مصادمات خلال تظاهرة مؤيدة لترامب، والكويت تستعد لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

أعلنت الشرطة الإندونيسية انها ألقت القبض على عضو بارز في تنظيم "الجماعة الإسلامية " المرتبط بالقاعدة لدوره المزعوم في سلسلة تفجيرات دامية في منتجع جزيرة بالي في عام 2002.

وكان زولكارنين (الذي يستخدم أيضًا اسم اريس سمارسونو) على قائمة المطلوبين في إندونيسيا على خلفية التفجيرات التي وقعت قبل ثمانية عشر عامًا وأسفرت عن مقتل 202 شخصا.

وقالت السلطات الإندونيسية إن زولكارنين كان القائد العسكري للجماعة وقت الهجوم.

ويُعتقد أيضًا أن خليته التابعة للجماعة الإسلامية مسؤولة عن تفجير وقع عام 2003 في فندق ماريوت في العاصمة جاكرتا مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا.