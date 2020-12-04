مسلمو الروهينجا يرحلون إلى جزيرة نائية وخطرة في خليج البنغال، وفي اليمن أكثر من 20 ألف طفل يواجهون الموت جوعا في عام 2021

تبدأ الجمعة المرحلة الأولى من ترحيل 100 ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنغلاديش إلى جزيرة نائية في خليج البنغال. وسيرحل في تلك المرحلة 1640 شخصا.

وكانت بنغلاديش قد استقبلت ما يقرب من مليون لاجئ من ميانمار المجاورة في عام 2017. ويعيش هؤلاء في مخيمات مزرية في جنوب شرق البلاد. وليس من المتوقع أن يعودوا إلى ميانمار قريبا.

ويصل عدد اللاجئين الذين ترغب دكا في ترحيلهم إلى جزيرة بهاشان تشار 100000 شخص.

وبهاشان تشار جزيرة طينية منخفضة يصفها المعارضون للخطة بأنها عرضة للفيضانات والأعاصير التي كثيرا ما تضرب المنطقة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن العديد من الذين أرسلوا في الدفعة الأولى أجبروا على الذهاب، وهذا ما أكدته بعض الأسر المرحلة لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل نقلهم بالحافلات من مخيم كوكس بازار إلى ميناء شيتا غونغ.

لكن وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن وصف ادعاءات تلك الجماعات بأنها "كذب".

وقال إن المنشآت في الجزيرة "أفضل بكثير" من الوضع في المخيمات.

ويقول المسؤولون إن بنغلاديش أنفقت حوالي 400 مليون دولار من خزائنها لبناء ملاجئ وسد للفيضان بطول ثلاثة أمتار.