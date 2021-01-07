الانتخابات الأمركية: فشل عصيان أنصار ترامب في واشنطن، وبايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميا

الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي
صادق الكونجرس
الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بأغلبية أصوات
المجمع الانتخابي.
وبعيد استئناف جلسته
للمصادقة على نتيجة الانتخابات الأمريكية، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني
الفائت، اعتمد الكونغرس الأمريكي الأصوات الانتخابية بعد أن رفض مجلسا الشيوخ
والنواب كافة الاعتراضات على نتيجة التصويت في ولايتي بنسلفانيا وأريزونا.
وكانت الجلسة الإجرائية المعتادة للكونغرس قد تعطلت،
أمس الأربعاء، إثر اقتحام أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول، قبل أن تُستأنف بعد
إخلاء المبنى.
الانتخابات الأمريكية: بايدن رسميا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
صدق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وسينصب رسميا في في 20 يناير/ كانون
الثاني.
وصدق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الانتخابية والتي تعطي بايدن 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.
وكانت الجلسة قد استؤنفت بعد تعليق اضطراري، إذ تعرض الكونغرس لهجوم عنيف من قبل أنصار ترامب.
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الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي
صادق الكونجرس الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي.
وبعيد استئناف جلسته للمصادقة على نتيجة الانتخابات الأمريكية، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، اعتمد الكونغرس الأمريكي الأصوات الانتخابية بعد أن رفض مجلسا الشيوخ والنواب كافة الاعتراضات على نتيجة التصويت في ولايتي بنسلفانيا وأريزونا.
وكانت الجلسة الإجرائية المعتادة للكونغرس قد تعطلت، أمس الأربعاء، إثر اقتحام أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول، قبل أن تُستأنف بعد إخلاء المبنى.
الانتخابات الأمريكية: بايدن رسميا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
صدق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وسينصب رسميا في في 20 يناير/ كانون الثاني.
وصدق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الانتخابية والتي تعطي بايدن 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.
وكانت الجلسة قد استؤنفت بعد تعليق اضطراري، إذ تعرض الكونغرس لهجوم عنيف من قبل أنصار ترامب.