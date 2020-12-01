الصين تفرض قيودا على الصادرات بداعي الأمن القومي، وهاميلتون يغيب عن سباق في البحرين بسبب كورونا

دخل قانون جديد حيز التنفيذ في الصين، اليوم، يسمح للسلطات بمنع تصدير الشحنات إلى الشركات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويُنظر إلى التشريع بوصفه ردا على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على شركات التكنولوجيا الصينية مثل هاواوي Huawei.

وبموجب القانون، تخضع منتجات مثل المعادن الأرضية النادرة، التي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من السلع بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الهواتف المحمولة، لرقابة السلطات الصينية.

وتعتبر الصين أكبر مورد في العالم لهذه المعادن؛ ما يثير المخاوف حول إمكانية تعطيل سلاسل التوريد الدولية.

وصيغ القانون، منذ ثلاث سنوات، قبل أن تتم المصادقة عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.