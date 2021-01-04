بدء التطعيم بلقاح أوكسفورد في بريطانيا، ووزراء دفاع أمريكيون سابقون يعارضون أي انخراط للجيش في عملية الانتقال السياسي

تفيد الأنباء الواردة من سوريا بمقتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة من عناصر الجيش السوري، في هجوم استهدف حافلة تقل عسكريين على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا أن الهجوم هو الثاني الذى ينفذه تنظيم "الدولة الإسلاميّة" في أقل من أسبوع

ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين مسلحين لم يحدد انتمائهم وجنود سوريين.

ولم يعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وكان التنظيم قد تبنى يوم الخميس هجومًا استهدف حافلةً وأودى بحياة 39 عنصرًا من قوّات النظام السوري.

وعلى الرغم من هزيمته في مارس/ آذار 2019، لا يزال تنظيم الدولة يشن هجمات في سوريا، في المنطقة القريبة من الحدود مع العراق.