توتر على الحدود السودانية الإثيوبية ومقتل عسكريين سودانيين، والجمعية العامة للأمم المتحدة، تصوت بأغلبية الأصوات، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

صوتت 168 دولة\nلصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت. وطالب وزير الخارجية\nوالمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ\nالتزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب بما يخدم حفظ الأمن\nوالسلم الدوليين. وأكد المالكي أن التصويت\nالجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في\nتقرير المصير، ومواجهة علنية للانتهاكات الإسرائيلية، وممارساتها غير القانونية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصوت بأغلبية الأصوات، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
صوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وطالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكد المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية للانتهاكات الإسرائيلية، وممارساتها غير القانونية.
أزمة تيغراي: تعزيزات أمنية الحدود السودانية الإثيوبية بعد مقتل عسكريين سودانيين
تعرض عدد من الضباط السودانيين لكمين من قبل القوات والمليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية للمنطقة الحدودية.
وذكرت مصادر القوات المسلحة السودانية أن القوات كانت في مهمة الثلاثاء داخل الأراضي السودانية عندما تعرضت لكمين من قبل القوات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والمعدات.
ولم يحدد الجيش السوداني عدد الضباط الذين قتلوا، لكن سكان المنطقة قالوا إن تعزيزات أرسلت إلى المنطقة التي كان اللاجئون الإثيوبيون يعبرون من خلالها إلى السودان.
وكان رئيس الوزراءالسوداني، عبد الله حمدوك، قد زار إثيوبيا الأحد ونقل مخاوف بلاده من التهديدات على طول الحدود مع تيغراي.