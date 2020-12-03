حملة غير مسبوقة تستهدف عددا من المساجد في فرنسا، واستجواب ايفانكا ابنة ترامب في تهم مالية

زيارة جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسعودية وقطر الأسبوع الجاري، تحظى باهتمام صحف عربية، ويرى البعض أنها تتعلق بتوجيه "ضربة" أمريكية لإيران، والبعض يرى أنها تهدف فقط إلى حل الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
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طفلة عمرها شهران تسجل رقما قياسيا عند ولادتها
عندما ولدت الطفلة مولي غيبسون في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام ، كان قد مر عليها 27عاما جنينا مجمدا.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 1992كانت نطفة مخصبة مجمدة، وظلت على هذا الحال حتى فبراير/شباط 2020، عندما تبنتها تينا غيبسون وزوجها بن، اللذان يعيشان في ولاية تينيسي الأمريكية.
ويُعتقد أن مولي سجلت رقما قياسيا جديدا، وحطمت الرقم القياسي الذي حققته أختها الكبرى إيما.
عانت أسرة تينا من العقم لما يقرب من خمس سنوات قبل أن يقرأ والدا غيبسون موضوعا عن تبني الأجنة في محل لبيع الصحف.
وتعمل تينا غيبسون مدرسة في المرحلة الابتدائية، وزوجها محلل أمن إلكتروني يبلغ من العمر 36 عاما.
واتصل الزوجان بالمركز الوطني للتبرع بالأجنة، وهو مؤسسة مسيحية غير ربحية تخزن الأجنة المجمدة التي قرر أصحابها عدم استخدامها والتبرع بها.
ويوجد حوالي مليون جنين بشري مجمد مخزن في الولايات المتحدة حاليا.
وكانت غيبسون قد أنجبت ابنتها الأولى التي كانت جنينا متبنى هي الأخرى، في عام 2017.
استجواب ايفانكا ابنة ترامب في تهم مالية
رفعت قضية مدنية على ايفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي ترامب ومستشارته، بتهمة إساءة استخدام المال العام المخصص لحفل تنصيب والدها قبل أربع سنوات.
وقد استجوبت إيفانكا تحت القسم في تلك الدعوى.
حملة غير مسبوقة تستهدف عددا من المساجد في فرنسا
بدأت الحكومة الفرنسية باتخاذ ما وصفته إجراء غير مسبوق ضد المساجد التي تشتبه في أنها تغذي التطرف الديني.
وتشمل الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانونًا جديدًا مقترحًا للحد من التأثير الأجنبي على المسلمين الفرنسيين، ويمكن بناء على تلك الأجراءات إغلاق بعض المساجد.