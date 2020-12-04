مسلمو الروهينجا يرحلون إلى جزيرة نائية وخطرة في خليج البنغال، وفي اليمن أكثر من 20 ألف طفل يواجهون الموت جوعا في عام 2021

اليمن أكثر من 20 ألف طفل يواجهون الموت جوعا في عام 2021
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن 16.2 مليون شخص في اليمن
سيواجهون في أوائل العام المقبل نقصا حادا في الغذاء.وجاء ذلك في تقرير جديد للأمم المتحدة كشفت عنه
المنظمة.
ويشمل هذا 7.35 مليون طفل يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
ويقدر عدد الأطفال الذين قد يواجهون خطر المجاعة
بنحو 21338
ReutersCopyright: Reuters
مسلمو الروهينجا يرحلون إلى جزيرة نائية وخطرة في خليج البنغال
تبدأ الجمعة المرحلة
الأولى من ترحيل 100 ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنغلاديش
إلى جزيرة نائية في خليج البنغال. وسيرحل في تلك المرحلة 1640 شخصا.
وكانت بنغلاديش قد
استقبلت ما يقرب من مليون لاجئ من ميانمار المجاورة في عام 2017. ويعيش هؤلاء في مخيمات مزرية في جنوب شرق
البلاد. وليس من المتوقع أن يعودوا إلى ميانمار قريبا.
ويصل عدد اللاجئين الذين
ترغب دكا في ترحيلهم إلى جزيرة بهاشان تشار 100000 شخص.
وبهاشان تشار جزيرة
طينية منخفضة يصفها المعارضون للخطة بأنها عرضة للفيضانات والأعاصير التي كثيرا ما
تضرب المنطقة.
وتقول جماعات حقوق
الإنسان إن العديد من الذين أرسلوا في الدفعة الأولى أجبروا على الذهاب، وهذا ما
أكدته بعض الأسر المرحلة لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل نقلهم بالحافلات من مخيم
كوكس بازار إلى ميناء شيتا غونغ.
لكن وزير خارجية
بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن وصف ادعاءات تلك الجماعات بأنها "كذب".
وقال إن المنشآت في الجزيرة
"أفضل بكثير" من الوضع في المخيمات.
ويقول المسؤولون إن
بنغلاديش أنفقت حوالي 400 مليون دولار من خزائنها لبناء ملاجئ وسد
للفيضان بطول ثلاثة أمتار.
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اليمن أكثر من 20 ألف طفل يواجهون الموت جوعا في عام 2021
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن 16.2 مليون شخص في اليمن سيواجهون في أوائل العام المقبل نقصا حادا في الغذاء.وجاء ذلك في تقرير جديد للأمم المتحدة كشفت عنه المنظمة.
ويشمل هذا 7.35 مليون طفل يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
ويقدر عدد الأطفال الذين قد يواجهون خطر المجاعة بنحو 21338
مسلمو الروهينجا يرحلون إلى جزيرة نائية وخطرة في خليج البنغال
تبدأ الجمعة المرحلة الأولى من ترحيل 100 ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا في بنغلاديش إلى جزيرة نائية في خليج البنغال. وسيرحل في تلك المرحلة 1640 شخصا.
وكانت بنغلاديش قد استقبلت ما يقرب من مليون لاجئ من ميانمار المجاورة في عام 2017. ويعيش هؤلاء في مخيمات مزرية في جنوب شرق البلاد. وليس من المتوقع أن يعودوا إلى ميانمار قريبا.
ويصل عدد اللاجئين الذين ترغب دكا في ترحيلهم إلى جزيرة بهاشان تشار 100000 شخص.
وبهاشان تشار جزيرة طينية منخفضة يصفها المعارضون للخطة بأنها عرضة للفيضانات والأعاصير التي كثيرا ما تضرب المنطقة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن العديد من الذين أرسلوا في الدفعة الأولى أجبروا على الذهاب، وهذا ما أكدته بعض الأسر المرحلة لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل نقلهم بالحافلات من مخيم كوكس بازار إلى ميناء شيتا غونغ.
لكن وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن وصف ادعاءات تلك الجماعات بأنها "كذب".
وقال إن المنشآت في الجزيرة "أفضل بكثير" من الوضع في المخيمات.
ويقول المسؤولون إن بنغلاديش أنفقت حوالي 400 مليون دولار من خزائنها لبناء ملاجئ وسد للفيضان بطول ثلاثة أمتار.