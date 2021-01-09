فيروس كورونا: بريطانيا تسجل 1000 وفاة في اليوم وتنصح بالـ"تصرف كأنك مصاب بالفيروس"، والمصالحة الخليجية تبدأ فعليا بالعبور بين الإمارات وقطر.

يفتح اليوم منفذ أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية أبوابه لعبور المواطنين بين البلدين لأول مرة منذ\nالمقاطعة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017 . كما ستفتح مجالات العبور بين قطر والإمارات . وحددت السلطات القطرية عدداً من\nالإجراءات والشروط لفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية\nمع السعودية، وذلك بناء على سياسة السفر والعودة المعمول بها في ظل تفشي فيروس\nكورونا. وأكدت الدوحة أنه يلتزم جميع القادمين إلى قطر بإجراء فحص الكشف عن فيروس\nكورونا والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة. كما يخضع جميع القادمين لحجر\nفندقي لمدة أسبوع لدى وصولهم، وعلى المسافرين الخضوع لحجر فندقي مماثل لمدة أسبوع قبل\nمغادرتهم البلاد. ويتعهد جميع القادمين بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر\nالصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق "احتراز" المعني بتتبع السلاسل الانتقالية\nلفيروس كورونا. ومن المتوقع أن تعود حركة النقل والتجارة بين قطر والإمارات في غضون\nأيام ، وذلك بعد التوقيع على "اتفاق العلا" في السعودية الذى شهد الإعلان\nعن انتهاء الأزمة الخليجية. وأكد وزير\nالدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مؤتمر صحفي الحاجة إلى بناء ثقة\nبين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وقطر. وقال إن بلاده "تفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة أخرى حتى لا تقع\nأزمات كبيرة أو صغيرة". وكانت\nالسعودية والإمارات والبحرين ومصر قد منعوا الحركة و التجارة بريا وجويا وبحريا مع\nقطر منذ يونيو/ حزيران 2017 ،\nبزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.
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المصالحة الخليجية: عودة الحركة والتجارة بين قطر والخليج ولكن، وفق شروط
يفتح اليوم منفذ أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية أبوابه لعبور المواطنين بين البلدين لأول مرة منذ المقاطعة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017 .
كما ستفتح مجالات العبور بين قطر والإمارات.
وحددت السلطات القطرية عدداً من الإجراءات والشروط لفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية مع السعودية، وذلك بناء على سياسة السفر والعودة المعمول بها في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأكدت الدوحة أنه يلتزم جميع القادمين إلى قطر بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة.
كما يخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع لدى وصولهم، وعلى المسافرين الخضوع لحجر فندقي مماثل لمدة أسبوع قبل مغادرتهم البلاد.
ويتعهد جميع القادمين بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق "احتراز" المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تعود حركة النقل والتجارة بين قطر والإمارات في غضون أيام ، وذلك بعد التوقيع على "اتفاق العلا" في السعودية الذى شهد الإعلان عن انتهاء الأزمة الخليجية.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مؤتمر صحفي الحاجة إلى بناء ثقة بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وقطر.
وقال إن بلاده "تفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة أخرى حتى لا تقع أزمات كبيرة أو صغيرة".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد منعوا الحركة و التجارة بريا وجويا وبحريا مع قطر منذ يونيو/ حزيران 2017 ، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.
فيروس كورونا: شعار بريطانيا اليوم"تصرف كأنك مصاب"
طلب من الناس في انجلترا التصرف وكأنهم مصابون كلهم بالفيروس، وذلك في محاولة من الحكومة للحد من تفشي الوباء.
ففي يوم واحد قتل فيروس كورونا 1325 مريضا بالوباء في بريطانيا، وسجلت إصابة أكثر من 68 ألف شخص.
ومن المحتمل أن تتدخل الشرطة لتطبيق إجراءات السلامة ومراقبتها، بحسب ما ذكرته مصادر حكومية.
وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني: "إن معدلات الإصابة تنذر بالخطر، والمستشفيات تحت ضغط شديد، لقد أعطانا اللقاح أملا متجددا في معركتنا، لكن علينا ألا نستكين، والالتزام هو الأساس".
وأفادت آخر الاحصائيات في إنجلترا بأن معدل الإصابة بفيروس كورونا في لندن قد تجاوز 1000 لكل 100.000.