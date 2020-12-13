مصادمات خلال تظاهرة مؤيدة لترامب، والكويت تستعد لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

تفجيرات بالي: السلطات الإندونيسية تلقي القبض على قيادي بارز في جماعة إسلامية متشددة
أعلنت الشرطة الإندونيسية انها
ألقت القبض على عضو بارز في تنظيم "الجماعة الإسلامية " المرتبط
بالقاعدة لدوره المزعوم في سلسلة تفجيرات دامية في منتجع جزيرة بالي في عام 2002.
وكان زولكارنين (الذي يستخدم أيضًا اسم اريس سمارسونو) على قائمة
المطلوبين في إندونيسيا على خلفية التفجيرات التي وقعت قبل ثمانية عشر عامًا وأسفرت عن
مقتل 202 شخصا.
وقالت السلطات الإندونيسية إن زولكارنين كان القائد العسكري
للجماعة وقت الهجوم.
ويُعتقد أيضًا أن خليته التابعة
للجماعة الإسلامية مسؤولة عن تفجير وقع عام 2003 في فندق ماريوت في العاصمة جاكرتا
مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا.
PA MediaCopyright: PA Media
الانتخابات الأمريكية 2020: مصادمات خلال مظاهرة مؤيدة لترامب في واشنطن
شهدت تظاهرة لأنصار الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن اشتباكات بين المتظاهرين اليمينيين من جهة ومتظاهرين
معارضين من أنصار حركة " حياة السود مهمة" وحركة انتيفا اليسارية من جهة أخرى.
وتفيد التقارير الواردة من واشنطن بأن
الشرطة ألقت القبض على أكثر من 20 شخصاوأن أربعة أشخاص تلقوا العلاج بعد تعرضهم للجروح جراء الاشتباكات.
ويقول أنصار ترامب إنهم يتظاهرون ضد
الفساد وتزوير الانتخابات وهي المزاعم التي تتعارض مع قرارات المحاكم وتصريحات المسؤولين
عن نزاهة الانتخابات الأخيرة التي خسرها ترامب لصالح جو بايدن.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: الكويت تستعد لاستئناف الطيران بينها وبين مصر
تفيد
التقارير الواردة من الكويت بأن سلطات الطيران المدنية في الإمارة الخليجية أبلغت
شركات الطيران بأنها ستسمح لها باستئناف تسيير الطائرات بين الكويت ومصر وذلك بعد
فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت الكويت حظرت
رحلات الطيران التجاري بينها وبين أكثر من 30 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق
وإيران والهند، تعتبرها مصدر خطر كبير لتفشي وباء كورونا.
وقال المتحدث
الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي لوكالة رويترز إ
إن إجراءات السفر "ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة
انتشار كوفيد-19".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تفجيرات بالي: السلطات الإندونيسية تلقي القبض على قيادي بارز في جماعة إسلامية متشددة
أعلنت الشرطة الإندونيسية انها ألقت القبض على عضو بارز في تنظيم "الجماعة الإسلامية " المرتبط بالقاعدة لدوره المزعوم في سلسلة تفجيرات دامية في منتجع جزيرة بالي في عام 2002.
وكان زولكارنين (الذي يستخدم أيضًا اسم اريس سمارسونو) على قائمة المطلوبين في إندونيسيا على خلفية التفجيرات التي وقعت قبل ثمانية عشر عامًا وأسفرت عن مقتل 202 شخصا.
وقالت السلطات الإندونيسية إن زولكارنين كان القائد العسكري للجماعة وقت الهجوم.
ويُعتقد أيضًا أن خليته التابعة للجماعة الإسلامية مسؤولة عن تفجير وقع عام 2003 في فندق ماريوت في العاصمة جاكرتا مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا.
الانتخابات الأمريكية 2020: مصادمات خلال مظاهرة مؤيدة لترامب في واشنطن
شهدت تظاهرة لأنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن اشتباكات بين المتظاهرين اليمينيين من جهة ومتظاهرين معارضين من أنصار حركة " حياة السود مهمة" وحركة انتيفا اليسارية من جهة أخرى.
وتفيد التقارير الواردة من واشنطن بأن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 20 شخصاوأن أربعة أشخاص تلقوا العلاج بعد تعرضهم للجروح جراء الاشتباكات.
ويقول أنصار ترامب إنهم يتظاهرون ضد الفساد وتزوير الانتخابات وهي المزاعم التي تتعارض مع قرارات المحاكم وتصريحات المسؤولين عن نزاهة الانتخابات الأخيرة التي خسرها ترامب لصالح جو بايدن.
فيروس كورونا: الكويت تستعد لاستئناف الطيران بينها وبين مصر
تفيد التقارير الواردة من الكويت بأن سلطات الطيران المدنية في الإمارة الخليجية أبلغت شركات الطيران بأنها ستسمح لها باستئناف تسيير الطائرات بين الكويت ومصر وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت الكويت حظرت رحلات الطيران التجاري بينها وبين أكثر من 30 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران والهند، تعتبرها مصدر خطر كبير لتفشي وباء كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي لوكالة رويترز إ إن إجراءات السفر "ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار كوفيد-19".
ولم يكشف المسؤول عن موعد استئناف الرحلات الجوية.