صورة لفيروس كورونا

فيروس كورونا: نجاح تجارب لحماية من لا يستطيع تلقي اللقاح، وظهور السلالة الجديدة في بعض دول العالم، وهل كان انفجار ناشفيل في أمريكا انتحاريا؟

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  1. انفجار أمريكا: العثور على أشلاء قد تكون بشرية.

    قالت الشرطة في مدينة ناشفيل الأمريكية إنها عثرت في حطام الانفجار على ما قد يكون أشلاء بشرية.

    وكان الانفجار الكبير في المدينة قد تسبب في أضرار واسعة النطاق. إذ انفجرت عربة كرافان في الساعات الأولى من يوم عيد الميلاد، بعد بث رسالة تحذير صوتية من أن انفجارا وشيك الوقوع.

    وأصيب نتيجة الانفجار ثلاثة أشخاص. ولاتزال المنطقة مطوقة، والتحقيقات مستمرة.

    موقع الانفجار في أمريكا
    Copyright: ep
    Image caption: موقع الانفجار في تينيسي

  2. فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لايستطيع أخذ اللقاح

    طور علماء في بريطانيا دواء تجريبيا يأملون في أن يوفر حماية طارئة لمواجهة كوفيد-19. وصمم العلاج باستخدام الأجسام المضادة حتى يعطى للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولا يستطيعون أخذ اللقاح.

    ويواجه الملايين في انجلترا أقصى درجات الحماية من وباء كورونا بعد اكتشاف سلسلة جديدة شديدة العدوى في مناطق في بريطانيا.

    واكتشفت في فرنسا أول حالة إصابة بالنوع الجديد لمسافر قادم من بريطانيا. وسجل لبنان إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

    وتبدأ أوروبا غدا حملة تطعيم تشمل دول الاتحاد الأوروبي جميعا. وبدأت السبت الدول الـ27 في توزيع اللقاح.

    لقاح كورونا
    Copyright: Getty Images
    Image caption: حملة التطعيم تبدأ في دول الاتحاد الأوروبي غدا
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