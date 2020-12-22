900 مليار دولار لدعم المتضررين من كورونا في الولايات المتحدة، وهجوم إماراتي على الإعلام القطري

أجاز الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية للسودان والذي بموجبه أصبحت الخرطوم محصنة ضد أي ملاحقات قضائية ضدها أمام المحاكم الامريكية في قضايا متعلقة بالإرهاب.

ويأتي قرار الكونغرس في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت وزارة العدل السودانية في بيان إن هذه الخطوة ستؤدي إلى شطب كل القضايا المرفوعة ضد السودان بما فيها خمس قضايا رفعت هذا العام، مشيرة إلى أنه لا يشمل الدعاوي التي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة السودانية إنها ملتزمة بالحضور أمام المحاكم الأميركية لإثبات عدم تورط السودان في أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وجماعة حزب الله.