وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ ستة أعوام، ومصرع 10 من متسلقي الجبال في إيران

توقيت النشر 9:079:07مصرع 10 من متسلقي الجبال في إيرانلقي ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال حتفهم إثر انهيار ثلجي وعواصف عاتية ضربت منطقة جبلية شمال العاصمة الإيرانية طهران.وتمتد مرتفعات ألبرز لتصل إلى مشارف العاصمة وتعد مزارا هاما للسائحين ومتسلقي الجبال. وأشار مسؤولين إيرانيين الى أن أفراد 16 فريقا يواصلون "عمليات البحث من أجل العثور على باقي المفقودين"
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مصرع 10 من متسلقي الجبال في إيران
لقي ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال حتفهم إثر انهيار ثلجي وعواصف عاتية ضربت منطقة جبلية شمال العاصمة الإيرانية طهران.
وتمتد مرتفعات ألبرز لتصل إلى مشارف العاصمة وتعد مزارا هاما للسائحين ومتسلقي الجبال.
وأشار مسؤولين إيرانيين الى أن أفراد 16 فريقا يواصلون "عمليات البحث من أجل العثور على باقي المفقودين"
الحرب في ليبيا: وفد مصري يصل إلى طرابلس للمرة الأولى منذ 6 أعوام
تفيد التقارير الوافدة من العاصمة الليبية طرابلس بأن وفدا رسميا مصريا وصل إلى المدينة اليوم في أول زيارة من نوعها منذ عام ٢٠١٤ للقاء مسؤولين ليبيين بارزين في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
وقالت مصادر مصرية وليبية إن الوفد يضم مساعداً لوزير الخارجية ووكيلا جهاز المخابرات العامة ومسؤولين من وزارة الدفاع، وستستمر الزيارة ليوم واحد، إذا يغادر الوفد اليوم مساء.
وسيلتقي الوفد المصري أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي ومحمد سيالة، وزير الخارجية، ووزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيسا الأركان وجهاز المخابرات الليبيين.
وتأتي زيارة الوفد المصري بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش التركي.
وقال مسؤول ليبي إن الزيارة تلي زيارات لمسؤولين ليبيين إلى القاهرة مؤخراً لمناقشة الوضع الليبي.
وكانت مصر تدعم القائد العسكري خليفة حفتر والذي خاضت قواته مواجهات ضد قوات حكومة الوفاق التي تحظى بدعم تركيا وقطر.