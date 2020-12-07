مطالبات بطرح قضية حقوق الإنسان في الاجتماع بين ماكرون والسيسي، واغتيال عالم إيراني تم باستخدام "الذكاء الاصطناعي"

فرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد ، إغلاقا عاما جديدا، مع ارتفاع أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19في جميع أنحاء البلاد.

ويخضع أكثر من نصف سكان كاليفورنيا، البالغ عددهم أربعين مليونا، لأوامر مشددة بالبقاء في المنزل، في حين يُحظر على الأفراد مقابلة أي شخص باستثناء أفراد أسرهم.

وجاء قرار الإغلاق إثر مخاوف من تزايد الضغط على غرف العناية الفائقة في المستشفيات.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إنه يأمل أن يكون هذا الأمر هو آخر أمر إغلاق يتعين عليه إصداره، مشيرا إلى أن توفر اللقاح يمثل "ضوءا في نهاية النفق".