900 مليار دولار لدعم المتضررين من كورونا في الولايات المتحدة، وهجوم إماراتي على الإعلام القطري

الكونغرس الأمريكي يجيز قانون الحصانة السيادية للسودان
أجاز
الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية للسودان والذي بموجبه أصبحت الخرطوم
محصنة ضد أي ملاحقات قضائية ضدها أمام المحاكم الامريكية في قضايا متعلقة بالإرهاب.
ويأتي
قرار الكونغرس في أعقاب
رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت
وزارة العدل السودانية في بيان إن هذه الخطوة ستؤدي إلى شطب كل القضايا المرفوعة
ضد السودان بما فيها خمس قضايا رفعت هذا العام، مشيرة إلى أنه لا يشمل الدعاوي التي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات
المتحدة.
وقالت
الحكومة السودانية إنها ملتزمة بالحضور أمام المحاكم الأميركية لإثبات عدم تورط
السودان في أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وجماعة حزب الله.
شن
وزير إماراتي هجوما على وسائل إعلام قطرية متهما إياها بالعمل تسمها بالعمل على
تقويض الحلول لأزمة الخليج المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.
وغرد
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر قائلا " الأجواء السياسية
والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل
لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات
الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق"
ولم يحدد
الوزير المنصات الإعلامية التي يتحدث عنها لكن تصريحاته تأتي غداة إعلان شبكة
"الجزيرة" عن تعرض عدد من هواتف صحافييها لاختراق من قبل جهات اقليمية
وقطعت السعودية وحلفاؤها
الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 ومنعتها من استخدام
مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة
بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.
فيروس كورونا: الكونغرس يوافق على مساعدات مالية للمتضررين من الوباء بقيمة 900 مليار دولار
وافق الكونغرس الأمريكي بغرفتيه، الشيوخ والنواب،
على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يسارع الرئيس دونالد ترامب بالموافقة على القرار ليتم العمل به.
وكان يوم الأحد الماضي قد شهد الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين
على حزمة المساعدات بعد أشهر من الخلافات.
وتتضمن خطة دعم الأسر والشركات المتضررة من الوباء حصول أغلب الأمريكيين على مساعدات
مالية مباشرة بقيمة 600 دولار للفرد بالإضافة إلى إعانات بطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب
تفشي الوباء.
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الكونغرس الأمريكي يجيز قانون الحصانة السيادية للسودان
أجاز الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية للسودان والذي بموجبه أصبحت الخرطوم محصنة ضد أي ملاحقات قضائية ضدها أمام المحاكم الامريكية في قضايا متعلقة بالإرهاب.
ويأتي قرار الكونغرس في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت وزارة العدل السودانية في بيان إن هذه الخطوة ستؤدي إلى شطب كل القضايا المرفوعة ضد السودان بما فيها خمس قضايا رفعت هذا العام، مشيرة إلى أنه لا يشمل الدعاوي التي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة السودانية إنها ملتزمة بالحضور أمام المحاكم الأميركية لإثبات عدم تورط السودان في أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وجماعة حزب الله.
الأزمة الخليجية: وزير إماراتي يتهم منصات إعلامية قطرية بتقويض جهود المصالحة
شن وزير إماراتي هجوما على وسائل إعلام قطرية متهما إياها بالعمل تسمها بالعمل على تقويض الحلول لأزمة الخليج المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.
وغرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر قائلا " الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق"
ولم يحدد الوزير المنصات الإعلامية التي يتحدث عنها لكن تصريحاته تأتي غداة إعلان شبكة "الجزيرة" عن تعرض عدد من هواتف صحافييها لاختراق من قبل جهات اقليمية
وقطعت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.
فيروس كورونا: الكونغرس يوافق على مساعدات مالية للمتضررين من الوباء بقيمة 900 مليار دولار
وافق الكونغرس الأمريكي بغرفتيه، الشيوخ والنواب، على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يسارع الرئيس دونالد ترامب بالموافقة على القرار ليتم العمل به.
وكان يوم الأحد الماضي قد شهد الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على حزمة المساعدات بعد أشهر من الخلافات.
وتتضمن خطة دعم الأسر والشركات المتضررة من الوباء حصول أغلب الأمريكيين على مساعدات مالية مباشرة بقيمة 600 دولار للفرد بالإضافة إلى إعانات بطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب تفشي الوباء.