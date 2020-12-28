عاجلوسائل إعلام سعودية: حكم بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر
ردود فعل فلسطينية غاضبة بسبب حفل راقص في "مقام النبي موسى" بالضفة الغربية
استنكر سياسيون
فلسطينيون إقامة حفل راقص مساء السبت في مسجد ومقام النبي
موسى في الضفة الغربية.
وتظهر مقاطع
فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حفلا يرقص فيه شبان ويتناولون الشراب داخل ضريح النبي
موسى.
وأفادت الأنباء
أنه تم إلقاء القبض على موسيقية فلسطينية تدعى سما عبد الهادي.
وشكل رئيس
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لجنة للتحقيق في الحادث.
ونفى مسؤولون
فلسطينيون صدور تصريح لإقامة حفل في المسجد.
رويترز تقول إن مصورا صحفيا يتعاون معها تم اعتقاله في إثيوبيا
أفادت وكالة رويترز للأنباء ومقرها بريطانيا بأنه تم اعتقال مصور صحفي
مستقل يتعامل مع الوكالة في إثيوبيا دون
توجيه تهمة رسميا ضده.
ونقلت الوكالة عن أسرة المصور كوميرا جميشو القول إنه أُبلغ بأنه سيبقى رهن الاحتجاز لفترة
أسبوعين من دون معرفة تهمته.
وأدان رئيس تحرير رويترز، ستيفن أدلر، الاحتجاز التعسفي للمصور الذي
قال عنه إنه وفريقه نجحوا في تقديم تقارير "عادلة" من إثيوبيا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان توقيف
المصور له صلة بأحداث فصول الصراع في إقليم تيغراي والتغطية الإعلامية لتطوراته حيث اتهمت وسائل الإعلام المحلية نظيرتها الأجنبية
بتقديم تقارير إخبارية "غير متوازنة" وصورة غير دقيقة لما يجري على
الأرض شمالي أثيوبيا.
الجيش اللبناني يعلن توقيف ثمانية أشخاص على خلفية حريق مخيم للاجئين السوريين
أعلن
الجيش اللبناني القبض على ثمانية أشخاص على خلفية حادث إضرام النيران في مخيم للاجئين
السوريين شمالي لبنان.
وكانت
وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية قد قالت إن الامر بدا بمشاجرة بين أفراد في المخيم وعائلة لبنانية محلية، قبل أن
يتطور إلى اضرام النار في المخيم ليطال الحريق كل
المساكن المبنية من مواد خشبية وبلاستيكية داخل المخيم الذي يضم حوالي 75 أسرة
سورية لاجئة.
وبحسب بيان الجيش اللبناني فإن دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين-
المنية، اوقفت "مواطنين لبنانيين
وستة سوريين على خلفية الاشكال الفردي وقع في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من
العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان
اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً على احراق خيم النازحين السوريين".
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عاجلوسائل إعلام سعودية: حكم بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر
ردود فعل فلسطينية غاضبة بسبب حفل راقص في "مقام النبي موسى" بالضفة الغربية
استنكر سياسيون فلسطينيون إقامة حفل راقص مساء السبت في مسجد ومقام النبي موسى في الضفة الغربية.
وتظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حفلا يرقص فيه شبان ويتناولون الشراب داخل ضريح النبي موسى.
وأفادت الأنباء أنه تم إلقاء القبض على موسيقية فلسطينية تدعى سما عبد الهادي.
وشكل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لجنة للتحقيق في الحادث.
ونفى مسؤولون فلسطينيون صدور تصريح لإقامة حفل في المسجد.
رويترز تقول إن مصورا صحفيا يتعاون معها تم اعتقاله في إثيوبيا
أفادت وكالة رويترز للأنباء ومقرها بريطانيا بأنه تم اعتقال مصور صحفي مستقل يتعامل مع الوكالة في إثيوبيا دون توجيه تهمة رسميا ضده.
ونقلت الوكالة عن أسرة المصور كوميرا جميشو القول إنه أُبلغ بأنه سيبقى رهن الاحتجاز لفترة أسبوعين من دون معرفة تهمته.
وأدان رئيس تحرير رويترز، ستيفن أدلر، الاحتجاز التعسفي للمصور الذي قال عنه إنه وفريقه نجحوا في تقديم تقارير "عادلة" من إثيوبيا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان توقيف المصور له صلة بأحداث فصول الصراع في إقليم تيغراي والتغطية الإعلامية لتطوراته حيث اتهمت وسائل الإعلام المحلية نظيرتها الأجنبية بتقديم تقارير إخبارية "غير متوازنة" وصورة غير دقيقة لما يجري على الأرض شمالي أثيوبيا.
الجيش اللبناني يعلن توقيف ثمانية أشخاص على خلفية حريق مخيم للاجئين السوريين
أعلن الجيش اللبناني القبض على ثمانية أشخاص على خلفية حادث إضرام النيران في مخيم للاجئين السوريين شمالي لبنان.
وكانت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية قد قالت إن الامر بدا بمشاجرة بين أفراد في المخيم وعائلة لبنانية محلية، قبل أن يتطور إلى اضرام النار في المخيم ليطال الحريق كل المساكن المبنية من مواد خشبية وبلاستيكية داخل المخيم الذي يضم حوالي 75 أسرة سورية لاجئة.
وبحسب بيان الجيش اللبناني فإن دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين- المنية، اوقفت "مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية الاشكال الفردي وقع في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً على احراق خيم النازحين السوريين".
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حريق مخيم في لبنان: غضب واسع بعد إضرام النار في مساكن لاجئين سوريين "إثر شجار"
سلالة فيروس كورونا الجديدة: السعودية تمدد إغلاق الحدود وتسمح لغير المواطنين بالمغادرة
أعلنت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع إضافي بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله ليل إن المملكة ستقوم بتمديد الإجراءات"لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد".
وأشار البيان إلى أن المملكة ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية".
وكانت السعودية والكويت وسلطنة عمان أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
سلالة فيروس كورونا الجديدة: اكتشاف حالات إصابة في كوريا الجنوبية
انضمت كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول التي اكتشف فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تفشت في إنجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية إنه تم اكتشاف الإصابة بالسلالة الجديدة بعد إجراء فحوصات على عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص قدموا مؤخرا من لندن.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية بعد اكتشاف السلالة الجديدة الأسرع انتشارا وهو ما تبعه فرض العديد من الدول حظر على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.