الصين تفرض قيودا على الصادرات بداعي الأمن القومي، وهاميلتون يغيب عن سباق في البحرين بسبب كورونا

أظهرت\nالفحوصات أن بطل العالم لسباق فورمولا 1، لويس هاميلتون، مصاب بفيروس كورونا. وأعلن\nفريق مرسيدس أن سائقه الإنجليزي سيعزل نفسه وأن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة. كما\nأعلن الاتحاد الدولي للسيارات أن هاميلتون لن يخوض الجولة قبل الأخيرة للموسم\nوالمقررة الأحد في جائزة صخير الكبرى في البحرين.
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فورمولا 1: إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا ستحول دون مشاركته في سباق بالبحرين
أظهرت الفحوصات أن بطل العالم لسباق فورمولا 1، لويس هاميلتون، مصاب بفيروس كورونا.
وأعلن فريق مرسيدس أن سائقه الإنجليزي سيعزل نفسه وأن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة.
كما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أن هاميلتون لن يخوض الجولة قبل الأخيرة للموسم والمقررة الأحد في جائزة صخير الكبرى في البحرين.
ردا على القيود الأمريكية على شركات التكنولوجيا.. الصين تفرض قيودا على الصادرات إلى الشركات الأجنبية
دخل قانون جديد حيز التنفيذ في الصين، اليوم، يسمح للسلطات بمنع تصدير الشحنات إلى الشركات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويُنظر إلى التشريع بوصفه ردا على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على شركات التكنولوجيا الصينية مثل هاواوي Huawei.
وبموجب القانون، تخضع منتجات مثل المعادن الأرضية النادرة، التي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من السلع بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الهواتف المحمولة، لرقابة السلطات الصينية.
وتعتبر الصين أكبر مورد في العالم لهذه المعادن؛ ما يثير المخاوف حول إمكانية تعطيل سلاسل التوريد الدولية.
وصيغ القانون، منذ ثلاث سنوات، قبل أن تتم المصادقة عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.