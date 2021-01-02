فيروس كورونا: يؤدي إلى خلاف كبير بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا، و رحيل وحيد حامد أحد أهم كتاب السيناريو في مصر

توفي فجر اليوم
الكاتب والروائي المصري وحيد حامد عن عُمر يناهز 76 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل أيام.
ويُشيع جثمان
حامد إلى مثواه الأخير بعد ظهر السبت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، غربي
القاهرة.
وكان مهرجان
القاهرة السينمائي قد منح حامد الشهر الماضي جائزة الهرم الذهبى، تكريما له على
أعماله.
وذكرت بعض وسائل الإعلام المصرية أنه توفي بعد إصابته بـكوفيد 19، لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة بعد.
لقاح فيروس كورونا: خلاف بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا
رفض كبير خبراء
الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، دكتور أنتوني فاوتشي، الطريقة التي تتبعها
بريطانيا في استخدام لقاح فايزربيونتيك.
وقال فاوتشي
إنه لا يتفق مع خطة بريطانيا التي تقضي بمنح المزيد من الناس الجرعة الأولى من
اللقاح وتأخير إعطائهم الجرعة الثانية.
وأضاف أن
الولايات المتحدة لن تتبع النهج البريطاني، الذي أعلن عنه هذا الأسبوع. إذ بدأت
بريطانيا تدخل تعديلات على جدول التطعيم المخطط استجابة للزيادة السريعة في انتشار
فيروس كورونا، الناجم عن سلالة جديدة فائقة العدوى.
والمعروف هو
تلقي الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، لكن بريطانيا رأت، من أجل
إعطاء عدد أكبر من الأشخاص للجرعة الأولى، تأجيل الجرعة الثانية والاكتفاء بجرعة
واحدة. وفي هذه الحالة
قد يضطر الناس إلى الانتظار لمدة تصل إلى 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.
وقال دكتور
فاوتشي إن الولايات المتحدة ستلتزم بإعطاء الجرعات وفقا للأوقات التي أوصى بها
المصنعون، لتوفير الحماية الكاملة.
وكانت شركة
فايزربيونتيك التي تصنع اللقاح الذي تستخدمه بريطانيا قد نصحت بعدم التغيير
والالتزام بخطة الشركة.
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وحيد حامد يرحل مع بداية 2021
توفي فجر اليوم الكاتب والروائي المصري وحيد حامد عن عُمر يناهز 76 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل أيام.
ويُشيع جثمان حامد إلى مثواه الأخير بعد ظهر السبت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، غربي القاهرة.
وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد منح حامد الشهر الماضي جائزة الهرم الذهبى، تكريما له على أعماله.
وذكرت بعض وسائل الإعلام المصرية أنه توفي بعد إصابته بـكوفيد 19، لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة بعد.
لقاح فيروس كورونا: خلاف بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا
رفض كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، دكتور أنتوني فاوتشي، الطريقة التي تتبعها بريطانيا في استخدام لقاح فايزربيونتيك.
وقال فاوتشي إنه لا يتفق مع خطة بريطانيا التي تقضي بمنح المزيد من الناس الجرعة الأولى من اللقاح وتأخير إعطائهم الجرعة الثانية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتبع النهج البريطاني، الذي أعلن عنه هذا الأسبوع. إذ بدأت بريطانيا تدخل تعديلات على جدول التطعيم المخطط استجابة للزيادة السريعة في انتشار فيروس كورونا، الناجم عن سلالة جديدة فائقة العدوى.
والمعروف هو تلقي الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، لكن بريطانيا رأت، من أجل إعطاء عدد أكبر من الأشخاص للجرعة الأولى، تأجيل الجرعة الثانية والاكتفاء بجرعة واحدة. وفي هذه الحالة قد يضطر الناس إلى الانتظار لمدة تصل إلى 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.
وقال دكتور فاوتشي إن الولايات المتحدة ستلتزم بإعطاء الجرعات وفقا للأوقات التي أوصى بها المصنعون، لتوفير الحماية الكاملة.
وكانت شركة فايزربيونتيك التي تصنع اللقاح الذي تستخدمه بريطانيا قد نصحت بعدم التغيير والالتزام بخطة الشركة.