توتر على الحدود السودانية الإثيوبية ومقتل عسكريين سودانيين، والجمعية العامة للأمم المتحدة، تصوت بأغلبية الأصوات، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

تعرض عدد من الضباط السودانيين لكمين من قبل القوات والمليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية للمنطقة الحدودية.

وذكرت مصادر القوات المسلحة السودانية أن القوات كانت في مهمة الثلاثاء داخل الأراضي السودانية عندما تعرضت لكمين من قبل القوات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والمعدات.

ولم يحدد الجيش السوداني عدد الضباط الذين قتلوا، لكن سكان المنطقة قالوا إن تعزيزات أرسلت إلى المنطقة التي كان اللاجئون الإثيوبيون يعبرون من خلالها إلى السودان.

وكان رئيس الوزراءالسوداني، عبد الله حمدوك، قد زار إثيوبيا الأحد ونقل مخاوف بلاده من التهديدات على طول الحدود مع تيغراي.