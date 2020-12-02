مؤتمر دولي برعاية فرنسا لدعم لبنان، والسلطات المصرية أعدمت "ما لا يقل عن 57 شخصا" خلال شهرين

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ستكون بريطانيا أول دولة في العالم تشرع في تجربة استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، على نطاق واسع اعتبارا من الأسبوع القادم.

يذكر أن هذا اللقاح من تطوير شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، التي كانت أعلنت في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني المنصرم عن ان التجارب النهائية أظهرت فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة وصلت إلى 95% وخلوه من أي تحفظات طبية حتى وقته.

ووفقا لتصريحات وزير الصحة ، مات هانكوك ، فإنه سيتم طرح اللقاح، خلال أيام لفئات من الشعب اعتبر أنها صاحبة أولوية في وصول اللقاح أولا لها مسميا المسنين والأشخاص المعرضين للخطر، والكوادر الصحية.

ووفقا للتقارير الواردة فإن بريطانيا تعقاقدت على جرعات كافية لتطعيم 20 مليون شخص في الأشهر المقبلة وإنها تعول على نحو عاجل على السرعة التي يمكن لشركة فايزر أن توفر بها مطلبها وأنها ستعتمد على الجيش في توزيع دفعات اللقاح على سكان المملكة المتحدة.

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