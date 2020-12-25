الصحافي المغربي عمر الراضي يمثل أمام القضاء وينفي التهم الموجهة إليه
مثل الصحافي المغربي عمر الراضي الموقوف
منذ نهاية يوليو/تموز، أمام قاضي تحقيق في أولى جلسات الاستماع إليه في قضية
"تجسس".
وقال محاميه ميلود قنديل، إنه جدد التأكيد أمام قاضي التحقيق على براءة عمر الراضي من كل التهم الموجهة إليه،
وتهمة التخابر بسبب علاقاته مع أجانب إذ إن هذه العلاقات تدخل في صميم عمله
الصحافي.
أوقف الراضي البالغ من العمر 34 عاما في أواخريوليو/تموزبأمر من النيابة العامة التي
وجهت إليه تهمة "المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة
أجنبية" لم يتم تحديدها.
فتِحت هذه القضية غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات
المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي. وهو ما نفته الرباط بشدّة مطالبةً المنظمة
الحقوقية بنشر أدلتها.
في نفس الوقت، وجهت النيابة العامة لعمر الراضي تهمة "اعتداء جنسي"
على إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل.
وكان الراضي قد أعلن برفقة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سليمان
الريسوني الموقوف هو الآخر في قضية اعتداء جنسي، الإضراب عن الطعام لـ24
ساعة، احتجاجا على استمرار سجنهما احتياطيا من دون محاكمة، بحسب بيان للجنة التضامن معهما.
من جهته أوقف الريسوني (48 عاما) أواخر أيار/مايو إثر اتهامه من طرف
شاب بالاعتداء عليه جنسيا. ويطالب نشطاء حقوقيون بالإفراح عنه، مدينين في عريضة
نشرت في وقت سابق "استهداف" الصحافيين "باستخدام تهم الاعتداء
الجنسي".
فيروس كورونا يجبر ملكة بريطانيا أن تحتفل بالعيد بعيدا عن أسرتها
من المتوقع أن تعكس ملكة بريطانيا في خطابها اليوم بمناسبة عيد الميلاد مصاعب الوباء على العالم عامة وعليها خاصة.
فالملكة ودوق إدنبرة يقضيان العيد لأول مرة منذ عشرين عاما بعيدًا عن أسرتهما. إذ يُعتقد أنها المرة الأولى التي لا يقضيا فيها عيد الميلاد في منزلهما في ساندرينغهام، منذ منتصف الثمانينيات، إذ يحتفلان بعيد الميلاد في قلعة وندسور حيث يعيشان منذ تفشي الوباء.
وتعيش الملكة البالغة من العمر 94 عاما، والأمير فيليب، 99 عامًا، في قلعة وندسور في جناح صغير مع طاقم مصغر من العاملين. ولم تذهب الملكة للصلاة في الكنيسة تجنبا للازدحام، واختارت الصلاة في بيتها.
"عيد الميلاد هو الوقت المناسب ليس للشعور بالأسف على الذات - ولكن لتهدئة الآخرين"
أقيم قداس منتصف الليل في غير موعده بسبب حظر التجول. وحضره فقط حوالي 100 شخص، مقارنة مع الآلاف الذين يحضرون القداس كل عام.
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الصحافي المغربي عمر الراضي يمثل أمام القضاء وينفي التهم الموجهة إليه
مثل الصحافي المغربي عمر الراضي الموقوف منذ نهاية يوليو/تموز، أمام قاضي تحقيق في أولى جلسات الاستماع إليه في قضية "تجسس".
وقال محاميه ميلود قنديل، إنه جدد التأكيد أمام قاضي التحقيق على براءة عمر الراضي من كل التهم الموجهة إليه، وتهمة التخابر بسبب علاقاته مع أجانب إذ إن هذه العلاقات تدخل في صميم عمله الصحافي.
أوقف الراضي البالغ من العمر 34 عاما في أواخريوليو/تموزبأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة "المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية" لم يتم تحديدها.
فتِحت هذه القضية غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي. وهو ما نفته الرباط بشدّة مطالبةً المنظمة الحقوقية بنشر أدلتها.
في نفس الوقت، وجهت النيابة العامة لعمر الراضي تهمة "اعتداء جنسي" على إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل.
وكان الراضي قد أعلن برفقة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سليمان الريسوني الموقوف هو الآخر في قضية اعتداء جنسي، الإضراب عن الطعام لـ24 ساعة، احتجاجا على استمرار سجنهما احتياطيا من دون محاكمة، بحسب بيان للجنة التضامن معهما.
من جهته أوقف الريسوني (48 عاما) أواخر أيار/مايو إثر اتهامه من طرف شاب بالاعتداء عليه جنسيا. ويطالب نشطاء حقوقيون بالإفراح عنه، مدينين في عريضة نشرت في وقت سابق "استهداف" الصحافيين "باستخدام تهم الاعتداء الجنسي".
فيروس كورونا يجبر ملكة بريطانيا أن تحتفل بالعيد بعيدا عن أسرتها
من المتوقع أن تعكس ملكة بريطانيا في خطابها اليوم بمناسبة عيد الميلاد مصاعب الوباء على العالم عامة وعليها خاصة.
فالملكة ودوق إدنبرة يقضيان العيد لأول مرة منذ عشرين عاما بعيدًا عن أسرتهما. إذ يُعتقد أنها المرة الأولى التي لا يقضيا فيها عيد الميلاد في منزلهما في ساندرينغهام، منذ منتصف الثمانينيات، إذ يحتفلان بعيد الميلاد في قلعة وندسور حيث يعيشان منذ تفشي الوباء.
وتعيش الملكة البالغة من العمر 94 عاما، والأمير فيليب، 99 عامًا، في قلعة وندسور في جناح صغير مع طاقم مصغر من العاملين. ولم تذهب الملكة للصلاة في الكنيسة تجنبا للازدحام، واختارت الصلاة في بيتها.
"عيد الميلاد هو الوقت المناسب ليس للشعور بالأسف على الذات - ولكن لتهدئة الآخرين"
أقيم قداس منتصف الليل في غير موعده بسبب حظر التجول. وحضره فقط حوالي 100 شخص، مقارنة مع الآلاف الذين يحضرون القداس كل عام.