جونسون يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ لمناقشة تبعات حظر السفر من بريطانيا، وموافقة أوروبية مرتقبة على لقاح فايزر

يترأس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماعا للجنة الطوارئ المدنية في وقت لاحق من اليوم وذلك لبحث تبعات قرار العديد من الحكومات تعليق السفر من بريطانيا بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت فرنسا قد أغلقت حدودها مع بريطانيا لمدة 48 ساعة ما سيعني عدم السماح للحاويات أو العبارات بمغادرة الأراضي البريطانية إلى فرنسا ومنها إلى أوروبا.

وكانت عدة دول قد علقت بالأمس استقبال الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من الفيروس التي يعتقد أنها أكثر سرعة في الانتشار.