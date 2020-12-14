الإعلان عن الحكومة الجديدة في الكويت، والأمريكيون يستعدون لتلقي لقاح كورونا

طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات ترامب
حذرت شخصيات بارزة في حركة طالبان الأفغانية الولايات
المتحدة من خرق التزامها بسحب قواتها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي حديثهم إلى بي بي سي، قالت شخصيات بارزة في طالبان
إن الأخيرة ستستأنف هجماتها على القوات الدولية، حال عدم التزام واشنطن بسحب
قواتها.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد صرح خلال
حملته الانتخابية، بأنه يرغب في الإبقاء على عدد محدود من القوات؛ لمكافحة الإرهاب
في أفغانستان.
وكانت إدارة
ترامب قد وافقت، في فبراير/ شباط الفائت، على سحب القوات الأمريكية، رهنا بشروط
معينة، تتضمن وقف عمل الجماعات الجهادية الدولية في أفغانستان.
ومنذ ذلك الحين، بدأت حركة طالبان محادثات سلام رسمية مع
الحكومة الأفغانية، لم تشهد سوى تقدم محدود.
EPACopyright: EPA
لقاح فيروس كورونا: الولايات الأمريكية تستعد لبدء عمليات التلقيح
تبدأ
اليوم في الولايات المتحدة عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته
شركتا فايزر وبيونتيك.
وستكون
الأولوية في تلقي اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن ومن هم أكثر
عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بالمرض.
ورغم أن فيروس كورونا
يحصد أرواح ما يقرب من ألفي شخص يوميا في البلاد إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن
نصف الأمريكيين غير مقتنعين أو غير راغبين في تلقي اللقاح.
وكانت
عمليات توزيع اللقاحات على الولايات الخمسين قد بدأت يوم أمس.
ReutersCopyright: Reuters
الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن
أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي
ستخلف الحكومة التي استقالت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو عشرة أيام.
وبينما سيظل صباح الخالد
الحمد الصباح رئيسا للوزراء فإن التشكيلة الوزارية
الجديدة ضمت تسمية تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط والشيخ حمد جابر
العلي الصباح وزيرا للدفاع وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية وثامر علي صباح السالم
الصباح للداخلية.
وكانت الانتخابات
الأخيرة قد أسفرت عن دخول عدد أكبر من نواب المعارضة للبرلمان.
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طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات ترامب
حذرت شخصيات بارزة في حركة طالبان الأفغانية الولايات المتحدة من خرق التزامها بسحب قواتها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي حديثهم إلى بي بي سي، قالت شخصيات بارزة في طالبان إن الأخيرة ستستأنف هجماتها على القوات الدولية، حال عدم التزام واشنطن بسحب قواتها.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد صرح خلال حملته الانتخابية، بأنه يرغب في الإبقاء على عدد محدود من القوات؛ لمكافحة الإرهاب في أفغانستان.
وكانت إدارة ترامب قد وافقت، في فبراير/ شباط الفائت، على سحب القوات الأمريكية، رهنا بشروط معينة، تتضمن وقف عمل الجماعات الجهادية الدولية في أفغانستان.
ومنذ ذلك الحين، بدأت حركة طالبان محادثات سلام رسمية مع الحكومة الأفغانية، لم تشهد سوى تقدم محدود.
لقاح فيروس كورونا: الولايات الأمريكية تستعد لبدء عمليات التلقيح
تبدأ اليوم في الولايات المتحدة عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.
وستكون الأولوية في تلقي اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن ومن هم أكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بالمرض.
ورغم أن فيروس كورونا يحصد أرواح ما يقرب من ألفي شخص يوميا في البلاد إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نصف الأمريكيين غير مقتنعين أو غير راغبين في تلقي اللقاح.
وكانت عمليات توزيع اللقاحات على الولايات الخمسين قد بدأت يوم أمس.
الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف الحكومة التي استقالت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو عشرة أيام.
وبينما سيظل صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء فإن التشكيلة الوزارية الجديدة ضمت تسمية تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية وثامر علي صباح السالم الصباح للداخلية.
وكانت الانتخابات الأخيرة قد أسفرت عن دخول عدد أكبر من نواب المعارضة للبرلمان.