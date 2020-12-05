لقاح فيروس كورونا: 500 مليون جرعة لمحاربة الوباء ستوزع على دول العالم مع بداية العام، و50 مقعدا في مجلس الأمة الكويتي يتنافس عليها 326 مرشحا

تقول منظمة الصحة العالمية إنها تسعى إلى توفير نصف مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19 لتوزيعها في جميع أنحاء العالم بحلول أوائل العام المقبل.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سوامي ناثان، في مؤتمر صحفي إن اللقاح سيوزع على جميع دول العالم بشكل عادل ومدروس.

وأضافت أن هذه الكمية يجب أن تكون كافية لتطعيم حوالي 20 في المائة من سكان تلك الدول.

وقالت: "نأمل مع بداية الربع الأول من عام 2021 في أن يكون لدينا حوالي نصف مليار جرعة متاحة لتوزيعها في جميع أنحاء العالم بطريقة عادلة، ولهذا السبب طورنا برنامج توزيع يضمن وصول الجرعات بطريقة منصفة".

"وفي النصف الثاني من العام المقبل سنزيد حجم الجرعات ونزيد معدل سرعة التوزيع بحيث تصبح في المتناول بسهولة. أي أن الجرعات ستكون جاهزة للاستخدام في جميع دول العالم مع حلول نهاية الربع الأول من عام 2021" وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى توفير نصف مليار جرعة من لقاح كوفيد- 19لتوزيعها في جميع أنحاء العالم بحلول أوائل العام المقبل.