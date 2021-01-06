منظمة العفو الدولية تطالب إسرائيل بتوفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والديموقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ

فيروس كورونا: اليوم تدخل إنجلترا رسمياً الإغلاق الوطني الثالث
تعيش إنجلترا رسميا للمرة الثالثة في ظل إجراءات الإغلاق العام الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا والسلالات الجديدة التي ظهرت مؤخرا.
ومن الناحية القانونية، من المقرر أن يصوت النواب بأثر رجعي عليه لاحقًا. وتشمل الإجراءات الحجر المنزلي وإغلاق المدارس.
وتشير الأرقام إلى أن الإصابات اليومية شهدت ارتفاعا كبيرا فقد تجاوزت الثلاثاء ولأول مرة على الإطلاق الـ60 ألف حالة.
وتخضع سائر مناطق المملكة المتحدة الرئيسية والتي تشمل إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا الآن لقيود إغلاق صارمة على غرار ما حدث خلال الإغلاق العام الأول في الربيع الماضي.
وينتظر أن يصوت نواب البرلمان في وقت لاحق اليوم على قرار الإغلاق ليصبح قانونا.
الانتخابات الأمريكية: الديموقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي
فاز المرشح الديموقراطي رافائيل وارنوك، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية،
في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، على السناتور الحالية، كيلي لوفلر،
المنتمية إلى الحزب الجمهوري.
وهذه هي انتخابات إعادة في الولاية لكنها حاسمة، إذ إن من يفز بها يسيطر
على مجلس الشيوخ.
وأعلن وارنوك فوزه في الانتخابات. لكن عمليات الفرز لم تنته بعد، ومن
المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق اليوم.
وسيصبح وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا، أول سناتور أسود ينتخب عن ولاية
جورجيا.
ويتركز الاهتمام الآن على نتائج الانتخابات للمقعد الثاني الذي سيحسم
الغالبية في مجلس الشيوخ، وتحتدم المنافسة عليه بين السناتور الجمهوري المنتهية
ولايته، ديفيد بيردو، وخصمه الديموقراطي جون أوسوف.
منظمة العفو الدولية تطالب إسرائيل بتوفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل إلى توفير لقاح فيروس كورونا
للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي
يلزمها بذلك.
ويعيش في الضفة الغربية حوالي 2.8 مليون فلسطيني، وفي غزة 2 مليون فلسطيني.
وقالت منظمة العفو إن على إسرائيل "التوقف عن تجاهل التزاماتها
الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في
الضفة الغربية وفي قطاع غزة".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الاثنين أنها
تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح في الشهر المقبل من خلال برنامج
"كوفكس" المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنها ستستخدم لتطعيم
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن برنامجها "كوفكس" لتوصيل اللقاحات إلى البلدان
الفقيرة، إلى جانب جهود الشراء التي تبذلها السلطة الفلسطينية، يجب أن يسلم في
نهاية المطاف لقاحات تكفي 60 في المئة من الناس في
الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكنها قالت إنها لا تعرف متى سيتم هذا تماما.
وبدأت إسرائيل تلقيح مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية
المحتلة في 19ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدأت
بتطعيم العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما.
وقالت إسرائيل إن أكثر من مليون شخص حصلوا على التطعيم حتى الآن.
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فيروس كورونا: اليوم تدخل إنجلترا رسمياً الإغلاق الوطني الثالث
تعيش إنجلترا رسميا للمرة الثالثة في ظل إجراءات الإغلاق العام الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا والسلالات الجديدة التي ظهرت مؤخرا.
ومن الناحية القانونية، من المقرر أن يصوت النواب بأثر رجعي عليه لاحقًا. وتشمل الإجراءات الحجر المنزلي وإغلاق المدارس.
وتشير الأرقام إلى أن الإصابات اليومية شهدت ارتفاعا كبيرا فقد تجاوزت الثلاثاء ولأول مرة على الإطلاق الـ60 ألف حالة.
وتخضع سائر مناطق المملكة المتحدة الرئيسية والتي تشمل إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا الآن لقيود إغلاق صارمة على غرار ما حدث خلال الإغلاق العام الأول في الربيع الماضي. وينتظر أن يصوت نواب البرلمان في وقت لاحق اليوم على قرار الإغلاق ليصبح قانونا.
الانتخابات الأمريكية: الديموقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي
فاز المرشح الديموقراطي رافائيل وارنوك، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، على السناتور الحالية، كيلي لوفلر، المنتمية إلى الحزب الجمهوري.
وهذه هي انتخابات إعادة في الولاية لكنها حاسمة، إذ إن من يفز بها يسيطر على مجلس الشيوخ.
وأعلن وارنوك فوزه في الانتخابات. لكن عمليات الفرز لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق اليوم.
وسيصبح وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا، أول سناتور أسود ينتخب عن ولاية جورجيا.
ويتركز الاهتمام الآن على نتائج الانتخابات للمقعد الثاني الذي سيحسم الغالبية في مجلس الشيوخ، وتحتدم المنافسة عليه بين السناتور الجمهوري المنتهية ولايته، ديفيد بيردو، وخصمه الديموقراطي جون أوسوف.
منظمة العفو الدولية تطالب إسرائيل بتوفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل إلى توفير لقاح فيروس كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزمها بذلك.
ويعيش في الضفة الغربية حوالي 2.8 مليون فلسطيني، وفي غزة 2 مليون فلسطيني.
وقالت منظمة العفو إن على إسرائيل "التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الاثنين أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح في الشهر المقبل من خلال برنامج "كوفكس" المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنها ستستخدم لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن برنامجها "كوفكس" لتوصيل اللقاحات إلى البلدان الفقيرة، إلى جانب جهود الشراء التي تبذلها السلطة الفلسطينية، يجب أن يسلم في نهاية المطاف لقاحات تكفي 60 في المئة من الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكنها قالت إنها لا تعرف متى سيتم هذا تماما.
وبدأت إسرائيل تلقيح مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في 19ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدأت بتطعيم العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما.
وقالت إسرائيل إن أكثر من مليون شخص حصلوا على التطعيم حتى الآن.