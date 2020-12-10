برنامج الأغذية العالمي يتسلم جائرة نوبل للسلام اليوم، والعشاء الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينفض دون اتفاق

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، الأربعاء القضايا العالقة بين الجانبين. وهدف اللقاء إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في محاولة لكسر الجمود في محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحضر اللقاء المفاوضان ميشيل بارنييه واللورد فروست، واستمر لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، بعد أكثر من ساعتين من النقاش: "نحن نفهم بعضنا ولكن المواقف ما زالت متباعدة".

وقال مصدر رفيع المستوى في مقر رئاسة الوزراء في لندن "لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين"، لكن المحادثات ستستأنف.

وأضاف المصدر أنه "ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات" الأحد المقبل.