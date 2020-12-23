موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من بايدن، وميسي يحطم رقم بيليه القياسي

الحرب في ليبيا: الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف يعتذر عن تولي منصب المبعوث الأممي لأسباب عائلية
أعلنت الأمم المتحدة أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف قد اعتذر عن تولي منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة
إلى ليبيا.
هذا وأبلغ
ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتولى
منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا لأسباب شخصية وعائلية.
وظل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا شاغراً منذ
استقالة المبعوث السابق غسان سلامة في مارس آذار الماضي لأسباب صحية.
وتتولى نائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز المنصب بالإنابة
منذ ذلك، وتوصلت إلى الاتفاق بإجراء انتخابات في ليبيا في الرابع والعشرين من شهر
ديسمبر كانون الأول من العام المقبل.
وكان مجلس الأمن قد وافق الأسبوع الماضي على مقترح
"غوتيريش" تعيين "ملادينوف" مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.
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موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من بايدن
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من الرئيس الأميركي المقبل جو
بايدن معتبرا أن سياسته الخارجية سيحكمها الخوف من روسيا.
وقال ريابكوف لوكالة "انترفاكس"
الروسية للأنباء "لا نتوقع أي شيء جيّد، هذا واضح. سيكون غريباً توقع أمر
جيّد من أشخاص بنى كثيرون منهم مسيرتهم المهنية على العداء لروسيا عبر صبّ الشرّ
على بلدي".
وتأتي هذه التصريحات بعد بضع ساعات من تعهّد
الرئيس الأميركي المنتخب الردّ على الهجوم الإلكتروني المنسوب إلى روسيا والذي
استهدف بلاده.
وتنفي موسكو تورطها في الهجمات الإلكترونية.
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ليونيل ميسي: النجم الأرجنتيني يحطم رقم الأسطورة بيليه
فاز
فريق برشلونة على مضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد في مباراة بالدوري
الإسباني شهدت تحطيم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما عالميا.
حيث
جاء هدف المباراة الثالث بقدم اللاعب الأرجنتيني ما رفع حصيلة الأهداف التي سجلها
مع برشلونة إلى 644 هدفا ما يجعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد الذي كان
يتقاسمه مع بيليه (643 هدفا).
وبهذا
الفوز يتقدم برشلونة إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة بينما يواصل أتليتكو مدريد
تصدره لجدول الترتيب بـ32 نقطة.
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الحرب في ليبيا: الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف يعتذر عن تولي منصب المبعوث الأممي لأسباب عائلية
أعلنت الأمم المتحدة أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف قد اعتذر عن تولي منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.
هذا وأبلغ ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتولى منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا لأسباب شخصية وعائلية.
وظل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا شاغراً منذ استقالة المبعوث السابق غسان سلامة في مارس آذار الماضي لأسباب صحية.
وتتولى نائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز المنصب بالإنابة منذ ذلك، وتوصلت إلى الاتفاق بإجراء انتخابات في ليبيا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر كانون الأول من العام المقبل.
وكان مجلس الأمن قد وافق الأسبوع الماضي على مقترح "غوتيريش" تعيين "ملادينوف" مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.
موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من بايدن
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن معتبرا أن سياسته الخارجية سيحكمها الخوف من روسيا.
وقال ريابكوف لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء "لا نتوقع أي شيء جيّد، هذا واضح. سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى كثيرون منهم مسيرتهم المهنية على العداء لروسيا عبر صبّ الشرّ على بلدي".
وتأتي هذه التصريحات بعد بضع ساعات من تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب الردّ على الهجوم الإلكتروني المنسوب إلى روسيا والذي استهدف بلاده.
وتنفي موسكو تورطها في الهجمات الإلكترونية.
ليونيل ميسي: النجم الأرجنتيني يحطم رقم الأسطورة بيليه
فاز فريق برشلونة على مضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد في مباراة بالدوري الإسباني شهدت تحطيم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما عالميا.
حيث جاء هدف المباراة الثالث بقدم اللاعب الأرجنتيني ما رفع حصيلة الأهداف التي سجلها مع برشلونة إلى 644 هدفا ما يجعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد الذي كان يتقاسمه مع بيليه (643 هدفا).
وبهذا الفوز يتقدم برشلونة إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة بينما يواصل أتليتكو مدريد تصدره لجدول الترتيب بـ32 نقطة.