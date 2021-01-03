حشود كبيرة في العراق تحيي ذكرى مقتل سليماني والمهندس، وفتح المنافذ الحدودية في السعودية بعد أسبوعين من الإغلاق

بدأت الجهات القضائية والصحية في مصر تحقيقاتها بشأن التقارير التي تحدثت عن نقص إمدادات الأكسجين الصناعي التي تغذي وحدات العناية الفائقة بمستشفييْن حكوميين، وذلك بعد توارد أنباء عن وفاة ستة مصابين بفيروس كورونا من جراء ذلك في واقعتيْن منفصلتيْن خلال اليومين الماضييْن.

وقالت النيابة العامة في بيان مساء السبت إنها تباشر التحقيق في ادعاء انقطاع الأكسجين بمستشفى بمحافظة الغربية وإهمال إدارتها مما تسبب في وفاة مصابيْن اثنين بفيروس كورونا.

كما بدأت السلطات الصحية التحقيق في وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا بمستشفى بمحافظة الشرقية، بعد تقارير ومقاطع مصورة تشير إلى أن الوفاة وقعت نتيجة نقص إمداد الأكسجين الصناعي داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

ونشر أهالي بعض المرضى مقاطع مصورة من داخل غرفتي العناية المركزة في المستشفيين لممرضين يهرعون لمساعدة المرضى بعد "نقص الأكسجين".

وردا على تلك التقارير، نفت وزيرة الصحة هالة زايد أي نقص في إمدادات الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك مخزون استراتيجي من الأكسجين وتم زيادة عدد خزانات الأكسجين بالمستشفيات.