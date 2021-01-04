بدء التطعيم بلقاح أوكسفورد في بريطانيا، ووزراء دفاع أمريكيون سابقون يعارضون أي انخراط للجيش في عملية الانتقال السياسي

كريستيانو رونالدو: النجم البرتغالي يتخطى بيليه ويصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف
ReutersCopyright: Reuters
رفع نجم كرة القدم البرتغالي،كريستيانو رونالدو، رصيده من
الأهداف التي سجلها طيلة مسيرته ليتجاوز رقم الأسطورة البرازيلي بيليه ويصبح ثاني
هداف في تاريخ اللعبة.
وأحرز النجم البرتغالي هدفين لنادي
يوفنتوس الإيطالي يوم أمس الأحد ليصبح رصيده التهديفي الحالي في المباريات الرسمية،
758 هدفا.
وصار رونالدو بذلك على بعد هدف
واحد فقط من أعلى رقم عالمي سجل إلى الأن بواقع (759) هدفاً، والذي يعود إلى المهاجم
النمساوي التشيكي جوزيف بيكان الذي لمع اسمه في ثلاثينيات القرن الماضي.
كما يتفوق رونالدو برصيده التهديفي
أيضا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدوره اجتاز الرقم الخاص ببيليه ليصير
أكثر لاعب إحرازًا للأهداف بقميص فريق واحد.
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بسقوط تسعة قتلى معظهم من العسكريين في هجوم لتنظيم الدولة
تفيد الأنباء الواردة من سوريا بمقتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم
سبعة من عناصر الجيش السوري، في هجوم استهدف حافلة تقل عسكريين على الطريق الذي
يربط الرقة بدمشق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق
الإنسان المعارض ومقره بريطانيا أن الهجوم هو الثاني الذى ينفذه تنظيم "الدولة الإسلاميّة" في أقل من أسبوع
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري
أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين مسلحين لم يحدد انتمائهم وجنود سوريين.
ولم يعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هذا الهجوم.
وكان
التنظيم قد تبنى يوم الخميس هجومًا استهدف حافلةً وأودى بحياة 39 عنصرًا من قوّات
النظام السوري.
وعلى
الرغم من هزيمته في مارس/ آذار 2019، لا يزال تنظيم الدولة يشن هجمات في سوريا، في
المنطقة القريبة من الحدود مع العراق.
الانتخابات الأمريكية 2020: وزراء دفاع سابقون يعارضون أي انخراط للجيش في عملية الانتقال السياسي
أعرب
آخر عشرة وزراء دفاع أميركيّين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم أيّ انخراط
للقوّات المسلّحة في عمليّة الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حاليًا،
وذلك في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ويأتي
النداء الذي وجّهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد الكونغرس الأربعاء إلى
المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية رغم رفض الرئيس دونالد ترامب
قبول هذه النتيجة.
ولم يذكر موقّعو المقال على وجه التحديد السبب
الذي دفعهم إلى التدخّل في شكل علني، لكنّ الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في
الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركيّة وأفادت بأنّ
إمكانيّة فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات
نفاها ترامب.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: بريطانيا تبدأ حملة التطعيم باستخدام لقاح أوكسفورد أسترازينيكا
بدأت
في بريطانيا عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته كل من
جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا للأدوية وذلك بعد أقل من شهر من بدء حملة مماثلة
في البلاد باستخدام اللقاح الذي طورته شكرتا فايزر
وأصبح مريض الفشل الكلوي برايان
بينكر، البالغ من العمر 82 عاما، أول شخص يتلقى لقاح أوكسفورد/ أسترازينيكا.
هذا
وسيتم توزيع ما يزيد عن نصف مليون جرعة من اللقاح على المئات من مراكز التطعيم على
مدار الايام المقبلة.
وتشهد
بريطانيا زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب السلالة الجديدة الأسرع انتشارا.
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كريستيانو رونالدو: النجم البرتغالي يتخطى بيليه ويصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف
رفع نجم كرة القدم البرتغالي،كريستيانو رونالدو، رصيده من الأهداف التي سجلها طيلة مسيرته ليتجاوز رقم الأسطورة البرازيلي بيليه ويصبح ثاني هداف في تاريخ اللعبة.
وأحرز النجم البرتغالي هدفين لنادي يوفنتوس الإيطالي يوم أمس الأحد ليصبح رصيده التهديفي الحالي في المباريات الرسمية، 758 هدفا.
وصار رونالدو بذلك على بعد هدف واحد فقط من أعلى رقم عالمي سجل إلى الأن بواقع (759) هدفاً، والذي يعود إلى المهاجم النمساوي التشيكي جوزيف بيكان الذي لمع اسمه في ثلاثينيات القرن الماضي.
كما يتفوق رونالدو برصيده التهديفي أيضا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدوره اجتاز الرقم الخاص ببيليه ليصير أكثر لاعب إحرازًا للأهداف بقميص فريق واحد.
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بسقوط تسعة قتلى معظهم من العسكريين في هجوم لتنظيم الدولة
تفيد الأنباء الواردة من سوريا بمقتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة من عناصر الجيش السوري، في هجوم استهدف حافلة تقل عسكريين على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا أن الهجوم هو الثاني الذى ينفذه تنظيم "الدولة الإسلاميّة" في أقل من أسبوع
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين مسلحين لم يحدد انتمائهم وجنود سوريين.
ولم يعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هذا الهجوم.
وكان التنظيم قد تبنى يوم الخميس هجومًا استهدف حافلةً وأودى بحياة 39 عنصرًا من قوّات النظام السوري.
وعلى الرغم من هزيمته في مارس/ آذار 2019، لا يزال تنظيم الدولة يشن هجمات في سوريا، في المنطقة القريبة من الحدود مع العراق.
الانتخابات الأمريكية 2020: وزراء دفاع سابقون يعارضون أي انخراط للجيش في عملية الانتقال السياسي
أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أميركيّين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم أيّ انخراط للقوّات المسلّحة في عمليّة الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حاليًا، وذلك في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ويأتي النداء الذي وجّهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد الكونغرس الأربعاء إلى المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية رغم رفض الرئيس دونالد ترامب قبول هذه النتيجة.
ولم يذكر موقّعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخّل في شكل علني، لكنّ الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركيّة وأفادت بأنّ إمكانيّة فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترامب.
فيروس كورونا: بريطانيا تبدأ حملة التطعيم باستخدام لقاح أوكسفورد أسترازينيكا
بدأت في بريطانيا عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته كل من جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا للأدوية وذلك بعد أقل من شهر من بدء حملة مماثلة في البلاد باستخدام اللقاح الذي طورته شكرتا فايزر
وأصبح مريض الفشل الكلوي برايان بينكر، البالغ من العمر 82 عاما، أول شخص يتلقى لقاح أوكسفورد/ أسترازينيكا.
هذا وسيتم توزيع ما يزيد عن نصف مليون جرعة من اللقاح على المئات من مراكز التطعيم على مدار الايام المقبلة.
وتشهد بريطانيا زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب السلالة الجديدة الأسرع انتشارا.