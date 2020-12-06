المرأة تغيب عن مجلس الأمة الكويتي الجديد، وإضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم بدون جمهور بسبب كورونا

بدأت في الكويت عملية ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بالأمس، حيث تخطت نسبة المشاركة في الدوائر الخمس 60 في المائة رغم التخوّف الذي سبق الاستحقاق الانتخابي من تراجع نسبة الاقتراع بسبب انتشار وباء كورونا.

وبحسب النتائج الأولية بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس %62، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 سوى 19 نائباً.

وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت %42. ويبدو لافتاً في هذه الدورة غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

وتختلف هذه الانتخابات عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة وباء كورونا، كما استطاع المصابون الإدلاء بأصواتهم أيضاً.