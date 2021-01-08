ترامب يقر لأول مرة بشكل غير مباشر بالهزيمة، واستقالات جماعية من إدارته ووفاة شرطي متأثرا بجراحه

آخر تطورات الأخبار عقب اقتحام الكونغرس يوم الأربعاء وتصديق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على فوز جو بايدن:

أقر الرئيس دونالد ترامب بأن الإدارة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية في 20 من يناير/كانون الثاني. وأكد أنه سيعمل على ضمان الانتقال السلس للسلطة.

ويأتي هذا الإقرار بعد أشهر من الطعن في نتائج الانتخابات وتقديم ادعاءات تزوير لا أساس لها من الصحة.

وكانت الكلمة المتلفزة التي ألقاها ترامب تنازلا غير مباشر، لكنه لم يذكر خلالها اسم جو بايدن.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن، قد ألقى، في خطاب متلفز سابق، باللوم الشديد على ترامب، وتشجيعه التمرد، ووصف اليوم الذي اقتحم فيه مبنى الكونغرس بأنه أحد أحلك الأيام في التاريخ الأمريكي.

ونأى عدد من كبار الجمهوريين، من بينهم نائب الرئيس مايك بنس، بأنفسهم عن الرئيس المنتهية ولايته.

وشهد البيت الأبيض استقالات جماعية كانت آخرها وزيرة التعليم بيتسي ديفوس.