تحقيق حكومي عراقي في أحداث الناصرية، وهجوم انتحاري يودي بحياة 30 من قوات الأمن الأفغانية

قتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر قوات الأمن الأفغانية في هجوم بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في أقليم غزنة شرقي البلاد.

كما أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في الهجوم الذي يعد الأكثر دموية الذي تتعرض لها قوات الأمن في الشهور الأخيرة.

وبحسب التقارير الواردة من أفغانستان فإن الهجوم كان من تنفيذ انتحاري.

ووقع الهجوم على أطراف عاصمة إقليم غزنة والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية.