نتنياهو سيكون أول من يتلقى لقاح كورونا في إسرائيل ، وعدد اللاجئين والنازحين في العالم يتجاوز 80 مليونا

قال تحالف مؤلف من وكالات الإغاثة الدولية وجماعات حقوق الإنسان إن الدول الغنية تخزن جرعات من لقاحات فيروس كورونا تزيد عن حاجاتها بينما لن يحصل الكثير من سكان الدول الفقيرة على اللقاح.

وبحسب المنظمات الإنسانية فإن ما يقرب من سبعين دولة ذات دخل منخفض ستكون قادرة فقط على تطعيم واحد من كل عشرة أشخاص، بينما اشترت الدول الغنية ثلاثة أضعاف كميات اللقاح التي تحتاجها لحماية سكانها.

ودعت المجموعة ، التي تضم منظمة العفو الدولية وأوكسفام ، شركات الأدوية إلى مشاركة تقنياتها وملكياتها الفكرية مع منظمة الصحة العالمية.