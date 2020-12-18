إطلاق سراح المئات من التلاميذ المختطفين في نيجيريا، ورئيس الوزراء العراقي يتعهد بمواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهدف تركيا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ختام زيارته إلى تركيا، وفي تصريح مشترك مع الرئيس رجب طيب أردوغان التزام بلاده بمحاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة، بما في ذلك أمن تركيا.

وأضاف أنه لن يُسمح لأي جماعة باستخدام الأراضي التركية لتهديد الجيران، مشيرا بذلك إلى التعاون بين بغداد وأنقرة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة.

وأشار أردوغان خلال اللقاء إلى وجود رؤية مشتركة بين البلدين في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني.