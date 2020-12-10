برنامج الأغذية العالمي يتسلم جائرة نوبل للسلام اليوم، والعشاء الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينفض دون اتفاق

بريكسيت: العشاء الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينفض دون اتفاق
ناقش رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، الأربعاء
القضايا العالقة بين الجانبين. وهدف اللقاء إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في محاولة لكسر
الجمود في محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحضر اللقاء المفاوضان
ميشيل بارنييه واللورد فروست، واستمر لمدة ثلاث ساعات تقريبا.
وقالت رئيسة المفوضية
الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، بعد أكثر من ساعتين من النقاش: "نحن نفهم
بعضنا ولكن المواقف ما زالت متباعدة".
وقال مصدر رفيع المستوى
في مقر رئاسة الوزراء في لندن "لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين
الجانبين"، لكن المحادثات ستستأنف.
وأضاف المصدر أنه
"ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات" الأحد المقبل.
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برنامج الأغذية العالمي يتسلم جائرة نوبل للسلام اليوم
يسلم معهد نوبل للسلام الخميس
جائرته إلى برنامج الأغذية العالمي، وتتم مراسم التسليم عن بعد بسبب إجراءات
السلامة.
وقلصت الاحتفالات
التقليدية إلى أبسط شكل، وسيتلقى برنامج الأغذية العالمي في مقره الرئيسي في روما،
بعد ظهر اليوم، شهادة نوبل والميدالية التي مُنحت للوكالة التابعة للأمم المتحدة
في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول تقديرا لدورها في مكافحة الجوع الذي يستغل في الحروب،
ويتضرر بسبب ذلك المدنيون.
وتوفر المنظمة الغذاء
لعشرات الملايين من الناس، وشمل برنامجها في العام الماضي 97 مليون شخص في قارات العالم جميعها.
ووجه البرنامج على حسابه
على تويتر هذا الأسبوع رسالة قال فيها "لكل واحد من 690 مليون جائع في العالم اليوم الحق في العيش
بسلام وبدون شعور بالجوع".
وتسلم جوائز نوبل
تقليديا في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، في ذكرى وفاة مؤسسها ألفريد نوبل (1833-1896).
ولم تُحرم العاصمة
النروجية يوما من حفل تسليم جائزة نوبل للسلام إلا مرة واحدة في عام 1976 إذ لم يجد المعهد في ذلك العام أي مرشح يستحق الجائزة.
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بريكسيت: العشاء الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينفض دون اتفاق
ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، الأربعاء القضايا العالقة بين الجانبين. وهدف اللقاء إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في محاولة لكسر الجمود في محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحضر اللقاء المفاوضان ميشيل بارنييه واللورد فروست، واستمر لمدة ثلاث ساعات تقريبا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، بعد أكثر من ساعتين من النقاش: "نحن نفهم بعضنا ولكن المواقف ما زالت متباعدة".
وقال مصدر رفيع المستوى في مقر رئاسة الوزراء في لندن "لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين"، لكن المحادثات ستستأنف.
وأضاف المصدر أنه "ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات" الأحد المقبل.
برنامج الأغذية العالمي يتسلم جائرة نوبل للسلام اليوم
يسلم معهد نوبل للسلام الخميس جائرته إلى برنامج الأغذية العالمي، وتتم مراسم التسليم عن بعد بسبب إجراءات السلامة.
وقلصت الاحتفالات التقليدية إلى أبسط شكل، وسيتلقى برنامج الأغذية العالمي في مقره الرئيسي في روما، بعد ظهر اليوم، شهادة نوبل والميدالية التي مُنحت للوكالة التابعة للأمم المتحدة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول تقديرا لدورها في مكافحة الجوع الذي يستغل في الحروب، ويتضرر بسبب ذلك المدنيون.
وتوفر المنظمة الغذاء لعشرات الملايين من الناس، وشمل برنامجها في العام الماضي 97 مليون شخص في قارات العالم جميعها.
ووجه البرنامج على حسابه على تويتر هذا الأسبوع رسالة قال فيها "لكل واحد من 690 مليون جائع في العالم اليوم الحق في العيش بسلام وبدون شعور بالجوع".
وتسلم جوائز نوبل تقليديا في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، في ذكرى وفاة مؤسسها ألفريد نوبل (1833-1896).
ولم تُحرم العاصمة النروجية يوما من حفل تسليم جائزة نوبل للسلام إلا مرة واحدة في عام 1976 إذ لم يجد المعهد في ذلك العام أي مرشح يستحق الجائزة.