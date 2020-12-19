بومبيو يتهم روسيا بالمسؤولية عن الهجمات الالكترونية، والإمارات في أسبوعين استقبلت 50000 إسرائيلي منذ إعلان التطبيع

أُطلقت أربعة صواريخ أطلقت على قاعدة باغرام الجوية - أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان - في مقاطعة باروان في وقت مبكر من صباح يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول.

وأكدت المتحدثة باسم محافظ باروان أن الصواريخ أُطلقت من منطقة قلندرخيل في ناحية باغرام.

وقال رئيس منطقة باغرام عبد الشكور القدوسي إن عشرة صواريخ على الأقل من طراز بي إم -12 وضعت على شاحنة صغيرة لكن الشرطة أبطلت مفعول ستة منها، ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن الخسائر التي لحقت بها. وإن كانت الصواريخ التي أطلقت قد أصابت الهدف أم لا.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الناتو أكد إطلاق الصواريخ.