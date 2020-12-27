وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ ستة أعوام، ومصرع 10 من متسلقي الجبال في إيران

تفيد التقارير الوافدة من العاصمة الليبية طرابلس بأن وفدا رسميا مصريا وصل إلى المدينة اليوم في أول زيارة من نوعها منذ عام ٢٠١٤ للقاء مسؤولين ليبيين بارزين في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

وقالت مصادر مصرية وليبية إن الوفد يضم مساعداً لوزير الخارجية ووكيلا جهاز المخابرات العامة ومسؤولين من وزارة الدفاع، وستستمر الزيارة ليوم واحد، إذا يغادر الوفد اليوم مساء.

وسيلتقي الوفد المصري أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي ومحمد سيالة، وزير الخارجية، ووزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيسا الأركان وجهاز المخابرات الليبيين.

وتأتي زيارة الوفد المصري بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش التركي.

وقال مسؤول ليبي إن الزيارة تلي زيارات لمسؤولين ليبيين إلى القاهرة مؤخراً لمناقشة الوضع الليبي.

وكانت مصر تدعم القائد العسكري خليفة حفتر والذي خاضت قواته مواجهات ضد قوات حكومة الوفاق التي تحظى بدعم تركيا وقطر.