اللقاح الصيني المضاد لكورونا فعال بنسبة "79 بالمائة"، و الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى إسرائيل

وصل إلى إسرائيل اليوم جوناثان بولارد المحلل السابق\nفي البحرية الأمريكية والذي قضى نحو 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح\nإسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في\nاستقبال بولارد بالمطار حيث حيث تلا صلاة شكر بالعبرية قبل أن يمنحه بطاقة هوية إسرائيلية. وكان قد حُكم على بولارد بالسجن مدى الحياة في عام\n1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس، وأُفرج عنه بشروط عام 2015 منها حظر\nالسفر لمدة خمسة أعوام. ورغم أن بولارد حصل على أموال مقابل نشاطاته التجسسية إلا أنه كان\nيقول إنه قام بالأمر لحماية إسرائيل.
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جوناثان بولارد: نتنياهو يستقبل الجاسوس الأمريكي بصلاة شكر
وصل إلى إسرائيل اليوم جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية والذي قضى نحو 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبال بولارد بالمطار حيث حيث تلا صلاة شكر بالعبرية قبل أن يمنحه بطاقة هوية إسرائيلية.
وكان قد حُكم على بولارد بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس، وأُفرج عنه بشروط عام 2015 منها حظر السفر لمدة خمسة أعوام.
ورغم أن بولارد حصل على أموال مقابل نشاطاته التجسسية إلا أنه كان يقول إنه قام بالأمر لحماية إسرائيل.
فيروس كورونا: لقاح شركة سينوفارم الصينية فعال بنسبة "79 بالمائة"
أعلنت شركة أدوية صينية أن اللقاح الذي تطوره لمكافحة فيروس كورونا، فعال بنسبة " 79 بالمائة"
وقالت شركة سينوفارم إنها طلبت الحصول على موافقة لتوزيع الدواء.
وتعد هذه هي أول مرة يعلن فيها عن بيانات رسمية عن أي من اللقاحات الخمسة التي يتم تطويرها في الصين.
وكانت الإمارات قد قالت في وقت سابق إن لقاح سينوفارم فعال بنسبة 86 بالمائة.