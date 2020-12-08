إعلان نتائج التحقيق في الهجوم على المسجدين بنيوزيلندا، وبوغبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد قريبا

الولايات المتحدة تدرج نيجيريا على قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية وتشطب السودان
أدرجت الولايات المتحدة، الاثنين، نيجيريا، للمرة الأولى،
في قائمتها للدول المنتهكة للحريات الدينية، في خطوّة تمهّد لفرض عقوبات
عليها ما لم تحسّن سجّلها في هذا الصدد.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي،
مايك بومبيو، نيجيريا، الدولة الحليفة للولايات المتحدة، بأنها "بلد يثير
قلقا خاصا" على صعيد الحريات الدينية، إلى جانب مجموعة دول أدرجت في القائمة،
عام 2019 ، تشمل الصين وإيران وباكستان والسعودية وبورما وكوريا الشمالية وإريتريا
وطاجيكستان وتركمانستان.
ولم يوضح بومبيو أسباب إدراج
نيجيريا في القائمة، علما بأن نحو 51 بالمئة من سكان البلاد هم من المسلمين ونحو
47 بالمئة منهم من المسيحيين.لكن القوانين الأميركية تفرض
تصنيف الدول على هذا النحو إذا كانت تمارس بشكل "منهجي ومستمر وسافر انتهاكات
للحريات الدينية" أو تتهاون مع هذه الممارسات.
ولم تدرج واشنطن الهند في
القائمة، رغم التوصية التي أصدرتها اللجنة الأمريكية للحريات الدينية العالمية، والتي
اعتبرت أن الهند ذات الغالبية الهندوسية تسجل تراجعا حادا في عهد رئيس الوزراء
ناريندرا مودي.
وشطب بومبيو، من قائمة الدول
الموضوعة قيد المراقبة، أوزبكستان والسودان التي تحسّنت سريعا علاقاتها بواشنطن
بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، وتوقيعها اتفاقا لتطبيع العلاقات مع
إسرائيل.
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بول بوغبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد قريبا
أعلن
وكيل أعمال اللاعب الفرنسي بول بوغبا أن الأخير "غير سعيد" في مانشستر
يونايتد الإنكليزي ويجب أن يغادر في فترة
الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال رايولا إن بوغبا (27 عاماً) يحتاج إلى
"تغيير في المشهد" بعدما عانى ليثبت نفسه تحت قيادة مدرب يونايتد
النروجي أولي غونار سولسكاير.
وأضاف الوكيل لصحيفة "توتوسبورت"
الإيطالية أن "بول غير سعيد في مانشستر يونايتد ولا يمكنه التعبير عن نفسه بعد
الآن كما يود وكما نتوقع منه".
وتابع "عليه أن يغير الفريق، إنه يحتاج
إلى تغيير في المشهد. ينتهي عقده في غضون عام ونصف العام في صيف 2022،
لكن أعتقد أن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو الانتقال في النافذة المقبلة".
EPACopyright: EPA
هجوم نيوزيلندا: لجنة تحقيق تقول إنه لم يكن من الممكن منع الاعتداء وتشير إلى تقاعس من قبل الشرطة
خلص
تحقيق أجرى في نيوزيلندا حول حادث الهجوم على مسجدين في البلاد العام الماضي إلى
أن الشرطة ارتكبت عدة أخطاء لكنه مع الإشارة إلى أنه لم يكن بإمكانها منع الهجوم.
وقتل
أكثر من 50 شخصا في الهجوم الذي نفذه رجل استرالي في مدينة كرايست
تشيرتش في مارس/آذار الماضي.
وقالت
لجنة التحقيق في الحادث إن السلطات كان تركز كثيرا على التطرف الإسلامي دون أن تولي
اهتماما كافيا بمراقبة التطرف اليميني.
كما كشفت
التحقيقات عن أن الشرطة لم تفحص بشكل مناسب تراخيص السلاح الذي كان يحمله منفذ
الهجوم.
وتقدمت رئيسة الوزراء، جاسيندا أردين،
باعتذار قائلة إنها تقبل كل توصيات لجنة التحقيق.
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الولايات المتحدة تدرج نيجيريا على قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية وتشطب السودان
أدرجت الولايات المتحدة، الاثنين، نيجيريا، للمرة الأولى، في قائمتها للدول المنتهكة للحريات الدينية، في خطوّة تمهّد لفرض عقوبات عليها ما لم تحسّن سجّلها في هذا الصدد.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نيجيريا، الدولة الحليفة للولايات المتحدة، بأنها "بلد يثير قلقا خاصا" على صعيد الحريات الدينية، إلى جانب مجموعة دول أدرجت في القائمة، عام 2019 ، تشمل الصين وإيران وباكستان والسعودية وبورما وكوريا الشمالية وإريتريا وطاجيكستان وتركمانستان.
ولم يوضح بومبيو أسباب إدراج نيجيريا في القائمة، علما بأن نحو 51 بالمئة من سكان البلاد هم من المسلمين ونحو 47 بالمئة منهم من المسيحيين.لكن القوانين الأميركية تفرض تصنيف الدول على هذا النحو إذا كانت تمارس بشكل "منهجي ومستمر وسافر انتهاكات للحريات الدينية" أو تتهاون مع هذه الممارسات.
ولم تدرج واشنطن الهند في القائمة، رغم التوصية التي أصدرتها اللجنة الأمريكية للحريات الدينية العالمية، والتي اعتبرت أن الهند ذات الغالبية الهندوسية تسجل تراجعا حادا في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وشطب بومبيو، من قائمة الدول الموضوعة قيد المراقبة، أوزبكستان والسودان التي تحسّنت سريعا علاقاتها بواشنطن بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، وتوقيعها اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
بول بوغبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد قريبا
أعلن وكيل أعمال اللاعب الفرنسي بول بوغبا أن الأخير "غير سعيد" في مانشستر يونايتد الإنكليزي ويجب أن يغادر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال رايولا إن بوغبا (27 عاماً) يحتاج إلى "تغيير في المشهد" بعدما عانى ليثبت نفسه تحت قيادة مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولسكاير.
وأضاف الوكيل لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن "بول غير سعيد في مانشستر يونايتد ولا يمكنه التعبير عن نفسه بعد الآن كما يود وكما نتوقع منه".
وتابع "عليه أن يغير الفريق، إنه يحتاج إلى تغيير في المشهد. ينتهي عقده في غضون عام ونصف العام في صيف 2022، لكن أعتقد أن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو الانتقال في النافذة المقبلة".
هجوم نيوزيلندا: لجنة تحقيق تقول إنه لم يكن من الممكن منع الاعتداء وتشير إلى تقاعس من قبل الشرطة
خلص تحقيق أجرى في نيوزيلندا حول حادث الهجوم على مسجدين في البلاد العام الماضي إلى أن الشرطة ارتكبت عدة أخطاء لكنه مع الإشارة إلى أنه لم يكن بإمكانها منع الهجوم.
وقتل أكثر من 50 شخصا في الهجوم الذي نفذه رجل استرالي في مدينة كرايست تشيرتش في مارس/آذار الماضي.
وقالت لجنة التحقيق في الحادث إن السلطات كان تركز كثيرا على التطرف الإسلامي دون أن تولي اهتماما كافيا بمراقبة التطرف اليميني.
كما كشفت التحقيقات عن أن الشرطة لم تفحص بشكل مناسب تراخيص السلاح الذي كان يحمله منفذ الهجوم.
وتقدمت رئيسة الوزراء، جاسيندا أردين، باعتذار قائلة إنها تقبل كل توصيات لجنة التحقيق.