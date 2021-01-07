الانتخابات الأمركية: فشل عصيان أنصار ترامب في واشنطن، وبايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميا

صادق الكونجرس الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

وبعيد استئناف جلسته للمصادقة على نتيجة الانتخابات الأمريكية، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، اعتمد الكونغرس الأمريكي الأصوات الانتخابية بعد أن رفض مجلسا الشيوخ والنواب كافة الاعتراضات على نتيجة التصويت في ولايتي بنسلفانيا وأريزونا.

وكانت الجلسة الإجرائية المعتادة للكونغرس قد تعطلت، أمس الأربعاء، إثر اقتحام أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول، قبل أن تُستأنف بعد إخلاء المبنى.