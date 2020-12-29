انتكاسة لترامب في مجلس النواب الأمريكي، ومناورة عسكرية في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي

فيروس كورونا: اللقاح الإيراني يصل لمرحلة التجارب السريرية
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بدأت إيران تجارب سريرية على لقاحها الأول المصنع محليا ضد فيروس كورونا، حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني. ووفقا للتقارير الواردة فإن متطوعة إيرانية تدعى، طيبة مخبر، كانت الأولى في تجربة اللقاح الإيراني المسمى Cov-Iran Blessing، سريريا.
وتعد التجارب السريرية هي المرحلة الثالثة والأخيرة لاختبار أمان اللقاح وأثره الطبي على عدد من الأفراد تمهيدا لطرحه بعد الحكم على سلامته.
وعانت إيران من أسوأ تفش للوباء في منطقة الشرق الأوسط، مسجلة ما لا يقل عن 54 ألف وفاة وأكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بحسب البيانات الرسمية..
ويلقى المسؤولون الإيرانيون باللائمة على العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم والتي لم تمكنهم من شراء اللقاحات من الخارج وحالت دون ذلك على حد قولهم، معطيين الضوء الاخضر لإنتاج لقاح محلي مقاوم لكورونا بالرغم من تشديد وانشطن على أن العقوبات الأمريكية تستثني الأدوية والمساعدات الإنسانية.
مناورة عسكرية في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي
تستعد
الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة يفترض أن تنطلق اليوم ولمدة 24 ساعة على أن يتخللها إطلاق صواريخ وقذائف مختلفة تجاه الحرب.
وتضم
قائمة الفصائل المنضوية تحت ما يعرف بـ" الغرفة العسكرية المشتركة"
حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل اليسار.
وقررت وزارة الداخلية التابعة لحماس اتخاذ جملة من التدابير تزامنا
مع المناورة ومنها إغلاق البحر أمام الصيادين والمتنزهين بشكل كامل، إضافة لإغلاق
عدد من الشوارع الرئيسة وإخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية.
مراسلون بلا حدود: مقتل 50 صحفيا في 2020
قالت
منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي إن عام 2020 شهد مقتل 50
صحفيا غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا.
وأضافت
المنظمة المدافعة عن الصحافة أن الحصيلة "تظل مستقرة" مقارنة ب53 صحافيا
قتلوا في العام السابق، على الرغم من تراجع أعداد التقارير بسبب أزمة تفشي فيروس
كورونا.
مجلس النواب الأمريكي يرفض فيتو ترامب الخاص بموازنة الدفاع
انضم
نواب في الحزب الجمهوري إلى زملائهم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي للتصويت
برفض فيتو الرئيس دونالد ترامبعلى موازنة
الدفاع.
ونال
اقتراح إبطال فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع 322 صوتا مقابل 87
ويصوت
مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم على مشروع الموازنة وهو ما يعني في حال موافقته
عليها أن يتم تجاوز فيتو ترامب للمرة الأولى خلال فترة رئاسته التي تنتهي بعد نحو
ثلاثة أسابيع.
وكان الكونغرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، قد وافق
في وقت سابق من الشهر الجاري على ميزانية الدفاع التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار
دولار، إلا أن ترامب رفض التصديق عليها.
ولا
تثير بنود موازنة الدفاع الكثير من النقاش باستثناء ذلك الخاص بأن تحذف من القواعد
الأمريكية أسماء قادة قوات الولايات الجنوبية التي خاضت الحرب الأهلية رفضا لإلغاء
الرق في القرن التاسع عشر.
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فيروس كورونا: اللقاح الإيراني يصل لمرحلة التجارب السريرية
بدأت إيران تجارب سريرية على لقاحها الأول المصنع محليا ضد فيروس كورونا، حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني. ووفقا للتقارير الواردة فإن متطوعة إيرانية تدعى، طيبة مخبر، كانت الأولى في تجربة اللقاح الإيراني المسمى Cov-Iran Blessing، سريريا.
وتعد التجارب السريرية هي المرحلة الثالثة والأخيرة لاختبار أمان اللقاح وأثره الطبي على عدد من الأفراد تمهيدا لطرحه بعد الحكم على سلامته.
وعانت إيران من أسوأ تفش للوباء في منطقة الشرق الأوسط، مسجلة ما لا يقل عن 54 ألف وفاة وأكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بحسب البيانات الرسمية..
ويلقى المسؤولون الإيرانيون باللائمة على العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم والتي لم تمكنهم من شراء اللقاحات من الخارج وحالت دون ذلك على حد قولهم، معطيين الضوء الاخضر لإنتاج لقاح محلي مقاوم لكورونا بالرغم من تشديد وانشطن على أن العقوبات الأمريكية تستثني الأدوية والمساعدات الإنسانية.
مناورة عسكرية في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي
تستعد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة يفترض أن تنطلق اليوم ولمدة 24 ساعة على أن يتخللها إطلاق صواريخ وقذائف مختلفة تجاه الحرب.
وتضم قائمة الفصائل المنضوية تحت ما يعرف بـ" الغرفة العسكرية المشتركة" حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل اليسار.
وقررت وزارة الداخلية التابعة لحماس اتخاذ جملة من التدابير تزامنا مع المناورة ومنها إغلاق البحر أمام الصيادين والمتنزهين بشكل كامل، إضافة لإغلاق عدد من الشوارع الرئيسة وإخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية.
مراسلون بلا حدود: مقتل 50 صحفيا في 2020
قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي إن عام 2020 شهد مقتل 50 صحفيا غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا.
وأضافت المنظمة المدافعة عن الصحافة أن الحصيلة "تظل مستقرة" مقارنة ب53 صحافيا قتلوا في العام السابق، على الرغم من تراجع أعداد التقارير بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
مجلس النواب الأمريكي يرفض فيتو ترامب الخاص بموازنة الدفاع
انضم نواب في الحزب الجمهوري إلى زملائهم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي للتصويت برفض فيتو الرئيس دونالد ترامبعلى موازنة الدفاع.
ونال اقتراح إبطال فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع 322 صوتا مقابل 87
ويصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم على مشروع الموازنة وهو ما يعني في حال موافقته عليها أن يتم تجاوز فيتو ترامب للمرة الأولى خلال فترة رئاسته التي تنتهي بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وكان الكونغرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على ميزانية الدفاع التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار، إلا أن ترامب رفض التصديق عليها.
ولا تثير بنود موازنة الدفاع الكثير من النقاش باستثناء ذلك الخاص بأن تحذف من القواعد الأمريكية أسماء قادة قوات الولايات الجنوبية التي خاضت الحرب الأهلية رفضا لإلغاء الرق في القرن التاسع عشر.