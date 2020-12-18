غرفة تدريس في مدرسة

إطلاق سراح المئات من التلاميذ المختطفين في نيجيريا، ورئيس الوزراء العراقي يتعهد بمواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهدف تركيا

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  1. محاربة الإرهاب من أولويات العراق وتركيا المشتركة

    أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ختام زيارته إلى تركيا، وفي تصريح مشترك مع الرئيس رجب طيب أردوغان التزام بلاده بمحاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة، بما في ذلك أمن تركيا.

    وأضاف أنه لن يُسمح لأي جماعة باستخدام الأراضي التركية لتهديد الجيران، مشيرا بذلك إلى التعاون بين بغداد وأنقرة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، والجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة.

    وأشار أردوغان خلال اللقاء إلى وجود رؤية مشتركة بين البلدين في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني.

    الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
    Copyright: Reuters

  2. إطلاق سراح المئات من التلاميذ المختطفين في نيجيريا

    قال متحدث باسم حاكم ولاية كاتسينا إن 344 طفلا أطلق سراحهم، وإنهم جميعا في حالة جيدة.

    لكن بعض التقارير تشير إلى أن بعض التلاميذ لا يزال في أيدي الخاطفين.

    وكانت جماعة بوكو حرام المتشددة قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، ونشرت قبل ساعات من إطلاق سراح التلاميذ شريط فيديو يظهر على ما يبدو بعض الأولاد.

    وقال المتحدث باسم الحكومة في بيانه، إن الصبية نُقلوا إلى العاصمة الإقليمية كاتسينا وسيعودون إلى أسرهم قريبا.

    وأكد صحة مقطع الفيديو الذي نشرته بوكو حرام، لكنه شكك في صحة الشخص الذي ظهر على أنه زعيم الجماعة.

    غرفة تدريس
    Copyright: Reuters
    Image caption: غرفة تدريس لفصل تعرض تلامذته للاختطاف في السابق - صورة من الأرشيف
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