بومبيو يتهم روسيا بالمسؤولية عن الهجمات الالكترونية، والإمارات في أسبوعين استقبلت 50000 إسرائيلي منذ إعلان التطبيع

أُطلقت أربعة صواريخ أطلقت على قاعدة
باغرام الجوية - أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان - في مقاطعة باروان في
وقت مبكر من صباح يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وأكدت المتحدثة باسم محافظ باروان أن الصواريخ
أُطلقت من منطقة قلندرخيل في ناحية باغرام.
وقال رئيس منطقة باغرام عبد الشكور القدوسي إن
عشرة صواريخ على الأقل من طراز بي إم -12 وضعت على شاحنة صغيرة لكن الشرطة أبطلت مفعول ستة منها، ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن الخسائر التي لحقت بها. وإن كانت الصواريخ التي أطلقت قد أصابت الهدف أم لا.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الناتو أكد إطلاق الصواريخ.
التطبيع: 50000 إسرائيلي زاروا الإمارات على مدى أسبوعين
استقبلت الإمارات
منذ الإعلان عن التطبيع مع إسرائيل أكثر من 50000 إسرائيلي، وبلغ الزوار
هذا العدد، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، على مدى أسبوعين فقط.
وذكرت الصحيفة
أن مركز الجالية اليهودية في دبي، رفع عدد موظفيه من خمسة إلى 30 موظفا تقريبا، وأن ما يقرب من 150 مطعما بدأت في تقديم أطعمة الكوشر.
لكن مسؤولين
حذروا من توقع عودة مئات الإسرائيليين من الإمارات وهم مصابون بفيروس كورونا،
وبحسب
ما ذكرته الصحيفة، فإن الموساد يستعد للأسوأ لأن إيران تطارد فعليا الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات.
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بومبيو يتهم روسيا بالمسؤولية عن الهجمات الالكترونية
اتهم مايك
بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في لقاء مع وسائل الإعلام، الروس بأنهم يقفون
وراء الهجوم الإلكتروني على عدد من الوكالات الأمريكية الحكومية الفيدرالية.
ولم يقدم
بومبيو تفاصيل أكثر، لكنه قال إن التحقق بدقة مما حدث ما زال جاريا، و"لا
أعتقد أننا سنعلن عن كل ما سنجده، إذ ستبقى بعض المعلومات سرية".
وأضاف أن ما
حدث كان معقدا، ويحتاج إلى جهد، وأكثر من طرف لإنجازه، فمن عمل على الاختراق ربما
استعان بطرف ثالث مكنه من الوصول إلى الشفرة ودخول الحسابات الأمريكية، ويبدو أن
الأمر طال دولا أخرى غير الولايات المتحدة.
ولدى سؤاله عن
موقف الرئيس ترامب، الذي لم يعلق على الحادث قال: "إن الحكمة تكمن في الصمت
والحفاظ على السرية لحماية الأمريكيين".
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إطلاق صواريخ على أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان
أُطلقت أربعة صواريخ أطلقت على قاعدة باغرام الجوية - أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان - في مقاطعة باروان في وقت مبكر من صباح يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وأكدت المتحدثة باسم محافظ باروان أن الصواريخ أُطلقت من منطقة قلندرخيل في ناحية باغرام.
وقال رئيس منطقة باغرام عبد الشكور القدوسي إن عشرة صواريخ على الأقل من طراز بي إم -12 وضعت على شاحنة صغيرة لكن الشرطة أبطلت مفعول ستة منها، ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن الخسائر التي لحقت بها. وإن كانت الصواريخ التي أطلقت قد أصابت الهدف أم لا.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الناتو أكد إطلاق الصواريخ.
التطبيع: 50000 إسرائيلي زاروا الإمارات على مدى أسبوعين
استقبلت الإمارات منذ الإعلان عن التطبيع مع إسرائيل أكثر من 50000 إسرائيلي، وبلغ الزوار هذا العدد، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، على مدى أسبوعين فقط.
وذكرت الصحيفة أن مركز الجالية اليهودية في دبي، رفع عدد موظفيه من خمسة إلى 30 موظفا تقريبا، وأن ما يقرب من 150 مطعما بدأت في تقديم أطعمة الكوشر.
لكن مسؤولين حذروا من توقع عودة مئات الإسرائيليين من الإمارات وهم مصابون بفيروس كورونا،
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن الموساد يستعد للأسوأ لأن إيران تطارد فعليا الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات.
بومبيو يتهم روسيا بالمسؤولية عن الهجمات الالكترونية
اتهم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في لقاء مع وسائل الإعلام، الروس بأنهم يقفون وراء الهجوم الإلكتروني على عدد من الوكالات الأمريكية الحكومية الفيدرالية.
ولم يقدم بومبيو تفاصيل أكثر، لكنه قال إن التحقق بدقة مما حدث ما زال جاريا، و"لا أعتقد أننا سنعلن عن كل ما سنجده، إذ ستبقى بعض المعلومات سرية".
وأضاف أن ما حدث كان معقدا، ويحتاج إلى جهد، وأكثر من طرف لإنجازه، فمن عمل على الاختراق ربما استعان بطرف ثالث مكنه من الوصول إلى الشفرة ودخول الحسابات الأمريكية، ويبدو أن الأمر طال دولا أخرى غير الولايات المتحدة.
ولدى سؤاله عن موقف الرئيس ترامب، الذي لم يعلق على الحادث قال: "إن الحكمة تكمن في الصمت والحفاظ على السرية لحماية الأمريكيين".