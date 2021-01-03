حشود كبيرة في العراق تحيي ذكرى مقتل سليماني والمهندس، وفتح المنافذ الحدودية في السعودية بعد أسبوعين من الإغلاق

النيابة المصرية تحقق في التقارير عن نقص الأوكسجين في مستشفيات حكومية بعد الأنباء عن وفاة عدد من المرضى
بدأت الجهات القضائية والصحية في مصر تحقيقاتها بشأن التقارير التي تحدثت عن نقص
إمدادات الأكسجين الصناعي التي تغذي وحدات العناية الفائقة بمستشفييْن حكوميين، وذلك بعد توارد أنباء عن وفاة ستة مصابين بفيروس
كورونا من جراء ذلك في واقعتيْن منفصلتيْن خلال اليومين الماضييْن.
وقالت النيابة العامة في
بيان مساء السبت إنها تباشر التحقيق في ادعاء انقطاع الأكسجين بمستشفى بمحافظة الغربية
وإهمال إدارتها مما تسبب في وفاة مصابيْن اثنين بفيروس كورونا.
كما بدأت السلطات الصحية
التحقيق في وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا بمستشفى بمحافظة الشرقية، بعد تقارير
ومقاطع مصورة تشير إلى أن الوفاة وقعت نتيجة نقص إمداد الأكسجين الصناعي داخل وحدة
العناية المركزة بالمستشفى.
ونشر أهالي بعض المرضى
مقاطع مصورة من داخل غرفتي العناية المركزة في المستشفيين لممرضين يهرعون لمساعدة
المرضى بعد "نقص الأكسجين".
وردا على تلك التقارير،
نفت وزيرة الصحة هالة زايد أي نقص في إمدادات الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى
أن هناك مخزون استراتيجي من الأكسجين وتم زيادة عدد خزانات الأكسجين بالمستشفيات.
حشود كبيرة في العراق تحيي ذكرى مقتل سليماني والمهندس
تفيد
التقارير الواردة من العراق بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين وأعضاء جماعات الحشد
الشعبي بدأت في التوجه نحو ساحة التحرير وسط العاصمة
بغداد لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم
سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.
وقتل سليماني والمهندس وعدد من مرافقيْهما العراقيين
والإيرانيين في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.
وبدأ المتظاهرون، التي قدر البعض عددهم بمئات الآلاف، بترديد هتافات ورفع شعارات منددة
بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأقامت القوات الأمنية وعناصر من الحشد حواجز أمنية عند
مداخل الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير لمنع مرور المركبات وتفتيش الداخلين سيرا
إلى تلك الشوارع التي تم إغلاقها أمام المركبات لمسافة أميال.
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقاطع مصور تظهر تدفق المتظاهرين إلى ساحة التحرير.
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النيابة المصرية تحقق في التقارير عن نقص الأوكسجين في مستشفيات حكومية بعد الأنباء عن وفاة عدد من المرضى
بدأت الجهات القضائية والصحية في مصر تحقيقاتها بشأن التقارير التي تحدثت عن نقص إمدادات الأكسجين الصناعي التي تغذي وحدات العناية الفائقة بمستشفييْن حكوميين، وذلك بعد توارد أنباء عن وفاة ستة مصابين بفيروس كورونا من جراء ذلك في واقعتيْن منفصلتيْن خلال اليومين الماضييْن.
وقالت النيابة العامة في بيان مساء السبت إنها تباشر التحقيق في ادعاء انقطاع الأكسجين بمستشفى بمحافظة الغربية وإهمال إدارتها مما تسبب في وفاة مصابيْن اثنين بفيروس كورونا.
كما بدأت السلطات الصحية التحقيق في وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا بمستشفى بمحافظة الشرقية، بعد تقارير ومقاطع مصورة تشير إلى أن الوفاة وقعت نتيجة نقص إمداد الأكسجين الصناعي داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
ونشر أهالي بعض المرضى مقاطع مصورة من داخل غرفتي العناية المركزة في المستشفيين لممرضين يهرعون لمساعدة المرضى بعد "نقص الأكسجين".
وردا على تلك التقارير، نفت وزيرة الصحة هالة زايد أي نقص في إمدادات الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك مخزون استراتيجي من الأكسجين وتم زيادة عدد خزانات الأكسجين بالمستشفيات.
حشود كبيرة في العراق تحيي ذكرى مقتل سليماني والمهندس
تفيد التقارير الواردة من العراق بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين وأعضاء جماعات الحشد الشعبي بدأت في التوجه نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.
وقتل سليماني والمهندس وعدد من مرافقيْهما العراقيين والإيرانيين في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.
وبدأ المتظاهرون، التي قدر البعض عددهم بمئات الآلاف، بترديد هتافات ورفع شعارات منددة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأقامت القوات الأمنية وعناصر من الحشد حواجز أمنية عند مداخل الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير لمنع مرور المركبات وتفتيش الداخلين سيرا إلى تلك الشوارع التي تم إغلاقها أمام المركبات لمسافة أميال.
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقاطع مصور تظهر تدفق المتظاهرين إلى ساحة التحرير.
فيروس كورونا: رفع الحظر المفروض على دخول المسافرين إلى السعودية
أعلنت السلطات السعودية انتهاء الحظر المفروض على الرحلات الجوية وسمحت بدخول المسافرين إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وذلك بعد أسبوعين من الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
إلا أن السلطات شددت على تطبيق قواعد احترازية خاصة بالمسافرين القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا من بينها قضاء المسافر 14 يوما في الحجر الصحي.
وكانت السعودية من بين الدول التي قررت إغلاق حدودها بعد تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا بعضها أسرع انتشارا من الشكل التقليدي للفيروس.
وسجلت المملكة نحو 360 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات 6200.