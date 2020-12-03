حملة غير مسبوقة تستهدف عددا من المساجد في فرنسا، واستجواب ايفانكا ابنة ترامب في تهم مالية

COURTESY NATIONAL EMBRYO DONATION CENTER Copyright: COURTESY NATIONAL EMBRYO DONATION CENTER ظلت جنينا مجمدا لمدة 27 عاما Image caption: ظلت جنينا مجمدا لمدة 27 عاما

عندما ولدت الطفلة مولي غيبسون في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام ، كان قد مر عليها 27عاما جنينا مجمدا.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 1992كانت نطفة مخصبة مجمدة، وظلت على هذا الحال حتى فبراير/شباط 2020، عندما تبنتها تينا غيبسون وزوجها بن، اللذان يعيشان في ولاية تينيسي الأمريكية.

ويُعتقد أن مولي سجلت رقما قياسيا جديدا، وحطمت الرقم القياسي الذي حققته أختها الكبرى إيما.

عانت أسرة تينا من العقم لما يقرب من خمس سنوات قبل أن يقرأ والدا غيبسون موضوعا عن تبني الأجنة في محل لبيع الصحف.

وتعمل تينا غيبسون مدرسة في المرحلة الابتدائية، وزوجها محلل أمن إلكتروني يبلغ من العمر 36 عاما.

واتصل الزوجان بالمركز الوطني للتبرع بالأجنة، وهو مؤسسة مسيحية غير ربحية تخزن الأجنة المجمدة التي قرر أصحابها عدم استخدامها والتبرع بها.

ويوجد حوالي مليون جنين بشري مجمد مخزن في الولايات المتحدة حاليا.

وكانت غيبسون قد أنجبت ابنتها الأولى التي كانت جنينا متبنى هي الأخرى، في عام 2017.