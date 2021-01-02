فيروس كورونا: يؤدي إلى خلاف كبير بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا، و رحيل وحيد حامد أحد أهم كتاب السيناريو في مصر

Getty Images Copyright: Getty Images عند تسلمه جائزة "إنجازات الفنانين" في مهرجان دبي السينمائي عام 2017 Image caption: عند تسلمه جائزة "إنجازات الفنانين" في مهرجان دبي السينمائي عام 2017

توفي فجر اليوم الكاتب والروائي المصري وحيد حامد عن عُمر يناهز 76 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل أيام.

ويُشيع جثمان حامد إلى مثواه الأخير بعد ظهر السبت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، غربي القاهرة.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد منح حامد الشهر الماضي جائزة الهرم الذهبى، تكريما له على أعماله.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المصرية أنه توفي بعد إصابته بـكوفيد 19، لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة بعد.