأفغاني في تفجير انتحاري

    قتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر قوات الأمن الأفغانية في هجوم بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في أقليم غزنة شرقي البلاد.

    كما أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في الهجوم الذي يعد الأكثر دموية الذي تتعرض لها قوات الأمن في الشهور الأخيرة.

    وبحسب التقارير الواردة من أفغانستان فإن الهجوم كان من تنفيذ انتحاري.

    ووقع الهجوم على أطراف عاصمة إقليم غزنة والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية.

    أفغانستان
    Copyright: EPA

  2. مظاهرات العراق: لجنة حكومية للتحقيق في أعمال العنف في الناصرية

    أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أعمال العنف التي اندلعت بين المتظاهرين المعارضين للحكومة وأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

    وكان ما لا يقل عن خمسة أشخاص قد قتلوا في مدينة الناصرية جنوبي البلاد أثناء الاشتباكات التي بدأت يوم الجمعة.

    واتهم المتظاهرون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وحرق خيام التظاهرات.

    وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان إن اللجنة ستعمل على فرض القانون بطريقة تحمي المتظاهرين.

    الناصرية
    Copyright: Reuters
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