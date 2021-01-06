منظمة العفو الدولية تطالب إسرائيل بتوفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والديموقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ

تعيش إنجلترا رسميا للمرة الثالثة في ظل إجراءات الإغلاق العام الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا والسلالات الجديدة التي ظهرت مؤخرا.

ومن الناحية القانونية، من المقرر أن يصوت النواب بأثر رجعي عليه لاحقًا. وتشمل الإجراءات الحجر المنزلي وإغلاق المدارس.

وتشير الأرقام إلى أن الإصابات اليومية شهدت ارتفاعا كبيرا فقد تجاوزت الثلاثاء ولأول مرة على الإطلاق الـ60 ألف حالة.

وتخضع سائر مناطق المملكة المتحدة الرئيسية والتي تشمل إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا الآن لقيود إغلاق صارمة على غرار ما حدث خلال الإغلاق العام الأول في الربيع الماضي. وينتظر أن يصوت نواب البرلمان في وقت لاحق اليوم على قرار الإغلاق ليصبح قانونا.