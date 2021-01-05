تنطلق في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة الأمريكي اليوم انتخابات إعادة لاختيار العضوين الممثلين للولاية في مجلس الشيوخ، في سباق حاسم سيحدد الأطراف المهيمنة على الكونغرس الأمريكي في الفترة المقبلة.

وشارك كل من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن في الحملات الانتخابية في الولاية التي صوتت في الانتخابات الرئاسية لصالح بايدن.

وكانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الماضي قد شهدت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية واحتفاظ حزبه الديمقراطي بالأغلبية، بينما لم يتم بعد حسم الأمر في مجلس الشيوخ، حيث اضطر العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا لدخول جولة الإعادة.

وفي حال ما تمكن أي من المرشحين الجمهوريين بالحفاظ على مقعده فإن هذا سيعني الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في المجلس، أما في حال فوز المرشحين الديمقراطيين فإن هذا سيعني أن الحزبين سيتقاسمان مقاعد المجلس مع وجود أفضلية للحزب الديمقراطي باعتبار أن كاميلا هاريس، نائبة الرئيس، سيكون من حقها التصويت في حال ما تعادلت الأصوات.