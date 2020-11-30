صهر ترامب يزور السعودية وقطر خلال الأسبوع الجاري، و انتهاء حالة الإغلاق العام في لبنان

انتهت\nفي لبنان صباح اليوم حالة الإغلاق العام التي فُرضت في البلاد لمدة أسبوعين، في\nمحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. جاء\nهذا بالرغم من تجاوز عدد الوفيات في البلاد يوم أمس عتبة الألف وفي ظل استمرار\nالتحذير من الأعداد المرتفعة جداً للإصابات، التي لم تنخفض نسبتها عن الخمس\nعشرة في المائة. وعاودت\nاليوم معظم قطاعات الأعمال أنشطتها باستثناء بعض منها،إذ يستمر قرار إغلاق الحانات والنوادي الليلية\nومنع إقامة حفلات الإعراس.
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فيروس كورونا: انتهاء حالة الإغلاق العام في لبنان
انتهت في لبنان صباح اليوم حالة الإغلاق العام التي فُرضت في البلاد لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء هذا بالرغم من تجاوز عدد الوفيات في البلاد يوم أمس عتبة الألف وفي ظل استمرار التحذير من الأعداد المرتفعة جداً للإصابات، التي لم تنخفض نسبتها عن الخمس عشرة في المائة.
وعاودت اليوم معظم قطاعات الأعمال أنشطتها باستثناء بعض منها،إذ يستمر قرار إغلاق الحانات والنوادي الليلية ومنع إقامة حفلات الإعراس.
جاريد كوشنر صهر ترامب يزور السعودية وقطر خلال الأيام المقبلة
أفاد مسؤولون أمريكيون بأن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، سيتوجه على رأس وفد رسمي إلى السعودية وقطر خلال الأسبوع الجار لإجراء محادثات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت وسائل إعلام أمريكية أن من بين الملفات التي سيبحثها كوشنر أزمة مقاطعة الرياض والمنامة وأبو ظبي للدوحة.
يذكر أن كوشنر وفريقهش شاركوا في التفاوض على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان منذ شهر أغسطس آب.