انتهاء مهمة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور، وعشية احتفالات رأس السنة " خليك بالبيت أسلم"

انتهت الخميس مهمة حفظ\nالسلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور بعد 13 عاما. وكان هدف نشر تلك القوات\nحماية المدنيين، والمساعدة في إيصال المساعدات بعد تمرد بعض الأقليات، ومعظمها من\nأصول غير عربية، على الحكومة في الخرطوم. وأعلنت بعثة حفظ السلام\nفي إقليم دارفور في السودان أن عملها سينتهي الخميس مع انتهاء التفويض الممنوح لها. وكان مجلس الأمن الدولي\nقد أنهى ولاية البعثة في 31 من الشهر الجاري تمهيدا لعمل بعثة أممية\nأخرى ذات طبيعة مدنية. وقالت بعثة السلام في\nدارفور في بيان لها: إن مهام القوات سينحصر في تأمين مرافقها وتقليص أنشطتها، مشيرة إلى\nأن عملية الانسحاب بالكامل ستكتمل في غضون ستة أشهر. وأوضحت أن الحكومة\nالسودانية ستتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات وحل\nالنزاعات المحلية. وشهدت عدة مخيمات\nللنازحين في الإقليم مظاهرات احتجاجية تطالب ببقاء قوات حفظ السلام من أجل حمايتهم. وأكدت الحكومة السودانية\nاستعدادها للاضطلاع بدورها في حماية المدنيين في دارفور بعد خروج قوات حفظ السلام. وقالت إن عمليات تشكيل\nقوات الحماية الوطنية شارفت على الانتهاء تمهيدا لنشرها في الإقليم. وظلت قوات حفظ السلام\nتعمل في دارفور منذ عام 2007 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،\nوتعد واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم.
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دارفور: انتهاء مهمة حفظ السلام في الإقليم بعد 13 عاما، ومظاهرات تطالب ببقائها.
انتهت الخميس مهمة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور بعد 13 عاما.
وكان هدف نشر تلك القوات حماية المدنيين، والمساعدة في إيصال المساعدات بعد تمرد بعض الأقليات، ومعظمها من أصول غير عربية، على الحكومة في الخرطوم.
وأعلنت بعثة حفظ السلام في إقليم دارفور في السودان أن عملها سينتهي الخميس مع انتهاء التفويض الممنوح لها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أنهى ولاية البعثة في 31 من الشهر الجاري تمهيدا لعمل بعثة أممية أخرى ذات طبيعة مدنية.
وقالت بعثة السلام في دارفور في بيان لها: إن مهام القوات سينحصر في تأمين مرافقها وتقليص أنشطتها، مشيرة إلى أن عملية الانسحاب بالكامل ستكتمل في غضون ستة أشهر.
وأوضحت أن الحكومة السودانية ستتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات وحل النزاعات المحلية.
وشهدت عدة مخيمات للنازحين في الإقليم مظاهرات احتجاجية تطالب ببقاء قوات حفظ السلام من أجل حمايتهم.
وأكدت الحكومة السودانية استعدادها للاضطلاع بدورها في حماية المدنيين في دارفور بعد خروج قوات حفظ السلام. وقالت إن عمليات تشكيل قوات الحماية الوطنية شارفت على الانتهاء تمهيدا لنشرها في الإقليم.
وظلت قوات حفظ السلام تعمل في دارفور منذ عام 2007 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعد واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم.