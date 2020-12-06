المرأة تغيب عن مجلس الأمة الكويتي الجديد، وإضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم بدون جمهور بسبب كورونا

انتخابات الكويت: النتائج الأولية تظهر غياب المرأة عن مجلس الأمة الجديد
بدأت في الكويت عملية ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت
بالأمس، حيث تخطت نسبة المشاركة في الدوائر الخمس 60 في المائة رغم التخوّف الذي
سبق الاستحقاق الانتخابي من تراجع نسبة الاقتراع بسبب انتشار وباء كورونا.
وبحسب النتائج الأولية بلغت نسبة التغيير في تركيبة
المجلس %62، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 سوى 19 نائباً.
وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت
%42. ويبدو لافتاً في هذه الدورة غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة
الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، بعد أن خسرت النائبة
صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.
وتختلف هذه الانتخابات عن السنوات السابقة في ظل
الاحترازات الصحية لمواجهة وباء كورونا، كما استطاع المصابون الإدلاء بأصواتهم أيضاً.
EPACopyright: EPA
السيسي يزور فرنسا وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر
يصل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق من اليوم إلى باريس في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام في وقت تنتقد فيه منظمات حقوقية عالمية سجل حقوق
الإنسان في مصر.
وكانت منظمات
حقوقية، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد استبقت الزيارة بالإعراب عن الدهشة لرؤية البساط الأحمر
ممدودا" للرئيس المصري في فرنسا" مطالبين الرئيس ماكرون بالضغط على
السيسي للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وجاء في البيان المشترك للمنظمات الحقوقية أن فرنسا
ليست فقط "مورد السلاح الرئيسي لمصر بل وافقت أيضا على توفير معدات المراقبة ".
ويقول
المسؤولون الفرنسيون إن الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين واصفا القاهرة
بالحليف الاستراتيجي في استقرار منطقة الشرق الأوسط.
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انتخابات الكويت: النتائج الأولية تظهر غياب المرأة عن مجلس الأمة الجديد
بدأت في الكويت عملية ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بالأمس، حيث تخطت نسبة المشاركة في الدوائر الخمس 60 في المائة رغم التخوّف الذي سبق الاستحقاق الانتخابي من تراجع نسبة الاقتراع بسبب انتشار وباء كورونا.
وبحسب النتائج الأولية بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس %62، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 سوى 19 نائباً.
وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت %42. ويبدو لافتاً في هذه الدورة غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.
وتختلف هذه الانتخابات عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة وباء كورونا، كما استطاع المصابون الإدلاء بأصواتهم أيضاً.
السيسي يزور فرنسا وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر
يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق من اليوم إلى باريس في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام في وقت تنتقد فيه منظمات حقوقية عالمية سجل حقوق الإنسان في مصر.
وكانت منظمات حقوقية، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد استبقت الزيارة بالإعراب عن الدهشة لرؤية البساط الأحمر ممدودا" للرئيس المصري في فرنسا" مطالبين الرئيس ماكرون بالضغط على السيسي للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وجاء في البيان المشترك للمنظمات الحقوقية أن فرنسا ليست فقط "مورد السلاح الرئيسي لمصر بل وافقت أيضا على توفير معدات المراقبة ".
ويقول المسؤولون الفرنسيون إن الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين واصفا القاهرة بالحليف الاستراتيجي في استقرار منطقة الشرق الأوسط.