جونسون يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ لمناقشة تبعات حظر السفر من بريطانيا، وموافقة أوروبية مرتقبة على لقاح فايزر

السلالة الجديدة من كورونا: جونسون يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ لبحث تبعات قرارات دول أوروبية حظر الرحلات القادمة من بريطانيا
يترأس رئيس
الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماعا للجنة الطوارئ المدنية في وقت لاحق من
اليوم وذلك لبحث تبعات قرار العديد من الحكومات تعليق السفر من بريطانيا بسبب
المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وكانت
فرنسا قد أغلقت حدودها مع بريطانيا لمدة 48 ساعة ما سيعني عدم السماح للحاويات أو العبارات
بمغادرة الأراضي البريطانية إلى فرنسا ومنها إلى أوروبا.
وكانت عدة
دول قد علقت بالأمس استقبال الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من
الفيروس التي يعتقد أنها أكثر سرعة في الانتشار.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: موافقة مرتقبة من وكالة الأدوية الأوروبية على استعمال لقاح فايزر
تصدر وكالة
الأدوية الأوروبية في وقت لاحق من اليوم موافقة على استعمال لقاح فايزر- بيوانتك لمواجهة فيروس كورونا
في الدول الأوروبية، في وقت لاحق اليوم.
و بذلك تكون
الوكالة قد أصدرت قرارها قبل أسبوع من الموعد المقرر لمنح هذه الموافقة ، بعد ضغوط
من وزير الصحة الألماني ينس سبان.
وبدأت بالفعل كل بريطانيا
والولايات المتحدة فى استعمال هذا اللقاح بموجب موافقة طارئة.
وقالت وكالة
الأدوية الأوروبية إن تقييمها الأكثر صرامة سيمنح الدول الأوروبية السبع والعشرين تصريح
تسويق لمدة عام لهذا اللقاح.
ويعتقد الخبراءأن
اللقاح سيكون فعالًا فى مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في جنوب
شرق إنجلترا على وجه الخصوص.
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السلالة الجديدة من كورونا: جونسون يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ لبحث تبعات قرارات دول أوروبية حظر الرحلات القادمة من بريطانيا
يترأس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماعا للجنة الطوارئ المدنية في وقت لاحق من اليوم وذلك لبحث تبعات قرار العديد من الحكومات تعليق السفر من بريطانيا بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وكانت فرنسا قد أغلقت حدودها مع بريطانيا لمدة 48 ساعة ما سيعني عدم السماح للحاويات أو العبارات بمغادرة الأراضي البريطانية إلى فرنسا ومنها إلى أوروبا.
وكانت عدة دول قد علقت بالأمس استقبال الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من الفيروس التي يعتقد أنها أكثر سرعة في الانتشار.
فيروس كورونا: موافقة مرتقبة من وكالة الأدوية الأوروبية على استعمال لقاح فايزر
تصدر وكالة الأدوية الأوروبية في وقت لاحق من اليوم موافقة على استعمال لقاح فايزر- بيوانتك لمواجهة فيروس كورونا في الدول الأوروبية، في وقت لاحق اليوم.
و بذلك تكون الوكالة قد أصدرت قرارها قبل أسبوع من الموعد المقرر لمنح هذه الموافقة ، بعد ضغوط من وزير الصحة الألماني ينس سبان.
وبدأت بالفعل كل بريطانيا والولايات المتحدة فى استعمال هذا اللقاح بموجب موافقة طارئة.
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن تقييمها الأكثر صرامة سيمنح الدول الأوروبية السبع والعشرين تصريح تسويق لمدة عام لهذا اللقاح.
ويعتقد الخبراءأن اللقاح سيكون فعالًا فى مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في جنوب شرق إنجلترا على وجه الخصوص.