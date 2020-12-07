مطالبات بطرح قضية حقوق الإنسان في الاجتماع بين ماكرون والسيسي، واغتيال عالم إيراني تم باستخدام "الذكاء الاصطناعي"

فرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأكثر اكتظاظًا\nبالسكان في البلاد ، إغلاقا عاما جديدا، مع ارتفاع أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19في جميع أنحاء البلاد. ويخضع أكثر من نصف سكان كاليفورنيا، البالغ عددهم أربعين\nمليونا، لأوامر مشددة بالبقاء في المنزل،\nفي حين يُحظر على الأفراد مقابلة أي شخص باستثناء أفراد أسرهم. وجاء قرار الإغلاق إثر مخاوف من تزايد الضغط على غرف\nالعناية الفائقة في المستشفيات. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إنه يأمل أن\nيكون هذا الأمر هو آخر أمر إغلاق يتعين عليه إصداره، مشيرا إلى أن توفر اللقاح\nيمثل "ضوءا في نهاية النفق".
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فيروس كورونا: ولاية كاليفورنيا الأمريكية تفرض إغلاقا صارما مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين
فرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد ، إغلاقا عاما جديدا، مع ارتفاع أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19في جميع أنحاء البلاد.
ويخضع أكثر من نصف سكان كاليفورنيا، البالغ عددهم أربعين مليونا، لأوامر مشددة بالبقاء في المنزل، في حين يُحظر على الأفراد مقابلة أي شخص باستثناء أفراد أسرهم.
وجاء قرار الإغلاق إثر مخاوف من تزايد الضغط على غرف العناية الفائقة في المستشفيات.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إنه يأمل أن يكون هذا الأمر هو آخر أمر إغلاق يتعين عليه إصداره، مشيرا إلى أن توفر اللقاح يمثل "ضوءا في نهاية النفق".
اغتيال محسن فخري زاده: مسؤول إيراني يقول إن " الذكاء الاصطناعي" استخدم في قتل كبير علماء الذرة في البلاد
قال مسؤول عسكري إيراني إن عملية اغتيال كبير علماء الطاقة النووية في البلاد التي جرت نهاية الشهر الماضي تمت بواسطة رشاش تم التحكم فيه عن بعد عن طريق " الذكاء الاصطناعي".
وبحسب نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي فإن "إطلاق النار تم التحكم به عبر الأقمار الصناعية والإنترنت ولم يكن هناك إرهابيون في مكان الحادث".
ومنذ مقتل فخري زاده، برزت روايات عدة لعملية الاغتيال التي استهدفته، كذلك اتهمت إيران إسرائيل وجماعة مجاهدي خلق المعارضة بالمسؤولية عن الأمر.
ماكرون يلتقي السيسي وسط مطالبات حقوقية بطرح قضية المعتقلين السياسيين في الاجتماع
يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأخير لفرنسا.
وطالبت جماعات حقوقية الرئيس الفرنسي بالضغط على نظيره المصري من أجل الأفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
وتعد فرنسا أحد أهم الدول التي تستورد مصر منها السلاح، وتصف باريس القاهرة بالحليف الاستراتيجي في الشرق الأوسط.