هولندا توقف الرحلات إلى بريطانيا بسبب النسخة الجديدة من كورونا، وترامب ينفي التقارير عن مناقشة فرض القوانين العرفية

فيروس كورونا: هولندا توقف الرحلات إلى بريطانيا بسبب النسخة الجديدة من الفيروس
حظرت هولندا رحلات الركاب من بريطانيا بعد اكتشاف
السلطات الهولندية أول حالة إصابة بالفصيلة المتحورة من فيروس كورونا شديد العدوى
والمنتشرة في جنوب إنجلترا.
وقالت الحكومة الهولندية إنها ستنضم إلى دول الاتحاد
الأوروبي الأخرى لاكتشاف طرق للحد من انتشار هذه الفصيلة في أوروبا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنها على اتصال وثيق
بالمسؤولين البريطانيين بشأن ظهور هذه الطفرة ، التي يُقال الآن إنها السلالة
السائدة في لندن.
وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، البروفيسور
كريس ويتي ، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة تسببت في ارتفاع معدل
الوفيات أو أنها ستقاوم اللقاحات.
وفرضت بريطانيا إجراءات إغلاق صارمة جديدة على
العاصمة والمناطق المحيطة بها في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس.
EPACopyright: EPA
الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب يصف التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مناقشة فرض القوانين العرفية بـ"الزائفة"
استنكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقارير
الإعلامية التي تحدثت عن اجتماع في البيت الأبيض جرى فيه مناقشة اللجوء إلى فرض
القوانين العسكرية في محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية ، واصفا إياها بـ"الأنباء
الزائفة".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، من بينها نيويورك
تايمز وسي إن إن، قد قالت إن ترامب تحدث عن خيار إرسال قوات عسكرية لمصادرة آلات
الفرز الإلكتروني.
لكن ترامب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته في
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، غرد على تويتر واصفا التقارير الإعلامية بـ"الصحافة
الرديئة".
وكان مستشار الأمن القومي السابق لترامب، مايكل فلين، قد اقترح في وقت
سابق اللجوء إلى الجيش لفرض إعادة الانتخابات.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: هولندا توقف الرحلات إلى بريطانيا بسبب النسخة الجديدة من الفيروس
حظرت هولندا رحلات الركاب من بريطانيا بعد اكتشاف السلطات الهولندية أول حالة إصابة بالفصيلة المتحورة من فيروس كورونا شديد العدوى والمنتشرة في جنوب إنجلترا.
وقالت الحكومة الهولندية إنها ستنضم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاكتشاف طرق للحد من انتشار هذه الفصيلة في أوروبا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنها على اتصال وثيق بالمسؤولين البريطانيين بشأن ظهور هذه الطفرة ، التي يُقال الآن إنها السلالة السائدة في لندن.
وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، البروفيسور كريس ويتي ، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة تسببت في ارتفاع معدل الوفيات أو أنها ستقاوم اللقاحات.
وفرضت بريطانيا إجراءات إغلاق صارمة جديدة على العاصمة والمناطق المحيطة بها في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس.
الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب يصف التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مناقشة فرض القوانين العرفية بـ"الزائفة"
استنكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اجتماع في البيت الأبيض جرى فيه مناقشة اللجوء إلى فرض القوانين العسكرية في محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية ، واصفا إياها بـ"الأنباء الزائفة".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، من بينها نيويورك تايمز وسي إن إن، قد قالت إن ترامب تحدث عن خيار إرسال قوات عسكرية لمصادرة آلات الفرز الإلكتروني.
لكن ترامب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، غرد على تويتر واصفا التقارير الإعلامية بـ"الصحافة الرديئة".
وكان مستشار الأمن القومي السابق لترامب، مايكل فلين، قد اقترح في وقت سابق اللجوء إلى الجيش لفرض إعادة الانتخابات.