مواجهة بين أمريكا وإيران بعد استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ والعراق يبدأ التحقيق، والأرجنتين تبدأ حملة التطعيم باللقاح الروسي، والكويت بلقاح فايزر

أصبحت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تستخدم لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وبدأت ليوم حملة التطعيم بعد وصول أول شحنة من اللقاح.
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن لقاح سبوتنيك أسهل في النقل، إذ لايحتاج إلى درجات حرارة متخفضة للغاية، كلقاح فايزربيونتيك ولقاح موديرنا.
وذكرت أن الكثير من الدول التي لا تملك إمكانية التخزين الخاصة يمكنها الاعتماد على اللقاح الذي لا يحتاج إلى التبريد الشديد.
لقاح كورونا: حملة التطعيم في الكويت تبدأ اليوم
تنطلق في الكويت اليوم حملة التطعيم، باستخدام لقاح
فايزربيونتيك، وسيكون كبار السن والعاملون في المجال الصحي أول من يتلقونه.
وقال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إن كميات من
اللقاحات ستصل إلى البلاد بشكل دوري كل شهر.
وكانت الكويت قد استكملت التجهيزات اللوجستية لوصول
اللقاح والتدريب على آلية التطعيم
مواجهة بين أمريكا وإيران بعد استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ والعراق يبدأ التحقيق
بدأت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي التحقيق
في هجوم بالصواريخ استهدف المنطقة الخضراء التي تضم البعثات الدبلوماسية، بحسب
ما ذكرته وكالة
الأنباء العراقية.
ونقلت الوكالة الخميس عن عضو اللجنة، علي الغانمي، قوله
إن: "قصف المنطقة الخضراء واستهداف البعثات الدبلوماسية يعد استهدافا
للمدنيين في المنطقة ذاتها".
وأضاف أن "السفارة الأمريكية مؤسسة دبلوماسية
كبيرة، وما يشاع حول أنها تمثل مجلس قرار القيادة الأمريكية غير صحيح".
وأشار إلى أن "استهداف السفارات الموجودة في
الأراضي العراقية، ومن بينها الأمريكية أمر مرفوض، لذلك على الحكومة كشف
المنفذين".
وأوضح أن "التعامل مع الجانب الأمريكي يجب أن يكون
من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أكد في
وقت سابق أن قصف المنطقة الخضراء عمل إرهابي وجبان، وأن الصواريخ سقطت على
العراقيين وأصابتهم، مشيرا إلى احتجاز مجموعة من المشتبه بوقوفهم وراء القصف
الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء.
وحمل ترامب إيران مسؤولية القصف، ونشر صورا لثلاثة صواريخ قال إنها استخدمت في الهجوم لكن لم تنفجر.
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اللقاح الروسي في حملة التطعيم في الأرجنتين
أصبحت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تستخدم لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وبدأت ليوم حملة التطعيم بعد وصول أول شحنة من اللقاح.
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن لقاح سبوتنيك أسهل في النقل، إذ لايحتاج إلى درجات حرارة متخفضة للغاية، كلقاح فايزربيونتيك ولقاح موديرنا.
وذكرت أن الكثير من الدول التي لا تملك إمكانية التخزين الخاصة يمكنها الاعتماد على اللقاح الذي لا يحتاج إلى التبريد الشديد.
لقاح كورونا: حملة التطعيم في الكويت تبدأ اليوم
تنطلق في الكويت اليوم حملة التطعيم، باستخدام لقاح فايزربيونتيك، وسيكون كبار السن والعاملون في المجال الصحي أول من يتلقونه.
وقال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إن كميات من اللقاحات ستصل إلى البلاد بشكل دوري كل شهر.
وكانت الكويت قد استكملت التجهيزات اللوجستية لوصول اللقاح والتدريب على آلية التطعيم
مواجهة بين أمريكا وإيران بعد استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ والعراق يبدأ التحقيق
بدأت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي التحقيق في هجوم بالصواريخ استهدف المنطقة الخضراء التي تضم البعثات الدبلوماسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
ونقلت الوكالة الخميس عن عضو اللجنة، علي الغانمي، قوله إن: "قصف المنطقة الخضراء واستهداف البعثات الدبلوماسية يعد استهدافا للمدنيين في المنطقة ذاتها".
وأضاف أن "السفارة الأمريكية مؤسسة دبلوماسية كبيرة، وما يشاع حول أنها تمثل مجلس قرار القيادة الأمريكية غير صحيح".
وأشار إلى أن "استهداف السفارات الموجودة في الأراضي العراقية، ومن بينها الأمريكية أمر مرفوض، لذلك على الحكومة كشف المنفذين".
وأوضح أن "التعامل مع الجانب الأمريكي يجب أن يكون من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق أن قصف المنطقة الخضراء عمل إرهابي وجبان، وأن الصواريخ سقطت على العراقيين وأصابتهم، مشيرا إلى احتجاز مجموعة من المشتبه بوقوفهم وراء القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء.
وحمل ترامب إيران مسؤولية القصف، ونشر صورا لثلاثة صواريخ قال إنها استخدمت في الهجوم لكن لم تنفجر.