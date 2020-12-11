تركيا تواجه عقوبات مضاعفة من الاتحاد الأوروبي وواشنطن و التحقيق مع جاريد كوشنر صهر ترامب في قضايا فساد مالي

تركيا تواجه عقوبات مضاعفة من واشنطن والاتحاد الأوروبي
قرر قادة الاتحاد
الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل فرض عقوبات على تركيا بسبب ما وصفوه بالتصرفات
غير القانونية والعدوانية في البحر المتوسط.
وأفادت وكالة فرانس برس
للأنباء بأن العقوبات التي قررت ستكون فردية، ويمكن توسيعها إذا واصلت تركيا
أعمالها.
وستوضع لائحة بالأسماء
التي سيطالها الإجراء في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة
عليها.
وصرح الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان بأن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة ليست مصدر
قلق، واتهم الاتحاد بأنه لم يكن نزيها مع تركيا ولم يفِ بوعوده.
أما واشنطن فقد أفادت
تقارير بأن ترامب وافق على حزمة عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الدفاعية الروسية في العام الماضي.
وتستهدف العقوبات
الأمريكية الصناعات الدفاعية في تركيا.
ReutersCopyright: Reuters
جاريد كوشنر صهر ترامب وتحقيق في قضايا فساد مالي
أثار أحد أعضاء الكونغرس
في لجنة المساعدات الفيدرالية احتمال وجود صلة بين جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد
ترامب، وقرض إغاثة بقيمة 700 مليون دولار لشركة متعثرة.
وقدم القرض، الممول من
دافعي الضرائب، للشركة المعنية لأن أعمالها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي. وشكك
أعضاء اللجنة في قرار اعتبار أعمال الشركة حيوية للأمن القومي.
وكان هذا القرض هو الأول
والأكبر في برنامج المساعدات التابع لوزارة الخزانة، الذي أقرض مليارات الدولارات
لشركات النقل الجوي.
وتبين في وقت لاحق من
ذلك العام، أن الشركة التي تلقت المساعدات أقرضت بشكل غير مباشر شركة عقارات
تملكها عائلة كوشنر لإعادة تمويل رهنها العقاري لمبنى كبير في شيكاغو.
وتتكون لجنة الرقابة من
أربعة أعضاء من قادة الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتنظر في الطريقة
التي أنفق بها حوالي 2 تريليون دولار أمريكي من المساعدات
الاقتصادية التي أقرها الكونغرس في الربيع الماضي، بتوجيه من وزارة الخزانة
والاحتياطي الفيدرالي.
كما تعرض كوشنر - بحسب
ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز - إلى مساءلة لجنة من الديموقراطيين في
الكونغرس في قضية تورطه في صفقة مع قطر لإنقاذ ناطحة سحاب تملكها عائلته، وقد تكون لها أيضا علاقة بالمقاطعة الخليجية ضد قطر.
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تركيا تواجه عقوبات مضاعفة من واشنطن والاتحاد الأوروبي
قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل فرض عقوبات على تركيا بسبب ما وصفوه بالتصرفات غير القانونية والعدوانية في البحر المتوسط.
وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن العقوبات التي قررت ستكون فردية، ويمكن توسيعها إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضع لائحة بالأسماء التي سيطالها الإجراء في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة ليست مصدر قلق، واتهم الاتحاد بأنه لم يكن نزيها مع تركيا ولم يفِ بوعوده.
أما واشنطن فقد أفادت تقارير بأن ترامب وافق على حزمة عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الدفاعية الروسية في العام الماضي.
وتستهدف العقوبات الأمريكية الصناعات الدفاعية في تركيا.
جاريد كوشنر صهر ترامب وتحقيق في قضايا فساد مالي
أثار أحد أعضاء الكونغرس في لجنة المساعدات الفيدرالية احتمال وجود صلة بين جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، وقرض إغاثة بقيمة 700 مليون دولار لشركة متعثرة.
وقدم القرض، الممول من دافعي الضرائب، للشركة المعنية لأن أعمالها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي. وشكك أعضاء اللجنة في قرار اعتبار أعمال الشركة حيوية للأمن القومي.
وكان هذا القرض هو الأول والأكبر في برنامج المساعدات التابع لوزارة الخزانة، الذي أقرض مليارات الدولارات لشركات النقل الجوي.
وتبين في وقت لاحق من ذلك العام، أن الشركة التي تلقت المساعدات أقرضت بشكل غير مباشر شركة عقارات تملكها عائلة كوشنر لإعادة تمويل رهنها العقاري لمبنى كبير في شيكاغو.
وتتكون لجنة الرقابة من أربعة أعضاء من قادة الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتنظر في الطريقة التي أنفق بها حوالي 2 تريليون دولار أمريكي من المساعدات الاقتصادية التي أقرها الكونغرس في الربيع الماضي، بتوجيه من وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي.
كما تعرض كوشنر - بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز - إلى مساءلة لجنة من الديموقراطيين في الكونغرس في قضية تورطه في صفقة مع قطر لإنقاذ ناطحة سحاب تملكها عائلته، وقد تكون لها أيضا علاقة بالمقاطعة الخليجية ضد قطر.