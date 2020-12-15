بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا في السعودية، و المحاكمة الإيطالية في قضية ريجيني قد تكشف" حقائق صادمة"

فيروس كورونا: أوروبا تكافح للحفاظ على روح الكريسماس في ظل زيادة الإصابات
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مع اقتراب موسم الاحتفالات بعيد
الميلاد ورأس السنة الجديدة، يثقل كاهل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عبء اتخاذ
قرارات عسيرة لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بالقدر الذي يسمح
للمواطنين بالاحتفال بالعيد. فيما يلي بعض من القرارات التي اتخذها عدد من الدول
الأوروبية، التي تشهد موجة جديدة لتفشي الوباء:
هولندا: إغلاق لمدة خمسة أسابيع
أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك
روته، فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع، بدءا من 15 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 19
يناير/ كانون الثاني، مع عدم السماح للمواطنين بالسفر غير الضروري حتى منتصف
مارس/آذار المقبل. ولكن الحكومة سمحت بتخفيف القيود، بشكل طفيف، خلال الأيام
الأولى الثلاث من عيد الميلاد؛ حيث سُمح للأسر الهولندية باستضافة ثلاثة أشخاص في
منازلهم بدلا من شخصين، دون احتساب الأطفال دون سن 13 عاما.
المملكة المتحدة: "فقاعات عيد الميلاد"
تم إدخال تعديل طفيف على القيود
الرامية لاحتواء الوباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ للسماح للناس بالاحتفال
بعيد الميلاد، فخلال الفترة ما بين 23 و 27 ديسمبر/ كانون الأول، لن تكون هناك
قيود على السفر وسيتمكن المواطنون من الاختلاط بالآخرين داخل منازلهم والمبيت طوال
الليل. غير أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم
الاختلاط محدود، فبموجب ما يسمى بـ "فقاعات عيد الميلاد"، يسمح لثلاث
أسر، كحد أقصى، بالاختلاط في معظم أنحاء المملكة المتحدة، وبما يصل إلى ثمانية
أشخاص في اسكتلندا.
إيطاليا: لا أسواق لعيد الميلاد
شهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات
بالفيروس، منذ نهاية مارس / آذار الماضي، وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إن على
الإيطاليين توقع "عيد ميلاد أكثر رصانة، دون تجمعات عشية عيد الميلاد أو عناق
أو قبلات".
وتخضع العديد من المناطق الإيطالية
للإغلاق الجزئي، كما تم الإعلان عن حظر السفر بين المناطق المختلفة من 21 ديسمبر/
كانون الأولوحتى 6 يناير/كانون الثاني.
وعلاوة على حظر السفر الإقليمي، لن
يُسمح للأشخاص بمغادرة مدنهم الأصلية في يوم عيد الميلاد واليوم السابق له ويوم
رأس السنة الجديدة، مع فرض حظر تجوال من الساعة العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحا.
فرنسا: رفع القيود خلال عيد الميلاد
أنهت فرنسا، اليوم، الإغلاق العام
التي فرضته في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وخففت الإجراءات الصارمة، التي منعت
المواطنين من مغادرة منازلهم إلا لأسباب قهرية وبعد الحصول على تصريح، لكنها
استبدلت بذلك فرض حظر التجوال في عموم
البلاد بدءا من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا. غير أن الحكومة أعلنت عن
رفع حظر التجوال ليلة عيد الميلاد، مع الإبقاء عليه خلال ليلة رأس السنة الجديدة،
على أن تبقى دور السينما والمسارح والمطاعم والحانات مغلقة.
مسلمو الإيغور: أنباء عن إجبار أعداد كبيرة من أفراد الأقلية الصينية على العمل "بالسخرة" في جمع القطن
أطلعت بي بي سي على معلومات تشير إلى أن الصين تجبر مئات الآلاف من الأشخاص من الأقليات العرقية، بما في ذلك أقلية الأيغورالمسلمة على جني محصول القطن في إقليم شينجيانغ الواقع في غرب البلاد.
ويشكل محصول القطن الصيني خُمس إجمالي إنتاج العالم من القطن.
وتقول الحكومة الصينية إن هذه المزاعم ملفقة بالكامل.
ولكن بعض الشركات العالمية ترفض شراء القطن من إقليم شينجيانغ.
وتقول بكين إنها تشارك في حملة للقضاء على التطرف والفقرفي الإقليم.
ويعتقد أنه وضعت الصين مليون مسلم من الإيغور في معسكرات إعادة التأهيل لإجبارهم على تغيير معتقداتهم الدينية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
"بوكو حرام" تعلن مسؤوليتها عن اختطاف المئات من طلبة مدرسة في نيجيريا
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تبنت جماعة بوكو حرام المتشددة
المسلحة في نيجيريا عمليات الخطف التي طالت مئات من تلاميذ المدارس الجمعة الماضية
في شمال غرب البلاد.
يذكر أنه وفي أعقاب فقدان أثر ما
يقدر بنحو 300 من هؤلاء على حد ما يعتقد، أشارت السلطات النيجيرية بأصابع الاتهام
إلى تورط عصابات من قطاع الطرق فيما جرى في مدارس ولاية كاتسينا متجاهلة بوكو حرام
رغم أن للمجموعة سجلا في هذا النوع من الهجمات في نيجيريا وفقا للأمم المتحدة.
واتسق موقف حاكم الولاية، أمينو
مساري، يوم أمس الأثنين مع الموقف الحكومي بشأن الأزمة حيث صرح بأن هناك اتصالات
تجرى مع "الخاطفين" وأن التفاوض جاري معهم لضمان عودة الطلاب بأمان على
حد قوله.
وحسبما يتردد، فأن بوكو حرام
اعترفت بأنها وراء الهجوم الجديد الذي استهدف مجددا قصّرا، في تسجيل صوتي بثته
باللغة الهوسية المحلية ونُسب إلى زعيم الجماعة ، أبو بكر شيكاو، وذلك بدون أن
يصدر أي تعقيب رسمي من أبوجا حتى اللحظة.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين
بوكو حرام وأبوجا أتم عامه الثاني عشر.
أنباء عن هجوم إليكتروني على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وأصابع الاتهام تشير إلى روسيا
تعرضت وزارة الأمن الداخلي
الأميركية لهجوم الكتروني كبير لتصبح ثالث وكالة فدرالية تطالها مثل هذه الهجمات،
حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، وذلك بعد يوم من كشف واشنطن عن عمليات القرصنة
التي قد تكون وراءها حكومة أجنبية.
وكانت وكالة
أمن الإنترنت والبنى التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قد قالت، الأحد، إنها
طلبت من الوكالات الفدرالية أن تمتنع فورا عن استخدام منتجات شركة سولار ويندز
أوريون لتكنولوجيا الاتصالات في أعقاب تقارير عن قيام قراصنة باستخدام تحديث جديد
للوصول إلى اتصالات داخلية.
من جانبها، أقرت
شركة سولار ويندز، نهاية الأسبوع الماضي، بأن قراصنة استغلوا بابا خلفيا في تحديث
لبرمجياتها نشر بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الفائتين.
وتأتي عمليات القرصنة
في إطار حملة أوسع، طالت شركة الأمن الإلكتروني "فاير آي"، التي قالت إن
دفاعاتها "تعرضت لخرق من قبل مهاجمين إلكترونيين متطورين سرقوا أدوات تستخدم
لفحص أنظمة كمبيوتر العملاء".
وأضافت الشركة
أنها تشتبه في وقوف حكومة أجنبية وراء عملية القرصنة، محذرة من أن تكون قد
طالت العديد من الأهداف بالغة الأهمية في أنحاء العالم.
وأشار العديد من
وسائل الإعلام الأمريكية بأصابع الاتهام إلى مجموعة "إيه بي تي" الروسية والمعروفة أيضا باسم "كوزي بير".
وذكرت صحيفة واشنطن
بوست أن المجموعة تابعة لأجهزة الاستخبارات الروسية، وسبق أن قامت بقرصنة خوادم في
وزارة الخارجية والبيت الأبيض خلال عهد باراك أوباما، غير أن السفارة الروسية في
الولايات المتحدة اعتبرت تلك الاتهامات "عارية عن الصحة"، نافية ضلوع روسيا
في أي هجمات محتملة.
EPACopyright: EPA
مقتل نائب حاكم العاصمة الأفغانية ومساعده في تفجير استهدف سيارته
أعلنت السلطات
الأفغانية مقتل نائب حاكم العاصمة كابول،محب الله محمدي، ومساعده في تفجير من جراء قنبلة
زرعها مهاجمون مجهولون بسيارة محمدي.
كما أصيب اثنان
من الحراس في الانفجار نفسه.
وقتل مسؤول حكومي
الأسبوع الماضي في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله.
ويتم ايضا استهداف
نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات سلام
بين الحكومة و مسلحي طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر أن تستأنف
الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محدثات السلام بينهما في أوائل يناير/كانون
الثاني المقبل
EPACopyright: EPA
فيروس كورونا: السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على اللقاح
أفادت وكالة الأنباء السعودية
الرسمية بأن وزارة الصحة أعلنت اليوم بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق إلكتروني.
وكانت السلطات السعودية قد أقرت
استخدام اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر
وبحسب الوزارة فإن إن حملة التطعيم
ستكون على ثلاث مراحل حيث تكون الأولوية لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الخامسة
والستين ومن يمتهنون مهنا أكثر عرضة للعدوى ومن يعانون من أمراض مزمنة.
وسجلت السعودية حتى الآن نحو 360 ألف
حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات الستة آلاف.
جوليو ريجيني: رئيس الوزراء الإيطالي يقول إن المحاكمة ستتوصل إلى الحقيقة "الصادمة"
قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في مقابلة نشرت يوم
الثلاثاء إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في
القاهرة يمثل "وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة".
كان مدعون إيطاليون قد قالوا يوم
الخميس إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية.
واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب
ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته
بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
وقال كونتي لصحيفة لا ستامبا
"هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة...
محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي
من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة
وتنفي سلطات التحقيق المصرية ضلوع أي مسؤول أمني في حادث مقتل ريجيني.
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فيروس كورونا: أوروبا تكافح للحفاظ على روح الكريسماس في ظل زيادة الإصابات
مع اقتراب موسم الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، يثقل كاهل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عبء اتخاذ قرارات عسيرة لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بالقدر الذي يسمح للمواطنين بالاحتفال بالعيد. فيما يلي بعض من القرارات التي اتخذها عدد من الدول الأوروبية، التي تشهد موجة جديدة لتفشي الوباء:
هولندا: إغلاق لمدة خمسة أسابيع
أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع، بدءا من 15 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 19 يناير/ كانون الثاني، مع عدم السماح للمواطنين بالسفر غير الضروري حتى منتصف مارس/آذار المقبل. ولكن الحكومة سمحت بتخفيف القيود، بشكل طفيف، خلال الأيام الأولى الثلاث من عيد الميلاد؛ حيث سُمح للأسر الهولندية باستضافة ثلاثة أشخاص في منازلهم بدلا من شخصين، دون احتساب الأطفال دون سن 13 عاما.
المملكة المتحدة: "فقاعات عيد الميلاد"
تم إدخال تعديل طفيف على القيود الرامية لاحتواء الوباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ للسماح للناس بالاحتفال بعيد الميلاد، فخلال الفترة ما بين 23 و 27 ديسمبر/ كانون الأول، لن تكون هناك قيود على السفر وسيتمكن المواطنون من الاختلاط بالآخرين داخل منازلهم والمبيت طوال الليل. غير أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاختلاط محدود، فبموجب ما يسمى بـ "فقاعات عيد الميلاد"، يسمح لثلاث أسر، كحد أقصى، بالاختلاط في معظم أنحاء المملكة المتحدة، وبما يصل إلى ثمانية أشخاص في اسكتلندا.
إيطاليا: لا أسواق لعيد الميلاد
شهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، منذ نهاية مارس / آذار الماضي، وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إن على الإيطاليين توقع "عيد ميلاد أكثر رصانة، دون تجمعات عشية عيد الميلاد أو عناق أو قبلات".
وتخضع العديد من المناطق الإيطالية للإغلاق الجزئي، كما تم الإعلان عن حظر السفر بين المناطق المختلفة من 21 ديسمبر/ كانون الأولوحتى 6 يناير/كانون الثاني.
وعلاوة على حظر السفر الإقليمي، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة مدنهم الأصلية في يوم عيد الميلاد واليوم السابق له ويوم رأس السنة الجديدة، مع فرض حظر تجوال من الساعة العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحا.
فرنسا: رفع القيود خلال عيد الميلاد
أنهت فرنسا، اليوم، الإغلاق العام التي فرضته في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وخففت الإجراءات الصارمة، التي منعت المواطنين من مغادرة منازلهم إلا لأسباب قهرية وبعد الحصول على تصريح، لكنها استبدلت بذلك فرض حظر التجوال في عموم البلاد بدءا من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا. غير أن الحكومة أعلنت عن رفع حظر التجوال ليلة عيد الميلاد، مع الإبقاء عليه خلال ليلة رأس السنة الجديدة، على أن تبقى دور السينما والمسارح والمطاعم والحانات مغلقة.
مسلمو الإيغور: أنباء عن إجبار أعداد كبيرة من أفراد الأقلية الصينية على العمل "بالسخرة" في جمع القطن
أطلعت بي بي سي على معلومات تشير إلى أن الصين تجبر مئات الآلاف من الأشخاص من الأقليات العرقية، بما في ذلك أقلية الأيغورالمسلمة على جني محصول القطن في إقليم شينجيانغ الواقع في غرب البلاد.
ويشكل محصول القطن الصيني خُمس إجمالي إنتاج العالم من القطن.
وتقول الحكومة الصينية إن هذه المزاعم ملفقة بالكامل.
ولكن بعض الشركات العالمية ترفض شراء القطن من إقليم شينجيانغ.
وتقول بكين إنها تشارك في حملة للقضاء على التطرف والفقرفي الإقليم.
ويعتقد أنه وضعت الصين مليون مسلم من الإيغور في معسكرات إعادة التأهيل لإجبارهم على تغيير معتقداتهم الدينية.
"بوكو حرام" تعلن مسؤوليتها عن اختطاف المئات من طلبة مدرسة في نيجيريا
تبنت جماعة بوكو حرام المتشددة المسلحة في نيجيريا عمليات الخطف التي طالت مئات من تلاميذ المدارس الجمعة الماضية في شمال غرب البلاد.
يذكر أنه وفي أعقاب فقدان أثر ما يقدر بنحو 300 من هؤلاء على حد ما يعتقد، أشارت السلطات النيجيرية بأصابع الاتهام إلى تورط عصابات من قطاع الطرق فيما جرى في مدارس ولاية كاتسينا متجاهلة بوكو حرام رغم أن للمجموعة سجلا في هذا النوع من الهجمات في نيجيريا وفقا للأمم المتحدة.
واتسق موقف حاكم الولاية، أمينو مساري، يوم أمس الأثنين مع الموقف الحكومي بشأن الأزمة حيث صرح بأن هناك اتصالات تجرى مع "الخاطفين" وأن التفاوض جاري معهم لضمان عودة الطلاب بأمان على حد قوله.
وحسبما يتردد، فأن بوكو حرام اعترفت بأنها وراء الهجوم الجديد الذي استهدف مجددا قصّرا، في تسجيل صوتي بثته باللغة الهوسية المحلية ونُسب إلى زعيم الجماعة ، أبو بكر شيكاو، وذلك بدون أن يصدر أي تعقيب رسمي من أبوجا حتى اللحظة.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين بوكو حرام وأبوجا أتم عامه الثاني عشر.
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أنباء عن هجوم إليكتروني على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وأصابع الاتهام تشير إلى روسيا
تعرضت وزارة الأمن الداخلي الأميركية لهجوم الكتروني كبير لتصبح ثالث وكالة فدرالية تطالها مثل هذه الهجمات، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، وذلك بعد يوم من كشف واشنطن عن عمليات القرصنة التي قد تكون وراءها حكومة أجنبية.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين، لم تسمهم، القول إن الوزارة المكلفة بحماية البلاد من الهجمات الإلكترونية، انضمت إلى قائمة متزايدة من الأهداف، من بينها وزارتا الخزانة والتجارة.
وكانت وكالة أمن الإنترنت والبنى التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قد قالت، الأحد، إنها طلبت من الوكالات الفدرالية أن تمتنع فورا عن استخدام منتجات شركة سولار ويندز أوريون لتكنولوجيا الاتصالات في أعقاب تقارير عن قيام قراصنة باستخدام تحديث جديد للوصول إلى اتصالات داخلية.
من جانبها، أقرت شركة سولار ويندز، نهاية الأسبوع الماضي، بأن قراصنة استغلوا بابا خلفيا في تحديث لبرمجياتها نشر بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الفائتين.
وتأتي عمليات القرصنة في إطار حملة أوسع، طالت شركة الأمن الإلكتروني "فاير آي"، التي قالت إن دفاعاتها "تعرضت لخرق من قبل مهاجمين إلكترونيين متطورين سرقوا أدوات تستخدم لفحص أنظمة كمبيوتر العملاء".
وأضافت الشركة أنها تشتبه في وقوف حكومة أجنبية وراء عملية القرصنة، محذرة من أن تكون قد طالت العديد من الأهداف بالغة الأهمية في أنحاء العالم.
وأشار العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأصابع الاتهام إلى مجموعة "إيه بي تي" الروسية والمعروفة أيضا باسم "كوزي بير".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المجموعة تابعة لأجهزة الاستخبارات الروسية، وسبق أن قامت بقرصنة خوادم في وزارة الخارجية والبيت الأبيض خلال عهد باراك أوباما، غير أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة اعتبرت تلك الاتهامات "عارية عن الصحة"، نافية ضلوع روسيا في أي هجمات محتملة.
مقتل نائب حاكم العاصمة الأفغانية ومساعده في تفجير استهدف سيارته
أعلنت السلطات الأفغانية مقتل نائب حاكم العاصمة كابول،محب الله محمدي، ومساعده في تفجير من جراء قنبلة زرعها مهاجمون مجهولون بسيارة محمدي.
كما أصيب اثنان من الحراس في الانفجار نفسه.
وقتل مسؤول حكومي الأسبوع الماضي في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله.
ويتم ايضا استهداف نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات سلام بين الحكومة و مسلحي طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر أن تستأنف الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محدثات السلام بينهما في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل
فيروس كورونا: السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على اللقاح
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن وزارة الصحة أعلنت اليوم بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق إلكتروني.
وكانت السلطات السعودية قد أقرت استخدام اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر
وبحسب الوزارة فإن إن حملة التطعيم ستكون على ثلاث مراحل حيث تكون الأولوية لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الخامسة والستين ومن يمتهنون مهنا أكثر عرضة للعدوى ومن يعانون من أمراض مزمنة.
وسجلت السعودية حتى الآن نحو 360 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات الستة آلاف.
جوليو ريجيني: رئيس الوزراء الإيطالي يقول إن المحاكمة ستتوصل إلى الحقيقة "الصادمة"
قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل "وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة".
كان مدعون إيطاليون قد قالوا يوم الخميس إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية.
واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
وقال كونتي لصحيفة لا ستامبا "هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة... محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة
وتنفي سلطات التحقيق المصرية ضلوع أي مسؤول أمني في حادث مقتل ريجيني.
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