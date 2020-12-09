نتنياهو سيكون أول من يتلقى لقاح كورونا في إسرائيل ، وعدد اللاجئين والنازحين في العالم يتجاوز 80 مليونا

لقاح فيروس كورونا: مخاوف من عدم حصول الدول الفقيرة على الكميات التي تحتاجها
قال تحالف مؤلف من
وكالات الإغاثة الدولية وجماعات حقوق الإنسان إن الدول الغنية تخزن جرعات من
لقاحات فيروس كورونا تزيد
عن حاجاتها بينما لن يحصل الكثير من سكان الدول الفقيرة على اللقاح.
وبحسب
المنظمات الإنسانية فإن ما يقرب من سبعين
دولة ذات دخل منخفض ستكون قادرة فقط على تطعيم واحد من كل عشرة أشخاص، بينما اشترت
الدول الغنية ثلاثة أضعاف كميات اللقاح التي تحتاجها لحماية سكانها.
ودعت المجموعة ، التي تضم منظمة العفو الدولية
وأوكسفام ، شركات الأدوية إلى مشاركة تقنياتها وملكياتها الفكرية مع منظمة الصحة
العالمية.
reuterCopyright: reuter
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين في العالم تجاوز 80 مليونا
قالت الأمم المتحدة إن عدد
اللاجئين والنازحين في العالم وصل إلى مستوى قياسي حيث تجاوز حاجز الثمانين مليونا
في وقت يعاني فيه العالم من أزمة تفشي فيروس كورونا.
وبحسب
تقرير صادر عن مفوضية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن إجمالي عدد من اضطروا إلى النزوح عن ديارهم بسبب
الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وصل في بداية العام الجاري إلى 79.5
مليون شخص قبل أن يتجاوز الرقم حاجز الثمانين مليونا في نهاية العام.
وأعرب
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن أسفه حيال وصول
العالم إلى "هذا المنعطف القاتم" منبها من أن الوضع سيتفاقم "في
حال لم يوقف قادة العالم الحروب".
ReutersCopyright: Reuters
لقاح فيروس كورونا: بنيامين نتنياهو يقول إنه مستعد ليكون أول من يتم تطعيمه في إسرائيل
وصلت
إلى إسرائيل شحنة أولية من لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا في اليوم التالي على
بدء استخدام اللقاح في بريطانيا.
وكان
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاضرا في المطار عند وصول اللقاح مشيرا
إلى أنه سيتطوع ليكون أول من يتم تطعيمه باللقاح في البلاد.
وكانت
الحكومة الإسرائيلية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع فيروس كورونا، حيث
بلغ عدد الوفيات نحو ثلاثة آلاف من أصل ما يقرب من 350 ألف إصابة مؤكدة.
ويعتقد
أن الشحنة التي وصلت اليوم تضم ما لا يقل عن مائة ألف جرعة على أن يصل المزيد في
الأيام المقبلة.
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لقاح فيروس كورونا: مخاوف من عدم حصول الدول الفقيرة على الكميات التي تحتاجها
قال تحالف مؤلف من وكالات الإغاثة الدولية وجماعات حقوق الإنسان إن الدول الغنية تخزن جرعات من لقاحات فيروس كورونا تزيد عن حاجاتها بينما لن يحصل الكثير من سكان الدول الفقيرة على اللقاح.
وبحسب المنظمات الإنسانية فإن ما يقرب من سبعين دولة ذات دخل منخفض ستكون قادرة فقط على تطعيم واحد من كل عشرة أشخاص، بينما اشترت الدول الغنية ثلاثة أضعاف كميات اللقاح التي تحتاجها لحماية سكانها.
ودعت المجموعة ، التي تضم منظمة العفو الدولية وأوكسفام ، شركات الأدوية إلى مشاركة تقنياتها وملكياتها الفكرية مع منظمة الصحة العالمية.
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين في العالم تجاوز 80 مليونا
قالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين والنازحين في العالم وصل إلى مستوى قياسي حيث تجاوز حاجز الثمانين مليونا في وقت يعاني فيه العالم من أزمة تفشي فيروس كورونا.
وبحسب تقرير صادر عن مفوضية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن إجمالي عدد من اضطروا إلى النزوح عن ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وصل في بداية العام الجاري إلى 79.5 مليون شخص قبل أن يتجاوز الرقم حاجز الثمانين مليونا في نهاية العام.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن أسفه حيال وصول العالم إلى "هذا المنعطف القاتم" منبها من أن الوضع سيتفاقم "في حال لم يوقف قادة العالم الحروب".
لقاح فيروس كورونا: بنيامين نتنياهو يقول إنه مستعد ليكون أول من يتم تطعيمه في إسرائيل
وصلت إلى إسرائيل شحنة أولية من لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا في اليوم التالي على بدء استخدام اللقاح في بريطانيا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاضرا في المطار عند وصول اللقاح مشيرا إلى أنه سيتطوع ليكون أول من يتم تطعيمه باللقاح في البلاد.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات نحو ثلاثة آلاف من أصل ما يقرب من 350 ألف إصابة مؤكدة.
ويعتقد أن الشحنة التي وصلت اليوم تضم ما لا يقل عن مائة ألف جرعة على أن يصل المزيد في الأيام المقبلة.