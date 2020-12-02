مؤتمر دولي برعاية فرنسا لدعم لبنان، والسلطات المصرية أعدمت "ما لا يقل عن 57 شخصا" خلال شهرين

فيروس كورونا: بريطانيا أول دولة في العالم تبدأ في استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك"
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ستكون بريطانيا أول دولة في العالم تشرع في تجربة استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، على نطاق واسع اعتبارا من الأسبوع القادم.
يذكر أن هذا اللقاح من تطوير شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، التي كانت أعلنت في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني المنصرم عن ان التجارب النهائية أظهرت فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة وصلت إلى 95% وخلوه من أي تحفظات طبية حتى وقته.
ووفقا لتصريحات وزير الصحة ، مات هانكوك ، فإنه سيتم طرح اللقاح، خلال أيام لفئات من الشعب اعتبر أنها صاحبة أولوية في وصول اللقاح أولا لها مسميا المسنين والأشخاص المعرضين للخطر، والكوادر الصحية.
ووفقا للتقارير الواردة فإن بريطانيا تعقاقدت على جرعات كافية لتطعيم 20 مليون شخص في الأشهر المقبلة وإنها تعول على نحو عاجل على السرعة التي يمكن لشركة فايزر أن توفر بها مطلبها وأنها ستعتمد على الجيش في توزيع دفعات اللقاح على سكان المملكة المتحدة.
فى مسؤول سعودي رفيع الاتّهامات
التي وجّهها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى المملكة بالضلوع في اغتيال
العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده الأسبوع الماضي قرب طهران.
و كان وزير الخارجية الإيراني تحدث
في حسابه على تطبيق انستغرام عن مؤامرة في إشارة إلى لقاء سري مفترض جرى في
السعودية بين ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتانياهو>
إلا أن وزير الدولة السعودي للشؤون
الخارجية عادل الجبير رد على هذا الاتهامات عبر تغريدة على تويتر "يبدو أنّ اليأس دفع وزير
خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أيّ لوم على المملكة واتّهامها بتسبّبها بما
يحدث في إيران. ربّما عندما يحدث -لا قدّر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتّهم
المملكة بالتسبّب بها أيضاً" ،
وخلافاً لدول عربية خليجية أخرى فإنّ المملكة لم
تدِن رسمياً اغتيال العالم الإيراني.
ينعقد اليوم مؤتمر دولي عبر الفيديو لمساعدة لبنان بمبادرة
من فرنسا والأمم المتحدة.
ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو المؤتمر الذي يأتي بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.
ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير
حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر الذي ستتم إدارته
من الاليزيه اعتباراً من الساعة 18,30 (17,30 ت غ)، كما أكدت الرئاسة الفرنسية.
وقالت الرئاسة إن المؤتمر "يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها
المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 آب/أغسطس، والنظر في
الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".
ReutersCopyright: Reuters
العفو الدولية: السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا في الشهرين الماضيين
قالت
منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها إن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال
شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعادل نحو ضعف العدد الذي
أُعدم خلال عام 2019 والمقدر بنحو 32
شخصا.
وأوضحت
المنظمة أن مالا يقل عن 15 شخصا من الذين تم إعدامهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق
بالعنف السياسي وذلك عقب محاكمات شابتها "اعترافات قسرية.. انتهاكات
جسيمة لحقوق الإنسان"، وفق البيان.
ورجحت
منظمة العفو الدولية أن يكون عدد عمليات الإعدام المعلن عنه أقل من العدد الحقيقي
لأن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم
عليهم بالإعدام، بحسب المنظمة.
ولم
يصدر حتى الآن رد من السلطات المصرية بشأن التقرير، غير أن الخارجية المصرية سبق
وأن علقت على تقارير أخرى للمنظمة ووصفتها بأنها "غير حيادية" وتحركها
أهداف سياسية.
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فيروس كورونا: بريطانيا أول دولة في العالم تبدأ في استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك"
ستكون بريطانيا أول دولة في العالم تشرع في تجربة استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، على نطاق واسع اعتبارا من الأسبوع القادم.
يذكر أن هذا اللقاح من تطوير شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، التي كانت أعلنت في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني المنصرم عن ان التجارب النهائية أظهرت فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة وصلت إلى 95% وخلوه من أي تحفظات طبية حتى وقته.
ووفقا لتصريحات وزير الصحة ، مات هانكوك ، فإنه سيتم طرح اللقاح، خلال أيام لفئات من الشعب اعتبر أنها صاحبة أولوية في وصول اللقاح أولا لها مسميا المسنين والأشخاص المعرضين للخطر، والكوادر الصحية.
ووفقا للتقارير الواردة فإن بريطانيا تعقاقدت على جرعات كافية لتطعيم 20 مليون شخص في الأشهر المقبلة وإنها تعول على نحو عاجل على السرعة التي يمكن لشركة فايزر أن توفر بها مطلبها وأنها ستعتمد على الجيش في توزيع دفعات اللقاح على سكان المملكة المتحدة.
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اغتيال فخري زاده : مسؤول سعودي ينفي الاتهامات الإيرانية
فى مسؤول سعودي رفيع الاتّهامات التي وجّهها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى المملكة بالضلوع في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده الأسبوع الماضي قرب طهران.
و كان وزير الخارجية الإيراني تحدث في حسابه على تطبيق انستغرام عن مؤامرة في إشارة إلى لقاء سري مفترض جرى في السعودية بين ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو>
إلا أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير رد على هذا الاتهامات عبر تغريدة على تويتر "يبدو أنّ اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أيّ لوم على المملكة واتّهامها بتسبّبها بما يحدث في إيران. ربّما عندما يحدث -لا قدّر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتّهم المملكة بالتسبّب بها أيضاً" ،
وخلافاً لدول عربية خليجية أخرى فإنّ المملكة لم تدِن رسمياً اغتيال العالم الإيراني.
انفجار بيروت: مؤتمر دولي برعاية فرنسا لدعم لبنان
ينعقد اليوم مؤتمر دولي عبر الفيديو لمساعدة لبنان بمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة.
ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو المؤتمر الذي يأتي بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.
ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر الذي ستتم إدارته من الاليزيه اعتباراً من الساعة 18,30 (17,30 ت غ)، كما أكدت الرئاسة الفرنسية.
وقالت الرئاسة إن المؤتمر "يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 آب/أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".
العفو الدولية: السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا في الشهرين الماضيين
قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها إن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعادل نحو ضعف العدد الذي أُعدم خلال عام 2019 والمقدر بنحو 32 شخصا.
وأوضحت المنظمة أن مالا يقل عن 15 شخصا من الذين تم إعدامهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق بالعنف السياسي وذلك عقب محاكمات شابتها "اعترافات قسرية.. انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وفق البيان.
ورجحت منظمة العفو الدولية أن يكون عدد عمليات الإعدام المعلن عنه أقل من العدد الحقيقي لأن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، بحسب المنظمة.
ولم يصدر حتى الآن رد من السلطات المصرية بشأن التقرير، غير أن الخارجية المصرية سبق وأن علقت على تقارير أخرى للمنظمة ووصفتها بأنها "غير حيادية" وتحركها أهداف سياسية.