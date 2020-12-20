هولندا توقف الرحلات إلى بريطانيا بسبب النسخة الجديدة من كورونا، وترامب ينفي التقارير عن مناقشة فرض القوانين العرفية

حظرت هولندا رحلات الركاب من بريطانيا بعد اكتشاف السلطات الهولندية أول حالة إصابة بالفصيلة المتحورة من فيروس كورونا شديد العدوى والمنتشرة في جنوب إنجلترا.

وقالت الحكومة الهولندية إنها ستنضم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاكتشاف طرق للحد من انتشار هذه الفصيلة في أوروبا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها على اتصال وثيق بالمسؤولين البريطانيين بشأن ظهور هذه الطفرة ، التي يُقال الآن إنها السلالة السائدة في لندن.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، البروفيسور كريس ويتي ، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة تسببت في ارتفاع معدل الوفيات أو أنها ستقاوم اللقاحات.

وفرضت بريطانيا إجراءات إغلاق صارمة جديدة على العاصمة والمناطق المحيطة بها في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس.