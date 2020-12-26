فيروس كورونا: نجاح تجارب لحماية من لا يستطيع تلقي اللقاح، وظهور السلالة الجديدة في بعض دول العالم، وهل كان انفجار ناشفيل في أمريكا انتحاريا؟

قالت الشرطة في مدينة ناشفيل الأمريكية إنها عثرت في حطام الانفجار على ما قد يكون أشلاء بشرية.

وكان الانفجار الكبير في المدينة قد تسبب في أضرار واسعة النطاق. إذ انفجرت عربة كرافان في الساعات الأولى من يوم عيد الميلاد، بعد بث رسالة تحذير صوتية من أن انفجارا وشيك الوقوع.

وأصيب نتيجة الانفجار ثلاثة أشخاص. ولاتزال المنطقة مطوقة، والتحقيقات مستمرة.