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الانتخابات الأمريكية: سباق انتخابي حاسم في ولاية جورجيا يحدد مستقبل الكونغرس الجديد
تنطلق في ولاية جورجيا بجنوب الولايات
المتحدة الأمريكي اليوم انتخابات إعادة لاختيار
العضوين الممثلين للولاية في مجلس الشيوخ، في سباق حاسم سيحدد الأطراف المهيمنة
على الكونغرس الأمريكي في الفترة المقبلة.
وشارك كل من الرئيس المنتهية
ولايته، دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن في الحملات الانتخابية
في الولاية التي صوتت في الانتخابات الرئاسية لصالح بايدن.
وكانت الانتخابات الرئاسية
والتشريعية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الماضي قد شهدت فوز جو بايدن
بالانتخابات الرئاسية واحتفاظ حزبه الديمقراطي بالأغلبية، بينما لم يتم بعد حسم
الأمر في مجلس الشيوخ، حيث اضطر العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ عن ولاية
جورجيا لدخول جولة الإعادة.
وفي حال ما تمكن أي من المرشحين
الجمهوريين بالحفاظ على مقعده فإن هذا سيعني الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في
المجلس، أما في حال فوز المرشحين الديمقراطيين فإن هذا سيعني أن الحزبين سيتقاسمان
مقاعد المجلس مع وجود أفضلية للحزب الديمقراطي باعتبار أن كاميلا هاريس، نائبة
الرئيس، سيكون من حقها التصويت في حال ما تعادلت الأصوات.
EPACopyright: EPA
الأزمة الخليجية: بدء وصول الوفود المشاركة في قمة العلا بالسعودية
بدأت وفود دول مجلس التعاون
الخليجي في الوصول إلى مدينة العلا شمال غربي السعودية للمشاركة في قمة خليجية مرتقبة.
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الانتخابات الأمريكية: سباق انتخابي حاسم في ولاية جورجيا يحدد مستقبل الكونغرس الجديد
تنطلق في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة الأمريكي اليوم انتخابات إعادة لاختيار العضوين الممثلين للولاية في مجلس الشيوخ، في سباق حاسم سيحدد الأطراف المهيمنة على الكونغرس الأمريكي في الفترة المقبلة.
وشارك كل من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن في الحملات الانتخابية في الولاية التي صوتت في الانتخابات الرئاسية لصالح بايدن.
وكانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الماضي قد شهدت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية واحتفاظ حزبه الديمقراطي بالأغلبية، بينما لم يتم بعد حسم الأمر في مجلس الشيوخ، حيث اضطر العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا لدخول جولة الإعادة.
وفي حال ما تمكن أي من المرشحين الجمهوريين بالحفاظ على مقعده فإن هذا سيعني الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في المجلس، أما في حال فوز المرشحين الديمقراطيين فإن هذا سيعني أن الحزبين سيتقاسمان مقاعد المجلس مع وجود أفضلية للحزب الديمقراطي باعتبار أن كاميلا هاريس، نائبة الرئيس، سيكون من حقها التصويت في حال ما تعادلت الأصوات.
الأزمة الخليجية: بدء وصول الوفود المشاركة في قمة العلا بالسعودية
بدأت وفود دول مجلس التعاون الخليجي في الوصول إلى مدينة العلا شمال غربي السعودية للمشاركة في قمة خليجية مرتقبة.
وتنطلق قمة العلا غداة الإعلان عنإعادة فتح الحدود بين دول المقاطعة وقطر في إطار جهود دبلوماسية لوضع نهاية للأزمة الخليجية الممتدة منذ نحو عامين ونصف العام.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قال إنه يأمل في أن تكون القمة "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار"، بينما اعلن أمير قطر، تميم بن حمد، أنه سترأس وفد بلاده.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو حزيران 2017، حيث اتهمت الدول الأربعة الدوحة بدعم منظمات إرهابية والعمل على تقويض استقرار المنطقة وهي الاتهامات التي تنفيها قطر.